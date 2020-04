Mittelmark

Das Corona-Virus breitet sich weiter aus. Der Krisenstab der Kreisverwaltung meldete am Ostermontag einen neuen Höchststand mit nachweislich infizierten Personen. Danach gab es in Potsdam-Mittelmark 289 Fälle. Seit Karfreitag sind somit 34 neue Mittelmärker hinzugekommen, die positiv getestet wurden.

Die Ansteckungszahlen sind weiterhin im berlinnahen Raum am höchsten. Kleinmachnow meldet 45 Fälle. In Michendorf sind es 14, in Schwielowsee 16, im Amt Beetzsee vier, in Bad Belzig neun, in Kloster Lehnin 13, in Brück zehn, in Treuenbrietzen elf und in Groß Kreutz sechs Fälle. Niemegk verzeichnet fünf Erkrankungen mit dem Virus, Wiesenburg zwei, Wusterwitz drei und Ziesar einen Fall. Die Statistik wird von Werder ( Havel) mit 71 infizierten Personen angeführt.

Die Zahl der in Verbindung mit dem Corona-Virus verstorbenen Mittelmärker liegt weiter bei elf. Über die Ostertage ist somit kein weiterer mit Corona in Verbindung stehender Todesfall in Potsdam-Mittelmark hinzugekommen.

Im Bergmann-Klinikum in Bad Belzig gibt es hingegen nun die ersten vier Corona-positiven Patienten. Diese wurden aus dem Potsdamer Krankenhaus hierher verlegt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Menschen noch negativ, ein erneut in Bad Belzig durchgeführter Test verlief dann positiv. Drei der betroffenen Patienten wurden demnach inzwischen verlegt, ein positiver Patient wurde im Bad Belziger Klinikum separiert.

Auch beim medizinischen Personal der Klinik sind zwei Krankheitsfälle aufgetreten, heißt es. Eine der Personen sei seit mehr als einer Woche nicht mehr im Krankenhaus gewesen. Laut Kreisverwaltung ist inzwischen das gesamte Personal der Klinik auf Covid-19 getestet worden – dabei sei kein weiterer positiver Befund aufgetreten.

Das Gesundheitsamt des Kreises hat 110 Männer, Frauen und Kinder in häusliche Quarantäne geschickt. 61 Patienten müssen in Krankenhäusern behandelt werden. Die Zahl der Verdachtsfälle stieg weiter auf 1352 Personen an. Als genesen werden 22 Menschen gemeldet.

Das Corona-Infotelefon des Kreises ist unter der 033841/91 111 erreichbar. Es wurde personell verstärkt, nun stehen acht Mitarbeiter für die Fragen der Mittelmärker telefonisch zur Verfügung. Die Servicezeit wurde auch auf das Wochenende von 9 bis 15 Uhr ausgedehnt. Eine aktuelle Übersichtskarte des Landkreises mit detaillierten Informationen rund um die Corona-Fälle und die Verbreitung gibt es unter www.potsdam-mittelmark.de.

Von Philip Rißling