Die Corona-Pandemie breitet sich aus – auch im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Sowohl das Gesundheitsamt des Kreises als auch das Land Brandenburg geben täglich Lagebilder heraus. Auf dieser Grundlage informieren wir an dieser Stelle vormittags und nachmittags über die aktuelle Infektionslage in Potsdam-Mittelmark. Hinweis: Die veröffentlichten Zahlen von Kreis und Land können voneinander abweichen.

Die Lage am Sonntag, 10. Januar:

Potsdam-Mittelmarks Corona-Inzidenzwert ist am Sonntag leicht gesunken und liegt jetzt bei 258,6 (Vortag 268,7), wie das Gesundheitsministerium des Landes mitteilt. Neue Infektionen hat das Gesundheitsamt des Kreises nicht an das Land übermittelt. Die Meldungen sind am Wochenende unvollständig. Ein klares Lage-Bild ergibt sich erst wieder am Montag.

Die Lage am Samstag, 9. Januar:

Zehn neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus meldet das Gesundheitsministerium des Landes am Samstag für Potsdam-Mittelmark. Damit steigt die Zahl der Verstorbenen im Landkreis seit Pandemie-Beginn auf 87. Sehr wahrscheinlich handelt es sich hierbei um Nachmeldungen aus Seniorenheimen, über die der Kreis auf Nachfrage informiert hatte.

16 neue Corona-Fälle sind vom Kreis zwischen Freitag und Samstag an das Land übermittelt worden. Die Gesamtzahl der nachweislich Infizierten liegt damit nun bei 4006 – die Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht an auf 268,7 (Vortag 261,4). Hinweis: Am Wochenende werden die Corona-Zahlen meist nur unvollständig gemeldet.

Die Lage am Freitag, 8. Januar:

Zwei neue Corona-Todesfälle meldete der Landkreis Potsdam-Mittelmark am Freitagnachmittag. Damit steigt die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2 Verstorbenen seit Pandemie-Beginn auf 77. Die Todes-Meldungen kamen nach Kreisangaben diesmal aus Nuthetal und Wusterwitz.

104 Neuinfektionen sind in Potsdam-Mittelmark binnen 24 Stunden gemeldet worden, wie dem Dashboard des Landes Brandenburg am Freitagmorgen zu entnehmen ist. Damit steigt die Gesamtzahl der nachweislich infizierten Mittelmärker seit Pandemie-Beginn auf 3990. Die meisten der 104 Neuinfektionen traten in Treuenbrietzen (20), Beetzsee (14) und Werder (12) auf. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt ebenfalls weiter und liegt jetzt bei 261,4 (Vortag: 213,3). 314 Mittelmärker befinden sich aktuell in Quarantäne.

Die Lage am Donnerstag, 7. Januar:

Der Corona-Inzidenzwert in Potsdam-Mittelmark ist am Donnerstag wieder über 200 gestiegen, wie den neuesten Zahlen des Landes zu entnehmen ist. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 213,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche. Damit würde auch für den Landkreis Potsdam-Mittelmark der eingeschränkte Bewegungsradius von 15 Kilometern gelten. Das Kabinett will am Freitag die Details zu den Regeln beschließen.

Der Landkreis meldete am Donnerstag 178 Neuinfektionen. Insgesamt haben sich seit Pandemie-Beginn 3886 Mittelmärker nachweislich mit dem Virus angesteckt, davon gelten 3215 inzwischen als genesen. Dem Gesundheitsamt sind momentan 602 aktuell Infizierte bekannt, die meisten mit 71 werden aus Werder (Havel) gemeldet. Hoch sind die Zahlen der aktuell Infizierten auch in Michendorf (65) und Teltow (51). In angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 254 Mittelmärker. 75 Menschen aus Potsdam-Mittelmark sind seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Coronavirus gestorben. Hier gab es keine Veränderungen zum Vortag.

Die Lage am Mittwoch, 6. Januar:

Drei neue Todesopfer in Zusammenhang mit dem Corona-Virus reihen sich in die traurige Statistik des Landkreises Potsdam-Mittelmark ein. Wie die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag mitteilte, steigt die Zahl der Verstorbenen damit auf insgesamt 75 seit Pandemie-Beginn. Es kam jeweils ein Todesfall in Schwielowsee, Werder und Kleinmachnow hinzu.

137 Neuinfektionen meldet der Landkreis am Mittwoch, von denen die meisten Michendorf (32), Werder (22) und Teltow (19) zuzuordnen sind. Insgesamt 3708 Mittelmärker haben sich nachweislich seit Pandemie-Beginn im Frühjahr mit dem Corona-Virus angesteckt – 3120 gelten als genesen. Die meisten der aktuell 519 Infizierten im Landkreis leben in Michendorf (70), Werder (66) und Nuthetal (44).

Die meisten laborbestätigten Corona-Fälle seit Frühjahr im Landkreis zählen Teltow (536), Werder (428) und Kleinmachnow (403) – am ruhigsten ist es in Sachen Covid-19 bisher in Ziesar und Wusterwitz verlaufen mit je 52 Fällen.

Mit der steigenden Zahl der Neuinfektionen kletterte auch die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark am Mittwoch leicht in die Höhe. Wie das Land Brandenburg am Morgen meldete, liegt der Wert jetzt bei 147,3 (Vortag: 132,06).

Die Lage am Dienstag, 5. Januar:

Die Corona-Pandemie fordert ein weiteres Todesopfer in Potsdam-Mittelmark, wie die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag mitteilte. Der oder die Betroffene stammte aus Groß Kreutz (Havel). Damit erhöht sich die Zahl der im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2 Verstorbenen im Landkreis auf 72. 95 Neuinfektionen meldete der Kreis, die meisten traten in Werder (13), Treuenbrietzen (11) und Teltow (10) auf.

3571 Mittelmärker haben sich seit Pandemie-Beginn nachweislich mit dem Virus angesteckt. 2961 von ihnen gelten als genesen. 544 sind nach Kreisangaben aktuell infiziert.

Der Corona-Inzidenzwert in Potsdam-Mittelmark ist wieder leicht gestiegen: Wie das Land Brandenburg am Dienstagmorgen mitteilt, liegt er im Landkreis jetzt bei 132,06 (Vortag: 121,9).

Die Lage am Montag, 4. Januar:

30 Corona-Neuinfektionen meldet der Landkreis Potsdam-Mittelmark am Montag. Zwei weitere Menschen sind in Zusammenhang mit dem Virus verstorben, beide stammen nach Angaben der Kreisverwaltung aus Kleinmachnow. Die Gesamtzahl der Todesopfer steigt damit auf 71.

Insgesamt haben sich seit Pandemie-Beginn 3476 Menschen in Potsdam-Mittelmark nachweislich infiziert – 2841 ehemals Betroffene gelten als genesen. Nach Kreisangaben leben die meisten positiv getesteten Mittelmärker derzeit in Michendorf (83), Kleinmachnow (58) und Teltow (56). 25 neue Fälle tauchen in der aktuellsten Statistik in Michendorf auf, vier in Beelitz und jeweils drei in Bad Belzig und Nuthetal. 272 Mittelmärker sind unter Quarantäne gestellt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Potsdam-Mittelmark liegt am Montag im Vergleich zum Vortag unverändert bei 121,9.

Die Lage am Sonntag, 3. Januar:

Das Gesundheitsministerium des Landes meldet für den Landkreis Potsdam-Mittelmark am Sonntag, 3. Januar, 22 neue Corona-Fälle. Der Inzidenzwert, der die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Covid-19-Fälle pro 100 000 Einwohner angibt, liegt bei 121,9. Seit Ausbruch der Pandemie sind im Landkreis 3446 laborbestätigte Corona-Fälle registriert. Der Landkreis hat nach Angaben des Ministeriums erneut einen Verstorbenen zu beklagen. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Potsdam-Mittelmark seit Ausbruch der Pandemie auf 69. Der Landkreis war am Sonntag für Nachfragen nicht erreichbar.

Die Lage am Freitag, 1. Januar:

Das Gesundheitsministerium meldete am Freitag keine neuen Todesfälle im Landkreis Potsdam-Mittelmark, die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie bleibt somit bei 68. Gemeldet wurden auch keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Seit Beginn der Pandemie sind damit weiterhin 3.424 bestätigte Fälle im Landkreis gemeldet worden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt weiterhin bei 149,6.

Die Lage am Donnerstag, 31. Dezember:

Das Gesundheitsministerium meldete am Donnerstag zwei neue Todesfälle im Landkreis Potsdam-Mittelmark, seit Beginn der Pandemie steigt die Zahl der Todesfälle somit auf 68. Gemeldet wurden außerdem 35 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Seit Beginn der Pandemie sind damit 3.424 bestätigte Fälle im Landkreis gemeldet worden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 149,6.

