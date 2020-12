Corona-Krise in St.-Benedikt: Ein Drittel der Bewohner infiziert

Brandenburg/H

Das Seniorenzentrum Sankt Benedikt in der Neustädtischen Heidestraße in Brandenburg entwickelt sich mehr und mehr zu einem Corona-Hotspot in der Havelstadt. Inzwischen haben sich 25 der 76 Bewohner mit dem Virus infiziert. 12 Mitarbeiter wurden ebenfalls positiv getestet. Darüber informierte am Freitagvormittag Oberbürgermeister Steffen Scheller.

Das Geschehen sei, wie er sagt, nicht außer Kontrolle. Jedoch sei die Lage durchaus besorgniserregend. Zumal fünf der hochbetagten Patienten aktuell in stationärer Behandlung im Klinikum der Stadt Brandenburg sind.

Kita Kleine Strolche ist dicht

Zudem bestätigte der OB weitere Corona-Fälle in der Kita „ Kleine Strolche“ am Slawendorf. Dort wurden zwei Erzieher positiv getestet. Der Träger hat daraufhin erst zwei Gruppen und später die Einrichtung insgesamt geschlossen, sie soll erst wieder im neuen Jahr am 4. Januar öffnen.

Mehr und mehr entwickeln sich die Pflegeheime der Region zu Zentren des Ausbruchsgeschehens der Covid-19-Erkrankungen. In St.-Benedikt hat nun das Gesundheitsamt entschieden, dass täglich alle Mitarbeiter einen Schnelltest absolvieren müssen, bevor sie mit den Bewohnern arbeiten dürfen.

Das Caritas Seniorenzentrum Sankt Benedikt in der Neustädtischen Heidestraße in Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

„Das Gesundheitsamt steht mit der Einrichtung im engen Kontakt.“ Ursprünglich hieß es, der Ausbruch sei wohl ausgelöst worden durch einen positiven getesteten Mitarbeiter, der wohl für die Infektionen gesorgt habe. Das gilt nicht als gesichert.

„Das ist so die Geschichte mit dem Huhn und dem Ei“, sagt Scheller. Es sei unklar, wer das Virus in das Heim gebracht habe. Das Gesundheitsamt habe das Hygienekonzept geprüft. Bereits im November gab es zwei Corona-Fälle in der Einrichtung.

Tägliche Tests

Im Caritas-Seniorenzentrum Sankt Benedikt in der Neustädtischen Heidestraße werden 76 Senioren umsorgt, 94 Mitarbeiter kümmern sich um sie. Allerdings sind längst nicht alle davon in Vollzeit. Die nicht infizierten 82 Mitarbeiter dürfen nun nur noch mit FFP2-Maske ins Heim.

Auffällig sei, dass das Virus unter den Mitarbeitern nicht nur bei den Pflegekräften sondern auch im Service und der Verwaltung grassiere. Jetzt müsse verstärkt auf die Separierung der Mitarbeiter gedrungen werden, heißt es dazu aus dem Gesundheitsamt.

Für die Einrichtung gilt ein vom Gesundheitsamt amtlich verhängtes Besuchsverbot.

Von Benno Rougk