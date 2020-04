Corona: Keine Maskenpflicht in Mittelmarks Bussen

Potsdam-Mittelmark

Der Potsdamer Vorstoß, in öffentlichen Verkehrsmitteln in der Landeshauptstadt ab dem 27. April eine Maskenpflicht zum Schutz vor dem Coronavirus vorzuschreiben, stößt im Landkreis Potsdam-Mittelmark nicht gerade auf ungeteilte Gegenliebe. Nicht wenige Potsdamer benutzen innerhalb des Stadtgebietes auch die überregionalen Linien der Regiobus-Verkehrsgesellschaft Potsdam-Mittelmark. Somit müsste der Landkreis für seinen Nahverkehr eine analoge Entscheidung treffen.

Keine Konflikte im Überlandverkehr

„Bis jetzt plant der Landkreis noch keine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr“, sagt Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert auf MAZ-Nachfrage. In dem Telefonat des Landrates mit dem Krisenstab in Beelitz-Heilstätten am Dienstagvormittag habe eine solche Anweisung noch keine Rolle gespielt.

Der Landrat will am Donnerstag erst mit den Fachbereichsleitern der Kreisverwaltung und anschließend mit den Bürgermeistern der Kommunen in Telefonkonferenzen über die Notwendigkeit einer Maskenpflicht in den Umlandbussen beraten, bestätigt Schwinzert. Da Potsdam neben den selbst genähten Alltagsmasken auch Halstücher und Schals als Schutz akzeptiert, glaubt der Kreissprecher nicht, dass es Konflikte geben wird, wenn ab dem nächsten Montag Landkreisbewohner in die Landeshauptstadt fahren wollen.

Für Busfahrer unzumutbar

Potsdams unabgestimmte Maßnahme stellt die mittelmärkische Regiobus-Gesellschaft vor eine schwierige Situation, sagt deren Geschäftsführer Hans-Jürgen Hennig. „Das Unternehmen selbst wird keine Maskenpflicht festlegen.“ Die Gesellschaft will sich mit dem Träger des öffentlichen Nahverkehrs, dem Landkreis Potsdam-Mittelmark, über eventuell notwendige Schritte abstimmen. Der Geschäftsführer sieht auch Kollisionen mit gesetzlichen Grundlagen, wie beispielsweise dem Personenbeförderungsgesetz oder dem Vermummungsverbot.

Seinen Busfahrern sei nicht zuzumuten, acht Stunden lang mit einer Schutzmaske zu fahren. Die Nachrüstung der Busse mit Plexiglasverkleidungen am Fahrerbereich gehe nur schleppend voran, weil die Produktionsfirmen die Schutzausrüstungen erst ein viertel bis ein halbes Jahr später ausliefern könnten. Auch seien die Busfahrer nicht befugt, zu kontrollieren, ob sich jeder Fahrgast an die Schutzbestimmung hält.

Maskenpflicht ist politische Entscheidung

„Wir würden uns schon eine einheitliche Lösung wünschen und können nur an die Menschen appellieren, in öffentlichen Verkehrsmitteln aufgrund der unausweichlichen Nähe Schutzmasken zu verwenden“, sagt Elke Krokowski vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ( VBB). Alles andere sei eine rein politische Entscheidung. Auch der Verkehrsverbund bezweifelt, dass sich die Einhaltung der Maskenpflicht konsequent kontrollieren lässt.

