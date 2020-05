Mittelmark

Sieben Corona-Fälle mehr seit Samstag, diesen Anstieg hat das Krisenzentrum des Landkreises Potsdam-Mittelmark am Sonntagnachmittag bekannt gegeben. Damit haben sich nun seit Ausbruch der Corona-Pandemie nachweislich 476 Menschen mit Covid 19 infiziert.

Die Zahl der betroffenen Menschen in Werder hat sich um vier auf mittlerweile 150 erhöht. Stabil geblieben ist die Zahl der Genesenen, sie liegt bei 159 Fällen. 38 Mittelmärker sind an Covid 19 verstorben. Damit gab es binnen 24 Stunden keinen weiteren Toten. Nach wie vor gibt es die meisten Infizierten in Werder, gefolgt von Kleinmachnow, Teltow und Beelitz. In Kleinmachnow gibt es nun 52 Fälle, von den Infizierten sind mittlerweile aber 41 Menschen glücklicherweise wieder gesund.

Anzeige

Kurve steigt wieder steiler

Während es zwischen dem 24. und 30. April zu einer Abflachung der Kurve der Infizierten-Fälle kam, ist diese seitdem wieder steiler gestiegen und ähnelt wieder dem Verlauf von Ende März.

Weitere MAZ+ Artikel

Seit dem 15. April steigt die Zahl der Genesenen erfreulicherweise immer stärker, ist aber in den ersten Maitagen wieder leicht stagniert.

In stationärer Behandlung befinden sich 67 Menschen. Die Zahl der Verdachtsfälle ist von Freitag auf Samstag um sechs Fälle auf 2267 gestiegen und liegt mit Stand von Sonntagnachmittag nun bei 2274. Etwas mehr als jeder fünfte Betroffene von ihnen wurde mittlerweile negativ getestet. Die weiteren Fälle müssen nach Angaben des Krisenstabes noch geklärt werden.

Vize-Landrat Stein leitet Krisenstab

Der Krisenstab des Landratsamtes hat seinen Sitz im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz-Heilstätten und kommt dort sieben Tage die Woche zusammen. Geleitet wird er von Vize-Landrat Christian Stein. Werktags kommen dort nach Angaben von Pressesprecherin Andrea Metzler 15 Mitarbeiter des Landkreises zusammen. Sie arbeiten drei Tage hintereinander je zwölf Stunden lang und haben dann drei Tage frei. Sie besetzen so die Zeit zwischen 8 Uhr und 20 Uhr.

Mitglied des Krisenstabes ist auch der Koordinator des Führungsstabes, vertreten sind zudem laut Andrea Metzler die Bereiche Personal, Lage, Einsatz, Versorgung, Pressestelle und Informationstechnologie.

Mit zwei Mitarbeitern besetzt ist auch der sogenannte Meldekopf. Dort laufen alle Corona-Informationen für die Presse, von und zu den Ministerien, zu den Bürgermeistern und Ämtern zusammen.

Von Marion von Imhoff