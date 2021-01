Potsdam-Mittelmark

Die Corona-Pandemie breitet sich aus – auch im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Sowohl das Gesundheitsamt des Kreises als auch das Land Brandenburg geben täglich Lagebilder heraus. Auf dieser Grundlage informieren wir an dieser Stelle vormittags und nachmittags über die aktuelle Infektionslage in Potsdam-Mittelmark. Hinweis: Die veröffentlichten Zahlen von Kreis und Land können voneinander abweichen.

Die Lage am Donnerstag, 21. Januar:

In Potsdam-Mittelmark bleibt der Corona-Inzidenzwert auch am Donnerstag im kritischen Bereich und liegt nach Landesangaben jetzt bei 334,8 (Vortag 362,9). Fast 5000 Mittelmärker haben sich inzwischen seit Pandemie-Beginn mit dem Virus infiziert. Die Lage bleibt im Landkreis angespannt. Am heutigen Donnerstag wird die Entscheidung des Landeskabinetts zur neuen Eindämmungsverordnung erwartet. In welche Tendenz die Beschlüsse gehen, lesen Sie hier.

Aktuelle Corona-Zahlen für Potsdam-Mittelmark

Die Lage am Mittwoch, 20. Januar:

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat in Potsdam-Mittelmark einen neuen traurigen Rekord erreicht. Der Wert liegt am Mittwoch bei 362,9 (Vortag 299,2), wie das zuständige Landesamt via Dashboard meldet. Zuvor hatte die Inzidenz im Landkreis erst einmal die 300er Marke überschritten – das war am 19. Dezember. Entgegen dem Bundestrend steigt der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner und sieben Tage beziffert, in Potsdam-Mittelmark seit gut einer Woche an.

Am Mittwoch wurden vom Landkreis außerdem 140 Neuinfektionen gemeldet. Besonders stark betroffen sind dabei die Stadt Bad Belzig mit 46 neuen Fällen und Kloster Lehnin mit 30 neuen Erkrankungen. In Werder wurden zehn Personen positiv auf Covid-19 getestet. Insgesamt zählt der Landkreis derzeit damit offiziell 692 aktive Fälle, seit Beginn der Pandemie wurden 4867 Infektionen von Labors bestätigt. 4076 Mittelmärker gelten mittlerweile als genesen.

Auch die Zahl der Todesopfer ist erneut gestiegen: Zwei weitere Menschen aus Teltow sind im Zusammenhang mit Corona verstorben. Damit sind es bereits 105 Personen, die in Potsdam-Mittelmark seit Beginn der Pandemie an oder mit dem Virus gestorben sind.

Die Lage am Dienstag, 19. Januar:

Das Infektionsgeschehen in Potsdam-Mittelmark spannt sich weiter an: Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Landkreis am Dienstag auf 299,2 (Vortag 249,35), wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Damit liegt Potsdam-Mittelmark auf Platz fünf in Brandenburg, hinter Spree-Neiße (444,1), Ostprignitz-Ruppin (382,4), Elbe-Elster (340,8) und der Prignitz (332,2).

82 neue Corona-Infektionen wurden Dienstagnachmittag innerhalb des Landkreises Potsdam-Mittelmark gemeldet. Die meisten Fälle traten dabei in Beelitz (14) und Bad Belzig (11) auf. Die Anzahl der neuen Erkrankungen in bisher schon betroffenen Gemeinschaftsunterkünften – vor allem Seniorenheimen in Teltow, Kleinmachnow und Werder – ist dabei nach Angaben des Kreises zurückgegangen, sodass momentan nur noch Einzelfällen registriert werden müssen, heißt es in dem täglichen Update. So habe es etwa keine weiteren Erkrankungen in der Seniorenresidenz Augustinum Kleinmachnow oder in der ProCurand Seniorenresidenz Ferch gegeben.

Damit gelten derzeit insgesamt 664 Personen im Kreis als an Covid-19 erkrankt, seit Beginn der Pandemie wurden 4727 Fälle von Labors bestätigt.

Eine weitere Person aus Teltow ist zudem an oder mit Covid-19 verstorben. Damit sind seit Auftreten des Coronavirus vor rund einem Jahr in Potsdam-Mittelmark 101 Menschen mit oder an der Erkrankung verstorben.

Die Lage am Montag, 18. Januar:

Der 100. Tote wurde am Montag in Zusammenhang mit Corona in Potsdam-Mittelmark gemeldet. Vom Wochenende bis gestern wurden außerdem 168 neue positive Test-Ergebnisse registriert, sodass im Kreis aktuell 705 Personen an Covid-19 erkrankt sind.

Den größten Anstieg gab es mit 26 Personen in Teltow, wo bereits Ende voriger Woche im Haus „Horeb“ des Diakonissenhauses mehrere Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet wurden. Auch aus dem Seniorenzentrum Bethesda (Lafim) wurden am Freitag fünf positive getestete Bewohner gemeldet. Die Zahlen scheinen nun in der Statistik auf. Aus Teltow kommen auch die beiden neuen Todesfälle des Kreises.

Werder weist mit 23 neuen Infektionsfällen den zweithöchsten Anstieg auf. Hier waren Ende voriger Woche bei einem Screeening in weiteren Wohnbereichen neue Fälle im Seniorenheim „Casa Reha Zernseehof“ entdeckt worden. Auch im „ AWO Seniorenzentrum Am Schwalbenberg“ waren mehrere Infektionen gemeldet worden.

In Michendorf wurden gestern 16 Neuinfektionen angegeben, in Stahnsdorf 14, in Beetzsee 13 sowie in Beelitz und Ziesar jeweils 11. Damit stieg die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv auf Covid-19 getesteten Mittelmärker auf 4645. Als genesen gelten davon 3846 Personen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark ist seit Freitag weiter angestiegen. Wie das Land Brandenburg am Montag mitteilt, liegt der Wert, der die Zahl der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner und sieben Tage angibt, bei 249,35.

Die Lage am Freitag, 15. Januar

Der Landkreis hat am Freitag neue Corona-Infektionen in Senioreneinrichtungen in Potsdam-Mittelmark gemeldet. Betroffen sind Pflege- und Seniorenheime in Teltow und Werder ( Havel). In einer Kita in Ziesar wurde eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet. Für 31 Kinder und fünf Erzieherinnen wurde Quarantäne angeordnet. Bei einer umfangreichen Testung in der Beelitzer Kita „Kinderland“ wurden laut Kreissprecher vier Kinder positiv getestet. Bislang liegt aber nur die Hälfte der Testergebnisse vor, sagte er.

Am Freitag wurden für den gesamten Landkreis nach Angaben des Kreissprechers 103 Neuinfektionen bekannt. Damit steigt die Zahl der Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, auf 4477. Davon gelten 3724 inzwischen als genesen.

Zu beklagen ist ein weiterer Todesfall in Werder. Seit Pandemiebeginn sind 98 Mittelmärker an oder mit dem Coronavirus gestorben. Dem Gesundheitsamt sind derzeit 661 aktuell Infizierte bekannt – die meisten werden mit 101 aus Werder gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Potsdam-Mittelmark nach Landesangaben wieder über die 200er Marke gestiegen. Demnach liegt sie aktuell bei 217,95. Am Vortag hatte der Inzidenz-Wert 157,9 betragen.

Die Lage am Donnerstag, 14. Januar:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark bleibt am Donnerstag unter 200 und liegt aktuell bei 157,9 (Vortag 169,9). Das teilte das Gesundheitsministerium mit. Der Landkreis meldete am Donnerstagnachmittag 146 neue Corona-Fälle für Potsdam-Mittelmark. Damit erhöht sich die Zahl der laborbestätigten Corona-Infektionen, die seit Pandemiebeginn registriert wurden, auf 4374 – 3645 davon gelten inzwischen als genesen. Dem Gesundheitsamt sind derzeit 638 aktuell Infizierte bekannt – die meisten davon werden mit 93 aus Werder ( Havel) gemeldet. Aus Werder wurden am Donnerstag auch die meisten Neuinfektionen bekannt: 19 neue Corona-Fälle wurden dort binnen 24 Stunden registriert. Auch Teltow (14 Fälle) sowie Kloster Lehnin (13 Fälle) waren am Donnerstag besonders betroffen. Jeweils zehn Infektionen vermeldeten die Gemeinde Michendorf sowie die Ämter Beetzsee und Ziesar. Tote sind am Donnerstag nicht zu beklagen. Seit Beginn der Pandemie sind 97 Mittelmärker an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Am späten Nachmittag wurden einzelne positive Testergebnisse in zwei Werderaner Seniorenpflegeeinrichtungen bekannt. Es wurde jeweils Kohortenbildung vorgenommen und ein Besuchsverbot in den betroffenen Bereichen erlassen, teilte der Landkreis mit.

Aufgrund der im Januar begonnenen Strukturänderungen kann es noch zu einzelnen Verzögerungen bei der Kontaktaufnahme durch das Gesundheitsamt kommen. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark arbeitet mit Hochdruck an der Umsetzung, die Einschränkungen sollen dabei möglichst minimiert werden. Für Bürgerinnen und Bürger ist die Corona-Hotline unter 033841 91 111 weiter täglich - also auch am Wochenende - erreichbar, es gibt hier lediglich eine geringfügige Anpassung der Servicezeiten. Bitte nutzen Sie ggf. für Anfragen die bekannte Email-Adresse Gesundheitsamt@potsdam-mittelmark.de.

Die Lage am Mittwoch, 13. Januar:

152 Mittelmärker haben sich neu mit dem Corona-Virus infiziert, wie die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag mitteilte. Besonders betroffen sind laut Statistik Michendorf mit 32 Fällen, Werder mit 21 Fällen und die Stadt Teltow mit 16 neuen Infektionen. Auch drei weitere Todesopfer in Zusammenhang mit dem Virus beklagt der Landkreis. Zugeordnet sind zwei von ihnen Teltow und einer der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel). Die Gesamtzahl der Verstorbenen in der Mittelmark seit Pandemie-Beginn steigt auf 97.

Zwei Kitas sind betroffen. In der Kita „Kinderland“ in Beelitz wurden gleich vier Erzieher positiv auf das Corona-Virus getestet – am Donnerstag folgt eine umfangreiche Testung in der Einrichtung. In der Kita „Rappelkiste“ in Teltow gibt es ebenfalls einen infizierten Mitarbeiter. Weitere Einzelfälle gab es in Kitas in Fichtenwalde, Wiesenburg/Mark und Michendorf.

Auch in vier Seniorenheimen in Kleinmachnow und Teltow sind einzelne Neuinfektionen sowohl bei Mitarbeitern als auch Bewohnern aufgetreten. Zudem gibt es aktuell mehrere Infektionsfälle in der Einrichtung des Evangelischen Diakonissenhauses Teltow.

Insgesamt 4228 Mittelmärker haben sich seit Frühjahr angesteckt – 3571 von ihnen gelten als genesen und 566 als aktuell infiziert. 297 Menschen im Landkreis befinden sich in Quarantäne. Die meisten Corona-Infizierten zählt zurzeit mit Abstand Werder (84), gefolgt von Michendorf (52) und Teltow (46).

Der Corona-Inzidenzwert ist in Potsdam-Mittelmark weiter gesunken und liegt am Mittwoch bei 169,9 und damit seit sechs Tagen wieder unter der 200er Marke. Laut Gesundheitsministerium gilt der mit der Eindämmungsverordnung beschlossene 15-Kilometer-Bewegungsradius ab der Kreisgrenze bei Überschreiten der 200er-Inzidenz für mindestens fünf Tage ab Bekanntgabe. Wie lange die Regel für den Landkreis nun noch gilt, lesen Sie hier.

Die Lage am Dienstag, 12. Januar:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark ist am Dienstag weiter leicht gesunken und liegt jetzt bei 230,9 (Vortag 258,6). Das meldet das Gesundheitsministerium am Vormittag. Zwei weitere Personen sind an oder mit Covid-19 verstorben, sie kommen aus Teltow und Schwielowsee.

45 Neuinfektionen wurden laut Landkreis am Dienstag in Potsdam-Mittelmark gemeldet. Dabei sticht vor allem die Gemeinde Michendorf mit 18 Personen hervor. Eine Zuordnung kann von Kreissprecherin Andrea Metzler nicht konkret gemacht werden. Es könnte sich dabei noch um die Aufarbeitung der Fälle in dem Pflegeheim Cura Humanus handeln. Bis Ende der Woche sollten die Zahlen des Kreises wieder auf dem Laufenden sein, so Metzler. Aktuell gebe es auch im Gesundheitsamt viel Krankenstand, so wären etwa nur drei von fünf Gesundheitsaufsehern im Einsatz.

In Werder ist unterdessen in der Kita „Werderaner Früchtchen“ ein Kind erkrankt und laut Landkreis positiv getestet, hier wurden Kontaktpersonen ermittelt und weitere Maßnahmen eingeleitet. Einen weiteren Fall gibt es am Thomas-Müntzer Schulzentrum Ziesar-Görzke in der Jahrgangsstufe 10 und in der Kita Spatzennest Wollin wurde für 17 Kinder und sieben Erzieher Quarantäne bis 19. Januar festgelegt.

Insgesamt sind damit seit Beginn der Pandemie 4076 Personen in Potsdam-Mittelmark positiv auf Corona getestet worden, als aktiv erkrankt gelten 527. Verstorben sind bisher 94 Mittelmärker an oder mit Covid-19, als genesen gelten 3461.

Die Lage am Montag, 11. Januar:

Fünf weitere neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus meldet der Landkreis am Montag. Lag die Gesamtzahl der Verstorbenen in Potsdam-Mittelmark am Samstag noch bei 87, ist sie nun auf 92 gestiegen. Zwischen Samstag und Montag kamen also 15 Todesfälle hinzu, wobei es sich, wie berichtet, sehr wahrscheinlich zu einem großen Teil um Nachmeldungen aus Pflegeheimen handelt. Allein zehn Todesopfer stammen laut Statistik aus Kleinmachnow, zwei aus Teltow.

25 neue Corona-Infektionen sind seit der Meldung am Samstag hinzugekommen, womit sich nun seit Pandemie-Beginn insgesamt 4031 Mittelmärker nachweislich mit dem Virus angesteckt haben. 3367 von ihnen gelten nach Kreisangaben als genesen. Mittelmarks Corona-Inzidenzwert bleibt am Montag auf gleichem Niveau und liegt nach wie vor bei 258,6.

