Corona-Koller? Fordern Sie sich mit Hitori, Futoshiki und Masyu

Kreuzworträtsel sind die Klassiker für Tüftler, Logicals und Sudoku sind mittlerweile auch schon keine Neuigkeit mehr. Neue Rätsel braucht das Land – und vor allem aus Japan gibt es reichlich Nachschub, gerade im Bereich der Logik- und Zahlenrätsel. Zu uns geschwappt sind sie unter anderem durch die Geocaching-Szene, bei der Verstecke anhand von geografischen Koordinaten gefunden werden müssen. Doch diese werden nicht einfach so bekannt gegeben, sondern müssen über Hinweise herausgefunden werden – und oft finden sich hier auch japanische Rätsel. Für all jene, die neue Herausforderungen suchen, stellt die MAZ nun hier ein paar vor.

Hitori sieht zunächst einmal sehr unspektakulär aus: Ein quadratisches Gitter ist mit Zahlen gefüllt. Nun geht es darum, jene „falschen“ Zahlen herauszufinden und zu markieren, die nicht den Regeln entsprechen, denn in jeder Zeile und jeder Spalte darf jede Zahl nur einmal nicht-markiert vorkommen. Dabei gibt es aber noch weitere Regeln: Die markierten Quadrate dürfen nicht nebeneinander oder übereinander liegen, und die weiß bleibenden Kästchen müssen zusammenhängen.

Natürlich gibt es ein paar Tipps, wie man mit den Zahlen am besten umgeht. Liegen etwa drei gleiche Zahlen nebeneinander, sind immer die beiden äußeren Quadrate „falsch“ und damit zu markieren. Eine Zahl zwischen zwei gleichen Zahlen bleibt auf jeden Fall weiß, ebenso die Quadrate neben und über bereits markierten Feldern.

Ganz ohne Zahlen kommt Kuroshiro aus, was soviel wie „Schwarz-Weiß-Rundweg“ heißt. Hier sind auf einem quadratischen Raster weiße und schwarze Punkte verteilt, die miteinander verbunden werden müssen, ohne dass ein Feld öfter als einmal betreten wird. Der Weg muss zwar durch alle Kreise, aber nicht durch alle Felder des Quadrates führen. Das sind aber noch nicht alle Regeln, sonst wäre es zu einfach: Abgesehen davon, dass die Verbindungen nur waagrecht oder senkrecht, also nicht diagonal eingezeichnet werden dürfen, muss auch beachtet werden, welche Farbe die Punkte haben, die aufeinander folgen. Zwischen Kreisen gleicher Farbe darf nicht abgebogen werden, haben sie unterschiedliche Farben, muss hingegen dazwischen abgebogen werden.

Eine Abwandlung davon ist Masyu. Hier muss der Weg in einem Feld mit einem schwarzen Punkt rechtwinklig abbiegen, darf das unmittelbar davor oder danach aber nicht tun. Bei einem weißen Kreis ist es genau andersherum: Hier darf auf dem Punkt nicht abgebogen werden, aber entweder davor oder danach muss es dafür der Fall sein.

Zurück zu den Zahlen. Kakuro wird als mathematisches Äquivalent zum Kreuzworträtsel bezeichnet, es ist ein Kreuzsummenrätsel. Ähnlich wie das Gegenstück mit Buchstaben geht es hier darum, Felder mit Zahlen von eins bis neun zu füllen. Der Hinweis am Beginn der jeweiligen Zeile oder Spalte gibt dabei aber an, welche Summe die Zahlen ergeben, die eingesetzt werden. Dabei darf keine Zahl doppelt vorkommen.

Das bedeutet also, dass die Summe 4 nur aus 1 und 3 gebildet werden kann, nicht aber aus 2 und 2. Die Zahl 17 kann bei zwei Feldern nur aus 9 und 8, die Zahl 16 nur aus 9 und 7 bestehen. Für Denkfaule gibt es im Internet sogar Tabellen, in denen die möglichen Zahlenkombinationen von 3 (zwei Felder) bis 45 (neun Felder) aufgelistet sind.

Spaß macht auch Futoshiki. Hier geht es ebenfalls darum, Zahlen in ein Raster aus Zeilen und Spalten einzufügen, wobei sie auch hier jeweils nur einmal vorkommen dürfen. Die Ordnung ergibt sich hier durch Hinweise anhand von Größer- und Kleiner-Zeichen (> und <), die anzeigen, ob das jeweilige Feld größer (>) oder kleiner (<) als das des Nachbarn sein muss. Oft stehen mehrere davon in einer Serie, was dann Rückschlüsse auf die einzig möglichen Zahlen gibt.

So ergibt sich, dass auf der „Größer als“-Seite einer solchen Ungleichung nie 1 stehen kann. Bei einer Kette von Größer-Zeichen erhöh sich auch das kleinstmögliche Element.

Das ist nur eine kleine Auswahl an Rätseln. Wer noch mehr in die Welt der Logik- und Zahlenrätsel schnuppern möchte, findet im Internet etwa unter http://www.cross-plus-a.com/puzzles.htm viele Beschreibungen. Unter janko.at gibt es auch eine große Auswahl an unterschiedlichen Rätselarten, die auch online gelöst werden können. Als App gibt es etwa Puzzle Page für Android und iOS.

