Potsdam-Mittelmark

Wie ist die Corona-Lage im Landkreis Potsdam-Mittelmark? Sinken die Zahlen weiter oder zeichnet sich ein neue Anstieg ab? Sowohl das Gesundheitsamt des Kreises als auch das Land Brandenburg geben täglich Lagebilder heraus. Auf dieser Grundlage informieren wir an dieser Stelle über die aktuelle Infektionslage in Potsdam-Mittelmark. Hinweis: Die veröffentlichten Zahlen von Kreis und Land können voneinander abweichen. Am Wochenende liefert der Landkreis zudem keine Zahlen.

Die Lage am Mittwoch, 4. August:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark ist erstmals seit längerer Zeit wieder über die Zehner-Marke gestiegen und beträgt am Mittwoch 10,6. Am Vortag lag der Wert noch bei 6,9. Zuletzt lag die Inzidenz im Landkreis am 10. Juni 2021 über zehn. Die höchsten Inzidenzen im Land Brandenburg weisen am Mittwoch der Landkreis Teltow-Fläming mit 16,5 und Potsdam mit 16,1 auf. Der landesweite Durchschnitt liegt in Brandenburg bei 9,8. Nach Landesangaben wurden in Potsdam-Mittelmark am Mittwoch zwölf Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Damit steigt die Zahl Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, auf 7930. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Landkreis 23 bestätigte Corona-Infektionen.

Die Lage am Dienstag, 3. August:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark ist am Dienstag auf 6,9 gesunken. Am Vortag lag der Wert bei 8,3. Der Landkreis liegt damit unter dem landesweiten Durchschnitt in Brandenburg, der nun 8,3 beträgt. Den höchsten Inzidenzwert im Land weist momentan Frankfurt (Oder) mit 17,3 auf. In Potsdam-Mittelmark wurden zwei Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, steigt damit auf 7918. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Landkreis 15 bestätigte Neuinfektionen.

Die Lage am Montag, 2. August:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist am Montag leicht auf 8,3 gesunken. Am Vortag lag der Wert bei 8,8. Es wurden keine Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurde, beträgt unverändert 7916. In den vergangenen sieben Tagen gab es 18 bestätigte Neuinfektionen in Potsdam-Mittelmark.

Aktuelle Corona-Zahlen für Potsdam-Mittelmark

Die Lage am Sonntag, 1. August:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmarkt liegt am Sonntag nach Landesangaben bei 8,8. Das ist keine Veränderung zum Vortag. Im landesweiten Durchschnitt beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz 8,6. Der höchste Wert in Brandenburg wird mit 17,33 aus Frankfurt (Oder) gemeldet. Im Landkreis Potsdam-Mittelmark wurden am Sonntag keine Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 sind insgesamt 7916 Mittelmärker positiv auf das Coronavirus getestet worden. In den vergangenen sieben Tagen gab es 19 bestätigte Neuinfektionen.

Die Lage am Samstag, 31. Juli:

Das Land Brandenburg meldet in seiner täglichen Corona-Übersicht drei neue Infektionen mit dem Coronavirus für den Landkreis Potsdam-Mittelmark. Die 7-Tage-Inzidenz steigt damit leicht von 8,3 am Freitag auf 8,8 am Samstag. In ganz Brandenburg sind am Samstag 37 neuen Fälle gemeldet worden, die Inzidenz beträgt im landesweiten Durchschnitt 7,5.

Die Lage am Freitag, 30. Juli:

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind am Freitag zwei Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert worden. Auf die Sieben-Tage-Inzidenz hat das keinen Einfluss. Sie beträgt unverändert zum Vortag weiter 8,3. Das ist leicht über dem Inzidenz-Durchschnitt im Land Brandenburg, der bei 7,1 liegt. Die Zahl der Mittelmärker, die seit dem Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, steigt um die beiden neuen Corona-Fälle auf 7913.

Die Lage am Donnerstag, 29. Juli:

Der Landkreis meldete am Donnerstag drei neue Infektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark liegt nach Landesangaben unverändert zum Vortag bei 8,3 und damit etwas über dem Brandenburger Landesdurchschnitt, der 6,2 beträgt. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 positiv auf das Coronavirus getestet wurden, steigt auf 7911. In den vergangenen sieben Tagen wurden im Kreis insgesamt 18 neue Corona-Fälle registriert.

Die Lage am Mittwoch, 28. Juli:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark ist am Mittwoch nach Landesangaben auf 8,3 gestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 7,4. Der Landkreis liegt damit über dem Durchschnitt im Land Brandenburg, der aktuell 5,7 beträgt. Es wurden im Landkreis am Mittwoch vier Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 positiv auf das Coronavirus getestet wurden, steigt auf 7908. In den vergangenen sieben Tagen gab es 18 bestätigte Neuinfektionen im Landkreis.

Die Lage am Dienstag, 27. Juli:

Im Landkreis sind am Dienstag sieben Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert worden. Nach Landesangaben steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark auf 7,4. Am Vortag lag der Wert bei 5,1. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist auf 7904 gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen haben sich nachweislich 16 Menschen im Landkreis mit dem Virus angesteckt.

Die Lage am Montag, 26. Juli:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark ist am Montag nach Landesangaben leicht auf 5,1 gestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 4,6. Es wurden im Landkreis zwei Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Damit steigt die Gesamtzahlt der Mittelmärker, die seit dem Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 positiv auf das Coronavirus getestet wurden, auf 7897. In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Landkreis nachweislich elf Menschen mit dem Coronavirus angesteckt

Die Lage am Samstag, 24. Juli:

Ohne Meldung einer weiteren neuen Infektion liegt die Sieben-Tage Inzidenz des Landkreises Potsdam-Mittelmark am Samstag nach Angaben des Landes bei 4,6. Damit ist sie leicht im Vergleich zum Vortag gesunken (5,5). Zehn Menschen haben sich demnach in den vergangenen sieben Tagen im Kreis mit Covid-19 angesteckt.

Die Lage am Freitag, 23. Juli:

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Freitag in Potsdam-Mittelmark nach Landesangaben unverändert zum Vortag bei 5,5. Es wurden keine Neuinfektionen registriert. Die Gesamtzahl der Mittelmärker, die seit dem Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist aufgrund einer Datenbereinigung leicht um sechs Fälle auf nun 7895 nach unten korrigiert worden. In den vergangenen sieben Tagen haben sich im Landkreis zwölf Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Die Lage am Donnerstag, 22. Juli:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist am Donnerstag nach Landesangaben auf 5,5 gestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 4,6. Es wurde eine Neuinfektion für den Landkreis gemeldet. Damit steigt die Zahl der Mittelmärker, die seit dem Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 positiv auf das Coronavirus getestet wurden, auf 7901. Die Zahlen und Inzidenz-Werte weichen derzeit aus technischen Gründen etwas von denen des Robert-Koch-Institutes (RKI) ab, das heute auf seinem Covid-19-Dashboard eine Sieben-Tage-Inzidenz für Potsdam-Mittelmark von 3,2 angibt. Nach RKI-Angaben sind momentan neun aktuell Infizierte im Landkreis bekannt. Die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, liegt in Potsdam-Mittelmark unverändert bei 207.

Die Lage am Mittwoch, 21. Juli:

Auf 4,6 stieg die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Potsdam-Mittelmark am Mittwoch nach Angaben des Landes (Vortag: 3,2). Eine neue Infektion wurde gemeldet. Insgesamt wurden damit seit Beginn der Pandemie im Kreis 7900 Corona-Infektionen nachgewiesen, 207 Personen starben.

Die Lage am Dienstag, 20. Juli:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist am Dienstag leicht auf 3,2 gesunken. Am Vortag lag der Wert bei 3,7. Es wurden zwei Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 positiv auf das Coronavirus getestet wurden, steigt damit nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) leicht auf 7899. Laut RKI sind momentan in Potsdam-Mittelmark 14 aktuell Infizierte bekannt.

Die Lage am Montag, 19. Juli:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt am Montag unverändert zum Vortag bei 3,7. Es wurden in Potsdam-Mittelmark keine Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Momentan sind 13 aktuell Infizierte bekannt. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes beträgt die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 positiv auf das Coronavirus getestet wurden, 7897. Es gibt seit mehr als zwei Wochen keine neuen Opfer zu beklagen. Im Landkreis sind seit Pandemiebeginn 207 Menschen an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Die Lage am Freitag, 16. Juli:

Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt im Landkreis Potsdam-Mittelmark auf niedrigem Niveau und liegt am Freitag unverändert zum Vortag bei 2,8. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) sind momentan im Landkreis 15 aktuell Infizierte bekannt. Das RKI beziffert die Zahl der Mittelmärker, die seit dem Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 positiv auf das Coronavirus getestet wurden, auf 7896. Die Zahl der Menschen, die im Landkreis an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, liegt unverändert bei 207.

Die Lage am Donnerstag, 15. Juli:

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Potsdam-Mittelmark am Donnerstag auf 2,8 gesunken. Am Vortag lag der Wert bei 3,7. Es wurden keine Neuinfektionen gemeldet. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Gesamtzahl der seit Pandemie-Beginn im Landkreis registrierten Corona-Infektionen um einen Fall nach unten korrigiert. Demnach waren seit März vergangenen Jahres im Landkreis 7896 Corona-Tests positiv. Momentan sind nach RKI-Angaben 14 aktuell Infizierte bekannt.

Die Lage am Mittwoch, 14. Juli:

Im Landkreis ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch gesunken – von 5,1 am Vortag auf nun 3,7. Es wurden keine Neuinfektionen registriert. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) sind in Potsdam-Mittelmark 15 aktuell Infizierte bekannt. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gibt das RKI mit 7897 an. Derzeit befinden sich 28 Menschen im Landkreis in angeordneter Quarantäne.

Die Lage am Dienstag, 13. Juli:

Fünf neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsministerium für Potsdam-Mittelmark am Dienstag. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 5,1 (Vortag 4,2). Seit Pandemie-Beginn haben sich 7897 Mittelmärker nachweislich mit dem Virus angesteckt. Neue Todes-Fälle in Zusammenhang mit Sars-CoV-2 wurden nicht bekannt. Die landesweit höchste Inzidenz hat derzeit Elbe-Elster mit 11,8. Mittelmarks Nachbar Potsdam liegt mit dem Wert der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner und sieben Tage bei 5,5; Teltow-Fläming bei 2,4; Brandenburg an der Havel bei 2,8 und das Havelland bei 2,5.

Dem mittelmärkischen Gesundheitsamt sind momentan 14 aktuell Infizierte bekannt, die meisten davon mit drei aus der Gemeinde Schwielowsee. Nach Kreisangaben wurden seit Beginn der Pandemie 7889 Mittelmärker positiv auf das Coronavirus getestet. Davon gelten 7668 inzwischen als genesen. Die Zahl der registrierten Gesamtfälle seit Pandemiebeginn im Frühjahr 2020 weicht leicht von den Werten des Brandenburger Gesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Institutes ab, die für Potsdam-Mittelmark 7897 Coronafälle angeben. In angeordneter Quarantäne befinden sich nach Kreisangaben derzeit 33 Menschen, die meisten davon mit jeweils sechs in Michendorf und Werder (Havel).

Die Lage am Montag, 12. Juli:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark verharrt auch am Montag bei 4,2. Der Wert ist seit drei Tagen unverändert. Neuinfektionen wurden im Landkreis keine registriert. Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes (RKI) sind derzeit neun aktuell Infizierte im Landkreis bekannt. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, beträgt nach RKI-Angaben 7892.

Die Lage am Sonntag, 11. Juli:

Mittelmarks Corona-Inzidenz bleibt am Sonntag auf dem Wert des Vortages und liegt mit 4,2 aber trotzdem noch über dem Landesschnitt (3,5). Neue Infektionen wurden nicht gemeldet. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen im Landkreis bleibt damit bei 7892. Die Zahl der in Zusammenhang mit dem Virus Verstorbenen (207) ist seit etwas mehr als einer Woche unverändert.

Die Lage am Samstag, 10. Juli:

Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt in Potsdam-Mittelmark am Samstag 4,2. Der Landkreis meldete zwei Neuinfektion binnen 24 Stunden. Dem Gesundheitsamt sind momentan neun aktuell Infizierte bekannt, die meisten davon mit drei aus der Gemeinde Schwielowsee. Nach Kreisangaben wurden seit Pandemiebeginn 7892 Mittelmärker positiv auf das Coronavirus getestet worden. Davon gelten 7665 inzwischen als genesen. Bei der Zahl der Gesamtfälle unterscheiden sich die Werte von Kreis und Land minimal, das Land gibt 7890 Gesamtfälle an. 23 Menschen befinden sich in Potsdam-Mittelmark derzeit in angeordneter Quarantäne.

Die Lage am Donnerstag, 8. Juli:

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Donnerstag in Potsdam-Mittelmark auf 4,6 gestiegen. Am Vortag lag der Wert bei 2,8. Damit setzt sich der leichte Anstieg der letzten Tage fort, nachdem in der vergangenen Woche die Inzidenz mehrere Tage die Nullmarke gehalten hatte. Nach Landesangaben wurden am Donnerstag zwei Neuinfektionen im Landkreis registriert. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Pandemie-Beginn positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gibt das Land mit 7890 an. Das weicht minimal von der Zahl des Kreises ab, der am Donnerstag aber keine eigene Tagesstatistik veröffentlicht hat.

Die Lage am Mittwoch, 7. Juli:

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch in Potsdam-Mittelmark auf 2,8 (Vortag: 1,4) gestiegen. Der Landkreis meldete zwei Neuinfektionen, beide aus der Gemeinde Schwielowsee. Dem Gesundheitsamt sind momentan neun aktuell Infizierte bekannt. Nach Kreisangaben wurden seit Beginn der Pandemie 7880 Mittelmärker positiv auf das Coronavirus getestet. Der Wert weicht etwas von dem des Robert-Koch-Institutes ab, das für den Landkreis die Zahl der Gesamtfälle seit Pandemiebeginn mit 7888 angibt. Nach Kreisangaben gelten von den positiv Getesteten 7664 inzwischen als genesen. Derzeit befinden sich in Potsdam-Mittelmark 26 Menschen in angeordneter Quarantäne.

Die Lage am Dienstag, 6. Juli:

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Dienstag in Potsdam-Mittelmark leicht auf 1,4 (Vortag 0,9) gestiegen. Der Landkreis meldete eine Neuinfektion. Dem Gesundheitsamt sind derzeit sieben aktuell Infizierte bekannt. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, beträgt nach Kreisangaben 7878. Diese Zahl war nach einer statistischen Bereinigung nach unten korrigiert worden. Von den positiv Getesteten gelten 7655 inzwischen als genesen. Momentan befinden sich 21 Menschen in angeordneter Quarantäne.

Die Lage am Montag, 5. Juli:

Die Zahlen sind gegenüber Sonntag unverändert.

Die Lage am Sonntag, 4. Juli:

Die Zahlen sind gegenüber Samstag unverändert.

Die Lage am Samstag, 3. Juli

Das Robert-Koch-Institut hat drei neue Fälle von Corona m Kreis Potsdam-Mittelmark gemeldet. Damit steigt die 7-Tage-Inzidenz auf 0,9. Bislang waren bzw. sind 7884 Menschen Corona-krank.

Die Lage am Freitag, 2. Juli:

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Potsdam-Mittelmark am Freitag wieder auf 0,0 (Vortag: 0,5) gesunken. Es wurden keine Neuinfektionen registriert. Allerdings meldete der Landkreis einen Mittelmärker aus der Gemeinde Groß Kreutz (Havel), der an oder mit dem Coronavirus verstorben ist. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten in Potsdam-Mittelmark auf 207. Dem Gesundheitsamt sind momentan nur vier aktuell Infizierte bekannt. Die Zahl der Menschen, die im Kreis seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist nach einer statistischen Bereinigung auf 7875 nach unten korrigiert worden. Von den Infizierten gelten 7655 inzwischen als genesen. In angeordneter Quarantäne befinden sich in Potsdam-Mittelmark derzeit acht Menschen.

Die Lage am Donnerstag, 1. Juli:

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Potsdam-Mittelmark am Donnerstag minimal auf 0,5 gestiegen. Zuvor hatte die Inzidenz fünf Tage lang auf dem Tiefststand von 0,0 gelegen. Registriert wurde am Donnerstag eine Neuinfektion binnen 24 Stunden. Nach Landesangaben sind seit dem Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres 7882 Mittelmärker positiv auf das Coronavirus getestet worden. Davon gelten 7656 inzwischen als genesen. Momentan sind sechs aktuell Infizierte im Kreisgebiet bekannt. In angeordneter Quarantäne befinden sich fünf Menschen.

Die Lage am Mittwoch, 30. Juni:

Der Landkreis hat auch am Mittwoch keine Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt in Potsdam-Mittelmark den fünften Tag in Folge 0,0. Dem Gesundheitsamt sind derzeit nur fünf aktuell Infizierte bekannt. Die Zahl der Mittelmärker, die seit dem Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, wird nach einer kleinen statistischen Bereinigung jetzt mit 7880 angegeben.

Angesichts der deutlichen Entspannung beim Infektionsgeschehen im Landkreis hat die Bundeswehr am Mittwoch ihre Hilfsaktion vorerst beendet. Mehr als ein Jahr hatten Soldaten im Gesundheitsamt bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie geholfen. Zuletzt waren nach Kreisangaben 20 Bundeswehrsoldaten bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen eingesetzt.

Die Lage am Dienstag, 29. Juni:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark beträgt den vierten Tag in Folge 0,0. Auch am Dienstag wurden keine Neuinfektionen registriert. Dem Gesundheitsamt sind derzeit nur sechs aktuell Infizierte bekannt. Die Zahl der Mittelmärker, die seit dem Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, liegt unverändert bei 7882.

Die Lage am Montag, 28. Juni:

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark hat sich auch in den letzten 24 Stunden nichts getan – sie liegt am Montag weiter bei 0,0. Nach Angaben des Landes ist kein neuer Corona-Fall im Landkreis verzeichnet worden.

Die Lage am Sonntag, 27. Juni:

Auch am Sonntag bleibt die Corona-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark bei Null. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, ist keine neue Infektion hinzugekommen. Potsdam-Mittelmark ist somit einer von vier Landkreisen im Land Brandenburg, die derzeit als coronafrei gelten. Insgesamt haben sich nach Landesangaben seit Pandemie-Beginn 7882 Mittelmärker nachweislich infiziert. 206 Menschen aus dem Landkreis starben in Zusammenhang mit dem Virus.

Die Lage am Samstag, 26. Juni:

Aufgrund der aktuellen Datenbereinigung bei den Gesundheitsämtern, kommt eine Neuinfektion in die Statistik der Corona-Fälle im Kreis. Die Inzidenz sinkt trotzdem auf Null, der Landkreis gilt nun als coronafrei.

Die Lage am Freitag, 25. Juni:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark liegt am Freitag unverändert bei 0,5. Es wurden keine Neuinfektionen gemeldet. Dem Gesundheitsamt sind momentan nur zwölf aktuell Infizierte bekannt.

Die Lage am Donnerstag, 24. Juni:

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Donnerstag im Landkreis auf einen neuen Tiefstand gefallen. Sie beträgt nun 0,5 – nach 1,8 am Mittwoch. Es wurden keine Neuinfektionen bekannt. Aber die Statistik wurde erneut bereinigt – das heißt: drei Corona-Fälle in Potsdam-Mittelmark weniger. Damit sind derzeit 14 Menschen im Kreisgebiet infiziert. Insgesamt haben sich seit Pandemieausbruch 7874 Einwohner mit dem Virus infiziert.

Die Lage am Mittwoch, 23. Juni:

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch im Landkreis auf 1,8 gesunken. Nach Kreisangaben ist damit ein neuer Tiefstwert in Potsdam-Mittelmark erreicht worden. Für das Kreisgebiet wurden keine Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. Allerdings ist ein weiterer Mensch zu beklagen, der an oder mit dem Coronavirus gestorben ist. Er stammt aus Bad Belzig. Die Zahl der Corona-Toten steigt damit auf 205.

Dem Gesundheitsamt sind zwölf aktuell Infizierte bekannt. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sinkt aufgrund einer Datenbereinigung und beträgt nun 7877. Vier Corona-Fälle wurden statistisch revidiert, teilte der Landkreis mit. Von den seit Pandemiebeginn registrierten Infizierten gelten 7651 inzwischen als genesen. In angeordneter Quarantäne befinden sich 35 Menschen, 18 davon in Teltow.

Die Lage am Dienstag, 22. Juni:

Der Landkreis hat drei Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Auf die Sieben-Tage-Inzidenz hat das keine Auswirkungen. Sie liegt in Potsdam-Mittelmark auch am Dienstag stabil bei 2,3. Dem Gesundheitamt sind momentan nur zwölf aktuell Infizierte bekannt, die meisten davon mit sieben aus Stahnsdorf. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 positiv auf das Coronavirus getestet wurden, beträgt nach Kreisangaben 7881. Kreis- und Landeszahlen stimmen hier nicht ganz überein. Das Land gibt die Zahl der bestätigten Infektionen seit Pandemiebeginn mit 7888 an. Laut Landkreis gelten 7656 der positiv Getesteten inzwischen als genesen. In angeordneter Quarantäne befinden sich in Potsdam-Mittelmark 40 Menschen – 18 davon allein in Teltow.

Die Lage am Montag, 21. Juni:

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Montag nach Landesangaben unverändert bei 2,3. Es wurden keine Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, verharrt bei 7885.

Die Lage am Sonntag, 20. Juni:

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Potsdam-Mittelmark auf 2,3 gesunken. Am Vortag betrug der Wert 4,6. Das Landesgesundheitsministerium meldete am Sonntag keine Neuinfektionen für den Kreis. Damit bleibt die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen seit Pandemie-Ausbruch bei 7885. Davon sind 204 Menschen gestorben.

Die Lage am Samstag, 19. Juni

Die Inzidenz in Potsdam-Mittelmark bleibt an diesem Sonnabend unverändert bei 4,6. Neuinfektionen meldete der Landkreis nicht, insgesamt haben sich in der letzten Woche zehn Mittelmärker mit Covid-19 angesteckt.

Die Lage am Freitag, 18. Juni:

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Potsdam-Mittelmark leicht auf 4,6 gestiegen, bleibt aber auf niedrigem Niveau. Am Vortag lag der Wert bei 3,7. Der Landkreis meldete am Freitag keine Neuinfektionen. Dem Gesundheitsamt sind derzeit nur 16 aktuell Infizierte bekannt, die meisten davon mit neun aus Stahnsdorf. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Pandemiebeginn positiv auf das Coronavirus getestet wurden, beträgt unverändert 7878. Davon gelten 7649 als genesen. In angeordneter Quarantäne befinden sich im Landkreis momentan 58 Menschen, die meisten – mit 18 – in Teltow.

Die Lage am Donnerstag, 17. Juni:

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Potsdam-Mittelmark am Donnerstag auf 3,7 (Vortag 5,1) gesunken und liegt damit den fünften Tag in Folge unter der Marke 20. Deshalb gelten einige Corona-Einschränkungen wie etwa die Testpflicht in der Innengastronomie mit Wirkung zum 16. Juni nicht mehr. Der Landkreis meldete drei Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Pandemiebeginn positiv auf das Coronavirus getestet wurden, beträgt 7878. Davon gelten 7645 als genesen. Derzeit sind 20 aktuell Infizierte bekannt, in Quarantäne befinden sich 50 Menschen.

Die Lage am Mittwoch, 16. Juni:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark hat sich gegenüber dem Vortag nicht verändert und verharrt bei 5,1. Der Landkreis meldete eine Neuinfektion binnen 24 Stunden. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Pandemiebeginn positiv auf das Coronavirus getestet wurden, steigt minimal auf 7875. Davon gelten 7641 inzwischen als genesen. Derzeit sind 21 aktuell Infizierte bekannt, die meisten mit sieben aus Stahnsdorf. Die Zahl der Menschen, die sich in angeordneter Quarantäne befinden, ist deutlich auf 90 gesunken. Am Vortag waren es noch 339.

Die Lage am Dienstag, 15. Juni:

In Potsdam-Mittelmark ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag leicht gestiegen, liegt aber weiter auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Nach Landesangaben beträgt die Inzidenz im Kreis nun 5,1 (Vortag 3,7). Der Landkreis meldete am Dienstag zwei Neuinfektionen. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, ist leicht auf 7874 gestiegen. Davon gelten 7639 als genesen. Dem Gesundheitsamt sind derzeit 22 aktuell Infizierte bekannt. In angeordneter Quarantäne befinden sich momentan 339 Menschen.

Die Lage am Montag, 14. Juni:

Die Corona-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark fällt weiter und liegt nach Angaben des Landes am Montag bei 3,7 (Vortag 4,2). Der Landkreis meldete am Montag keine Neuinfektionen. Auch für den Hort der Kita Kinderland in Beelitz gibt es Entwarnung. Dort war nach einem Corona-Fall eine Reihentestung vorgenommen worden. „Uns liegen keine Meldungen von positiven Testergebnissen vor. Ich gehe davon aus, dass die Quarantäne für Kinder und Erzieherinnen am Dienstag endet“, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Ein positiver Schnelltest in der Beelitzer „Kita am Park“ bestätigte sich nicht. Der PCR-Test danach war negativ, Quarantäne-Anordnungen wurden daher aufgehoben. In Potsdam-Mittelmark sind derzeit 25 aktuell Infizierte bekannt. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Pandemie-Beginn positiv auf das Coronavirus getestet wurden, beträgt 7872. Davon gelten 7636 als genesen.

Die Lage am Sonntag, 13. Juni

Die 7-Tage Inzidenz ist am Sonntag im Landkreis Potsdam-Mittelmark auf 4,2 gesunken. Am Samstag hatte sie bei 4,6 gelegen. Neuinfektionen wurden nicht gemeldet.

Die Lage am Samstag, 12. Juni

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Samstag in Potsdam-Mittelmark nochmals gefallen und liegt nun bei 4,6 gegenüber 6,0 am Freitag. Es wurde keine Neuinfektion gemeldet.

Die Lage am Freitag, 11. Juni

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat am Freitag in Potsdam-Mittelmark noch einmal einen Satz nach unten gemacht und einen Wert von 6,0 erreicht. Am Vortag lag die Inzidenz bei 10,2. Der Landkreis meldete lediglich eine Neuinfektion aus Stahnsdorf. Seit Beginn der Pandemie sind nach Kreisangaben insgesamt 7870 Mittelmärker positiv auf das Coronavirus getestet worden, davon gelten 7619 inzwischen als genesen. Momentan sind dem Gesundheitsamt 41 aktuell Infizierte bekannt, die meisten davon mit neun aus Stahnsdorf. In angeordneter Quarantäne befinden sich in Potsdam-Mittelmark derzeit 377 Menschen, davon allein 161 in Beelitz. Dort hatte ein positiver Corona-Test nach einem Kindertagsfest im Hort der Kita Kinderland zu vielen Quarantäneanordnungen geführt. Zudem gab es eine Reihentestung, deren Ergebnisse nach Kreisangaben noch nicht vollständig vorliegen. Allerdings waren bei den bisher übermittelten Befunden die Testergebnisse ausschließlich negativ, wie der Landkreis mitteilte.

Die Lage am Donnerstag, 10. Juni

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark geht weiter leicht zurück und liegt nach Angaben des Landes inzwischen bei 10,16. Der Landkreis meldete am Donnerstag eine Neuinfektion. Die Zahl der Mittelmärker, die seit Pandemie-Beginn positiv auf das Coronavirus getestet wurden, erhöht sich damit auf 7869. Davon gelten 7609 als genesen. Derzeit sind nach Kreisangaben 51 aktuell Infizierte bekannt. Allerdings ist die Zahl der Menschen, die sich in Quarantäne befinden, in den vergangenen Tagen deutlich gestiegen. Der Kreis meldete am Donnerstag 379 Menschen, die sich in angeordneter Isolation befinden. Allein 161 sind es in Beelitz. Zurückzuführen ist der hohe Wert in Beelitz vor allem auf einen Corona-Fall im Hort der Kita Kinderland, den Schüler der Grundschule besuchen. Ein Kind war nach einem Kindertagsfest am 1. Juni positiv getestet worden. „Inzwischen sind vorsorglich weitere Quarantäneanordnungen für potentielle Kontaktpersonen ergangen, bis das Ergebnis der Reihentestung vorliegt“, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Die Zahl der Sterbefälle bleibt in Potsdam-Mittelmark unverändert bei 204.

Die Lage am Mittwoch, 9. Juni:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark geht weiter zurück: Am Mittwoch liegt sie nach Angaben des Gesundheitsministeriums bei 10,6 (Vortag 14,3). Den landesweit höchsten Wert verzeichnet aktuell der Nachbar-Landkreis Teltow-Fläming mit 23,5. Der Landkreis meldete am Mittwochnachmittag drei Neuinfektionen. Damit steigt die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, auf 7868. Davon gelten 7609 inzwischen als genesen. Dem Gesundheitsamt sind 53 aktuell Infizierte bekannt, die meisten mit neun aus Stahnsdorf. Derzeit befinden sich 355 Menschen in Quarantäne, davon nach Kreisangaben allein 143 in Beelitz. Dort hatte ein Corona-Fall in einem Hort zu einigen Quarantäne-Anordnungen geführt.

Die Lage am Dienstag, 8. Juni:

Mittelmarks Corona-Inzidenz bleibt auf niedrigem Niveau: Am Dienstag liegt der Wert der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner und sieben Tage bei 14,3 (Vortag 14,8). Nach Angaben des Landes ist im Landkreis eine neue bestätigte Corona-Infektion aufgetreten, womit sich nun seit Pandemie-Beginn 7872 Mittelmärker nachweislich mit dem Virus angesteckt haben. Die Zahl der Sterbefälle in Zusammenhang mit Corona bleibt unverändert bei 204.

Für alle Hortkinder der 1. und 2. Klassen der Beelitzer Diesterweg-Grundschule sowie für vier Erzieher hat das Gesundheitsamt vorsorglich Quarantäne bis 15. Juni angeordnet. Zuvor war nach Kreisangaben nach einem Kindertagsfest im Hortbereich, der zur Kita Kinderland gehört und von Grundschülern besucht wird, ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der Landkreis hat am Dienstag für seine drei Impfstellen die 10.000-ste Impfung gemeldet. Ein Ansturm auf die Anmelde-Plattformen blieb nach Aufhebung der Impfpriorisierung aus. „Es gab eine erhöhte Zahl an Nachfragen bei unserer Hotline, aber keinen übergroßen Andrang bei den Impfstellen“, sagte Schwinzert.

Für diese Woche sind die Termine in den drei Impfstellen des Kreises – in den Kliniken in Bad Belzig, Treuenbrietzen und Kloster Lehnin – alle vergeben. Mit einer Ausnahme: Für Donnerstag, 10. Juni, sind noch mehr als 30 Termine in der Klinik in Kloster Lehnin frei (Stand: Dienstagnachmittag). Sie sind für die Altersgruppe der über 60-Jährigen bestimmt. „Wir wollen nach der Aufhebung der Priorisierung, dass ältere Menschen noch einmal ein spezielles Angebot bekommen“, sagte Schwinzert. Dafür sind Impfdosen von Johnson & Johnson vorrätig. Ende der Wochen sollen für alle neue Termine freigeschaltet werden.

Für den Dienstag wurde nur eine Neuinfektion binnen 24 Stunden gemeldet. Dem Gesundheitsamt sind 62 aktuell Infizierte bekannt. In Quarantäne befinden sich 221 Menschen.

Die Lage am Montag, 7. Juni:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis sinkt am Montag weiter und liegt jetzt bei 14,8 (Vortag 17,1). Das Land vermeldete für Potsdam-Mittelmark binnen der vergangenen 24 Stunden eine Neuinfektion.

Der Landkreis hat einen Corona-Fall in der Beelitzer Grundschule und der Kita Kinderland gemeldet, zu der auch der Hort gehört, den Schulkinder besuchen. Nach Kreisangaben fand in der Einrichtung am 1. Juni ein Fest zum Kindertag statt, bei dem sich Alters- und Klassengruppen durchmischt haben. Es soll nun eine Reihentestung für alle an dem Tag anwesenden Kinder und Erwachsenen durchgeführt werden. Für ermittelte Kontaktpersonen wurde bis 15. Juni Quarantäne angeordnet.

Die Zahl der Mittelmärker, die seit Pandemiebeginn positiv auf das Coronavirus getestet wurden, steigt am Montag minimal auf 7871. Derzeit sind 71 aktuell Infizierte bekannt. In Quarantäne befinden sich 173 Menschen, davon allein 59 in Wiesenburg.

Die Lage am Sonntag, 6. Juni

Es wurden zwei neue Infektionen gemeldet. Damit steigt die Zahl derer, die sich seit Pandemiebeginn angesteckt haben, auf 7870. Die 7-Tage-Inzidenz verharrt bei 17,1. Neue Todesfälle gab es nicht.

Die Lage am Samstag, 5. Juni

Vier neue Corona-Infektionen meldet das Gesundheitsministerium für den Landkreis Potsdam-Mittelmark am Samstagvormittag. Die 7-Tage-Inzidenz steigt damit leicht im Vergleich zum Freitag auf 17,1 – bleibt aber konstant seit einer Woche unter 20. Am Freitag betrug sie 15,7, am Donnerstag 19,4. Seit Pandemiebeginn haben sich 7868 Mittelmärker mit dem Virus Sars-Cov-2 infiziert.

Die Lage am Freitag, 4. Juni

Die Inzidenz des Landkreises Potsdam-Mittelmark sinkt am Freitag wieder deutlich: Lag sie am Donnerstag noch auf 19,4, so beträgt sie nun nach Angaben des Landes 15,7. Zehn neue Fälle wurden für die vergangenen 24 Stunden gemeldet.

In ganz Brandenburg liegt zu Beginn des Wochenendes kein Kreis und keine kreisfreie Stadt mehr über einem Sieben-Tage-Wert von 35. Die Inzidenz des gesamten Bundeslandes ist auf 14,7 gesunken. Der höchste Einzelwert ist 22,7 (Havelland), der niedrigste 5,1 (Ostprignitz-Ruppin). Die Landeshauptstadt Potsdam wird am Freitag mit 11,7 ausgewiesen.

Wie der Landkreis mitteilte, ist ein weiterer Mittelmärker an oder mit dem Coronavirus gestorben. Der Verstorbene stammte aus Teltow. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten in Potsdam-Mittelmark auf 204. Der Landkreis meldete am Freitag zudem zehn neue Corona-Fälle, davon allein sieben aus Wiesenburg. Nach Kreisangaben sind die sieben Neuinfektionen auf einen Corona-Ausbruch in einer Großfamilie zurückzuführen. Die Familienmitglieder seien durch einen Besucher aus Berlin angesteckt worden. Für die Familie und Kontaktpersonen wurde bis 15. Juni eine Quarantäne angeordnet. Betroffen sind davon auch zwei Klassen der Wiesenburger Grundschule, in der Kinder der Familie unterrichtet wurden.

Die Zahl der Mittelmärker, die seit Pandemiebeginn positiv auf das Coronavirus getestet wurden, steigt auf 7858. Davon gelten 7574 inzwischen als genesen. Dem Gesundheitsamt sind derzeit 79 aktuell Infizierte bekannt, die meisten mit jeweils neun aus Stahnsdorf und Wiesenburg. In angeordneter Quarantäne befinden sich momentan 148 Menschen, allein 45 davon in Wiesenburg.

Die Lage am Donnerstag, 3. Juni

Der Landkreis hat am Donnerstag fünf Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist den zweiten Tag in Folge leicht gestiegen, bleibt aber auf einem vergleichsweise niedrigen Stand. Nach Landesangaben liegt die Inzidenz in Potsdam-Mittelmark nun bei 19,4 (Vortag: 18,9). Die Zahl der Mittelmärker, die seit Beginn der Pandemie positiv auf das Coronavirus getestet wurden, steigt auf 7848. Davon gelten 7569 als genesen. Dem Gesundheitsamt sind 75 aktuell Infizierte bekannt, die meisten mit jeweils acht aus Stahnsdorf und Teltow. In den Gemeinden Nuthetal und Seddiner See sind derzeit gar keine aktuellen Corona-Infektionen bekannt.

In angeordneter Quarantäne befinden sich 104 Menschen – die meisten in Stahnsdorf (18) und Teltow (15). Die Zahl der Menschen, die seit Pandemiebeginn in Potsdam-Mittelmark an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, liegt unverändert bei 203.

Der Landkreis meldete am Donnerstag zudem bei zwei Kindern der Kita Sonnenschein in Borkheide positive Schnelltest-Ergebnisse, die durch genauere PCR-Tests gecheckt werden. Die Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Die Lage am Mittwoch, 2. Juni

Die Inzidenz in Potsdam-Mittelmark ist etwas gestiegen, bleibt aber auch am Mittwoch noch niedrig. Nach drei Tagen ohne eine Meldung gibt das Land heute 18 neue Fälle für den Landkreis an. Die Inzidenz beträgt damit 18,9, davor lag sie mehrere Tage auf 16,2.

Spitzenreiter im Land ist am Mittwoch Brandenburg an der Havel mit 42,9, gefolgt von Oberspreewald-Lausitz mit einer Inzidenz von 36,6. Die niedrigsten Sieben-Tage-Werte haben Ostprignitz-Ruppin mit 9,1, Barnim mit 11,3 und die Prignitz mit 11,8. Für das Bundesland Brandenburg wird für heute eine Inzidenz von 20,5 angegeben.

Die Zahl der Mittelmärker, die seit Pandemiebeginn positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, erhöht sich auf 7843. Davon gelten 7561 inzwischen als genesen. Dem Gesundheitsamt sind derzeit 77 aktuell Infizierte bekannt, die meisten davon mit neun aus Teltow. In angeordneter Quarantäne befinden sich 122 Mittelmärker. Die meisten Quarantäne-Fälle werden aus Stahnsdorf (17) und Teltow (17) gemeldet.

Meldungen über Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen lagen dem Kreis am Mittwoch nicht vor.

Die Lage am Dienstag, 1. Juni

Die Inzidenz in Potsdam-Mittelmark bleibt stabil niedrig: Auch gestern betrug der Wert 16,2. Erneut wurde keine neue Infektion gemeldet. Nach den drei Todesfällen der vergangenen Tage stellte sich unterdessen heraus, dass es sich zumindest bei einem der Verstorbenen aus Werder um eine Nachmeldung handelte: Der Totenschein besagt, dass der Betroffene bereits im Januar im Zusammenhang mit Corona gestorben war, so Kreissprecherin Andrea Metzler.

Die Lage am Montag, 31. Mai

Eine Inzidenz von 16,2 und keinen neuen Fall meldet das Land Brandenburg für den Landkreis Potsdam-Mittelmark am Montag. Damit gibt es keine Änderung zu Sonntag.

In ganz Brandenburg liegt nur mehr die kreisfreie Stadt Brandenburg (Havel) mit einem Sieben-Tage-Wert von 37,4 über der Marke von 35. Am niedrigsten ist die Inzidenz von Ostprignitz-Ruppin mit 6,1, gefolgt von der Prignitz mit 10,5. Brandenburgweit beträgt sie am Montag 18,7.

Die Lage am Sonntag, 30. Mai

Null neue Fälle meldet das Land Brandenburg für Potsdam-Mittelmark am Sonntag. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt auf 16,2. Damit ist Potsdam-Mittelmark der Kreis im Land Brandenburg mit der viertniedrigsten Inzidenz.

Landesweit meldet das Land Brandenburg am Sonntag 43 neue Fälle, die Inzidenz liegt für ganz Brandenburg bei 20. Die niedrigste 7-Tage-Inzidenz hat Ostprignitz-Ruppin, dort haben sich zuletzt lediglich 6,1 Personen auf 100.000 Einwohner gerechnet innerhalb von sieben Tagen mit dem Virus infiziert. Die höchste Inzidenz hat Brandenburg an der Havel mit einem Wert von 42,9.

Die Lage am Samstag, 29 Mai

Gute und schlechte Nachrichten zur Corona-Lage in Potsdam-Mittelmark am Sonnabend: Die 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf unter 20 und beträgt nach Angaben des Landes 18. Gemeldet werden fünf neue bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Potsdam-Mittelmark, damit steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis seit Pandemie-Beginn auf 7831.

Die traurige Nachricht am Sonnabend: Das Land meldet für Potsdam-Mittelmark zwei Menschen, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben sind. Da es immer wieder zu Abweichungen der Zahlen zwischen Land und Landkreis kommt und Potsdam-Mittelmark am Wochenende selbst keine Zahlen veröffentlicht, ist unklar, ob zu den zwei gemeldeten Toten der am Vortag aus Werder (Havel) gemeldet Tote zählt. Da Land hatte am Freitag keine Toten für Potsdam-Mittelmark gemeldet.

Die Lage am Freitag, 28. Mai

Mit einem Wert von 20,3 ist die Inzidenz des Landkreises Potsdam-Mittelmark am Freitag im Vergleich zu den Vortagen etwas gestiegen. Am Donnerstag war sie vom Land mit 13,4 angegeben worden. Drei Kreise lagen gestern weiterhin unter einem Sieben-Tage-Wert von 20 (Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Barnim), Brandenburg an der Havel kam mit 65,1 als einzige Verwaltungseinheit über der 50er-Marke.

Am Vortag gab es im Kreis 17 Neuinfektionen, sechs davon im Amt Niemegk, drei in Beetzsee und je zwei in Teltow und Treuenbrietzen. Insgesamt wurden bisher seit Beginn der Pandemie laut Gesundheitsamt rund 7823 Infektionen mittels PCR-Tests nachgewiesen, als aktuell infiziert gelten 92 Mittelmärker, als genesen 7528.

Mit einem weiteren Verstorbenen aus der Stadt Werder erhöht sich die Anzahl der im Zusammenhang mit Covid-19 gezählten Todesfälle auf insgesamt 201.

Die Lage am Donnerstag, 27. Mai

Mit zwei neuen Fällen sinkt die Inzidenz Potsdam-Mittelmarks auch am Donnerstag. Für heute wurde ein Sieben-Tag-Wert von 13,4 für den Kreis gemeldet. Gestern betrug der Wert 18,9.

Die niedrigste Inzidenz hat weiterhin Ostprignitz-Ruppin (7,1), auch Märkisch-Oderland liegt mit 19,9 noch knapp unter 20. Kein Kreis und keine kreisfreie Stadt liegen mehr über 50.

Die Lage am Mittwoch, 26. Mai

Mit einer Inzidenz von 18,9 sinkt der Wert auch weiterhin in Potsdam-Mittelmark. Vor einer Woche betrug der Sieben-Tage-Wert noch 41,1. Der Kreis meldete für gestern keine neue Infektion.

Der Kreis mit der niedrigsten Inzidenz ist aktuell Ostprignitz-Ruppin mit einem Wert von 11, am höchsten liegt Spree-Neiße mit 86, es folgen Oberhavel mit 76 und Potsdams mit 75.

Die Lage am Freitag, 21. Mai

40,2 beträgt die Inzidenz am Freitag im Landkreis Potsdam-Mittelmark, damit liegt sie etwas höher als am Donnerstag (36,9) und wieder in dem Bereich der Tage davor. Sechs neue Infektion gibt das Land für den Vortag an.

Heute liegen bereits vier Kreise unter dem Wert von 35: Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Barnim und Märkisch-Oderland. Erstmals ist mit Spree-Neiße (102,9) aber auch wieder ein Landkreis über der 100er-Marke gelandet. Neben Potsdam-Mittelmark liegen Dahme-Spreewald, Oder-Spree und Brandenburg (Havel) mit ihren Inzidenzen zwischen 35 und 50, die anderen Kreise haben Sieben-Tage-Werte von 50 bis 64.

Die Lage am Donnerstag, 20. Mai

Mit 20 neuen Infektionen ist die Inzidenz des Landkreises Potsdam-Mittelmark am Donnerstag laut Angabe des Landes Brandenburg auf 36,9 gesunken. In den Tagen zuvor lag sie immer knapp über 40.

Mit der Prignitz und Ostprignitz-Ruppin liegen mittlerweile zwei Kreise im Land unter einem Sieben-Tage-Wert von 35. Neben Potsdam-Mittelmark haben außerdem vier weitere Landkreise sowie die kreisfreie Stadt Brandenburg (Havel) Inzidenzen zwischen 35 und 50. Mit 99,4 kratzt derzeit nur Spree-Neiße an der 100er-Marke.

Die Lage am Mittwoch, 19. Mai

Stabil bei rund 40 bleibt die Inzidenz des Landkreises Potsdam-Mittelmark weiterhin. Laut Angabe des Landes beträgt sie am Mittwoch 41,1, gestern waren es 40,6 (Montag: 42,5). 17 Neuinfektionen wurden vor den Vortag gemeldet, davon fünf aus Beetzsee, drei aus Bad Belzig und je zwei aus Werder und Ziesar.

Mit der Prignitz (31,5) liegt heute ein Kreis mit seinem Sieben-Tage-Wert unter 35, sechs weitere liegen zwischen 35 und 50: Ostprignitz-Ruppin (35,4), Dahme-Spreewald (42,7), Uckermark (38,7), Barnim (48,6), Märkisch Oderland (47,5) und die kreisfreie Stadt Brandenburg (Havel) (40,2). Am höchsten liegt Elbe-Elster mit 81,5.

Die Lage am Dienstag, 18. Mai

Leicht gesunken ist die Inzidenz des Landkreises Potsdam-Mittelmark laut Angabe des Landes Brandenburg am Dienstag auf 40,6. Am Montag betrug sie 42,5. Elf neue Infektionen wurde für den Vortag angegeben.

Auch in Prignitz (40,7), Ostprignitz-Ruppin (46,5), Dahme-Spreewald (42,7), Frankfurt (Oder) (46,8) und nun auch Brandenburg (Havel) (48,5) liegt der Sieben-Tage-Wert wie in Potsdam-Mittelmark unter 50. Kein Kreis weist einen Wert über 100 auf, Potsdams Inzidenz beträgt 66.

Die Lage am Montag, 17. Mai

Mit einer Inzidenz von 42,5 eröffnet der Landkreis Potsdam-Mittelmark die neue Woche. Zwei neue Infektionsfälle wurden für die vergangenen 24 Stunden beim Land gemeldet. Gestern lag der Sieben-Tage-Wert des Kreises bei 49,9, vorgestern bei 34,6.

Auch in den anderen Landkreisen und kreisfreien Städten sieht es erfreulich aus: Überall werden Werte unter 100 gemeldet, in Prignitz (39,4), Ostprignitz-Ruppin (47,5), Dahme-Spreewald (43,3) und Frankfurt (Oder) mit 43,3 liegt die Inzidenz laut Land Brandenburg sogar wie in Potsdam-Mittelmark unter 50.

Die Lage am Sonntag, 16. Mai

Nach einem eintägigen Sieben-Tage-Wert von unter 35 am Samstag meldete das Land für den Kreis Potsdam-Mittelmark mit 49,9 für heute wieder einen deutlich höheren Wert. Nachdem am Samstag keine neuen Fälle gemeldet wurden, sind es heute 36.

Drei weitere Landkreise und eine kreisfreie Stadt liegen ebenfalls unter 50: Prignitz (39,4), Ostprignitz-Ruppin (47,5), Dahme-Spreewald (48,6) und Frankfurt (Oder) mit 46,8. Da Elbe-Elster heute eine Inzidenz von 99,2 aufweist, liegt damit erstmals seit Monaten kein Kreis mehr über der 100er-Marke.

Die Lage am Samstag, 15. Mai

Als erster Kreis in Brandenburg liegt Potsdam-Mittelmark mit seiner Inzidenz unter 35: Am Samstag wurde vom Land der Wert 34,6 angegeben. Am Freitag wurde er noch mit 42,5 angegeben. Allerdings hat der Kreis für die vergangenen 24 Stunden keine Infektionsfälle gemeldet, während elf von voriger Woche aus der Berechnung fielen.

Doch auch im Rest des Landes sind die Werte weiterhin im Sinken: Die Sieben-Tage-Werte von drei weiteren Landkreisen liegen unter 50: Oberhavel (47,4), Ostprignitz-Ruppin (44,5) und Prignitz (39,4). Mit Elbe-Elster (114,9) liegt nur mehr ein Kreis über 100. Die anderen Regionen liegen zwischen 50 und 100.

Die Lage am Freitag, 14. Mai

Mit einer Inzidenz von 42,5 ist der Sieben-Tage-Wert des Kreises Potsdam-Mittelmark unter die 50-er-Marke gesunken. Dafür mitverantwortlich ist allerdings sicherlich auch, dass für die vergangenen 24 Stunden vom Gesundheitsamt aufgrund des Feiertages keine neuen Fälle gemeldet wurden, wohl aber die 38 aus der Vorwoche aus der Berechnung fielen.

Neben Potsdam-Mittelmark weist nur die Prignitz einen Wert unter 50 auf (46,0), aber nur mehr zwei Kreise liegen über der 100er-Marke: Elbe-Elster mit 129,6 und Cottbus mit 103,3. Außer Potsdam-Mittelmark wurden von allen Kreisen und kreisfreien Städten für Christi-Himmelfahrt Neuinfektionen gemeldet.

Für Mittwoch wurden vom Landkreis 25 Neuinfektionen gemeldet, die sich über das gesamte Gebiet verteilen. So gibt es in Bad Belzig, Groß Kreutz, Kleinmachnow und Seddiner See jeweils drei neue Fälle. Außerdem wurde in Schwielowsee ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet, die Gesamtzahl der Verstorbenen in Potsdam-Mittelmark stieg damit auf 196.

Die Lage am Donnerstag, 13. Mai

Der Trend der vergangenen Tage hält im Landkreis Potsdam-Mittelmark weiter an: 25 neue Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 meldet das Dashboard des Landes Brandenburg binnen 24 Stunden. Die Corona-Inzidenz sinkt damit weiter, am Donnerstag liegt sie bei 54,9. Im Landesvergleich ist dies ein sehr guter Wert, nur die Landkreise Oberhavel (50,9) und Ostprignitz-Ruppin (48,6) weisen derzeit niedrigere Inzidenzen auf. Für die vom Kabinett beschlossenen zaghaften Öffnungen von Gastronomie, Kultur und Sportmöglichkeiten ab dem kommenden Freitag sieht es in Potsdam-Mittelmark daher gut aus. Nur noch drei Regionen in Brandenburg liegen mit ihren Infektionszahlen über der Inzidenz von 100: Potsdam (102,6) und die Süd-Landkreise Elbe-Elster (147,3) und Oberspreewald-Lausitz (105,1).

Die Lage am Mittwoch, 12. Mai:

Auch am Mittwoch bewegt sich die Inzidenz des Landkreises Potsdam-Mittelmark weiter nach unten – wenn auch zaghaft: Mit einem Sieben-Tage-Wert von 60,0 liegt der Kreis aber bereits 17 Tage unter der 100er-Marke. Vor einer Woche betrug die Inzidenz noch 78,5 und vor zwei Wochen sogar 96,97.

Heute liegt nur Ostprignitz-Ruppin mit 41,5 unter einer Inzidenz von 50, da Brandenburg (Havel) einen Anstieg auf 55,4 hinnehmen muss. Fünf Kreise liegen heute über 100, da nicht nur in Elbe-Elster (145,3), Oberspreewald-Lausitz (122,5) und Spree-Neiße (129,3), sondern auch in Cottbus der Wert gestiegen ist (112,4). Die Potsdamer Inzidenz bewegt sich dafür mit 105,4 endlich wieder stärker nach unten (Vortag: 115,3).

Die Lage am Dienstag, 11. Mai:

Mit einer Inzidenz von 61 bewegt sich der Sieben-Tage-Wert des Landkreises Potsdam-Mittelmark auch weiter nach unten. Am Montag lag er bei 64,6.

15 Neuinfektionen wurden gemeldet, davon allein sechs Fälle aus Kloster Lehnin, vier aus Stahnsdorf und drei aus Kleinmachnow. Verstorben sind bisher 195 Mittelmärker im Zusammenhang mit Covid-19.

Der Kreis Ostprignitz-Ruppin (38,4) sowie die kreisfreie Stadt Brandenburg (Havel) (45,7) haben aktuell die niedrigsten Inzidenzen in Brandenburg. Potsdam (115,3), Elbe-Elster (139,5), Oberspreewald-Lausitz (117) und Spree-Neiße (125,7) sind die vier Kreise, die noch über dem Wert von 100 liegen.

Die Lage am Montag, 10. Mai:

Nach einem Absinken des Sieben-Tage-Wertes des Landkreises Potsdam-Mittelmark am Sonntag auf 61,4 steigt sie nach Angaben des Landes Brandenburg am Montag wieder leicht auf 64,6. Damit lieg die Inzidenz des Kreises schon den 15. Tag unter der wichtigen Marke von 100.

Aktuell liegt kein Kreis und keine kreisfreie Stadt mit ihrem Sieben-Tage-Wert über 150, sechs – inklusive Potsdam mit 127,5 – liegen über 100, zwei sogar unter 50: Ostprignitz-Ruppin mit 42,5 sowie Brandenburg (Havel) ganz knapp mit 49,9.

Die Lage am Sonntag, 9. Mai:

Die Inzidenz des Landkreises Potsdam-Mittelmarkes sinkt weiter: Am Sonntag liegt sie nach Angaben des Landes Brandenburg bei 61,4 und damit erneut niedriger als am Vortag (63,7). Das ist der 14. Tag in Folge, an dem der Kreis unter einem Sieben-Tage-Wert von 100 liegt.

Laut dem Gesundheitsministerium Brandenburg sind am Sonntag sieben neue Corona-Fälle gemeldet worden, seit Beginn der Pandemie wurden damit 7.629. laborbestätigte Infektionen gezählt. Die Zahl derer, die seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind, liegt weiter bei 195.

Die Lage am Samstag, 8. Mai:

Die Inzidenz des Landkreises Potsdam-Mittelmarkes ist noch weiter gesunken: Am Samstag liegt sie nach Angaben des Landes Brandenburg bei 63,7 und damit erneut niedriger als am Vortag (68,3). Das ist der 13. Tag in Folge, an dem der Kreis unter einem Sieben-Tage-Wert von 100 liegt.

Laut dem Gesundheitsministerium Brandenburg sind am Samstag 11 neue Corona-Fälle gemeldet worden, seit Beginn der Pandemie wurden damit 7.624. laborbestätigte Infektionen gezählt. Am Samstag wurde in der Mittelmark ein neuer Corona-Toter gemeldet, die Zahl derer, die seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind steigt damit auf 195.

Die Lage am Freitag, 7. Mai:

Die Inzidenz des Landkreises Potsdam-Mittelmarkes sinkt weiter: Am Freitag liegt sie nach Angaben des Landes Brandenburg auf 68,3 und damit erneut niedriger als am Vortag (72,5). Das ist der zwölfte Tag in Folge, an dem der Kreis unter einem Sieben-Tage-Wert von 100 liegt.

Ostprignitz-Ruppin bleibt auch weiterhin unter 50, wenn auch nur knapp mit 49,6. Ostspreewald-Lausitz ist dafür als einziger Kreis in Brandenburg wieder ebenso knapp über 150 gelandet (150,9).

Die Lage am Donnerstag, 6. Mai:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Potsdam-Mittelmark bleibt am elften Tag in Folge unter dem Wert von 80. Gegenüber dem Vortag (78,5) sank sie sogar um weitere sechs Werte auf 72,5. Das meldet der Landkreis für Donnerstag. Allerdings verzeichnet er auch 36 Neuinfektionen, was einer Zunahme von sechs neuen Coronapatienten im Vergleich zum Mittwoch (30 neue Fälle) entspricht. Außerdem ist eine weitere Person aus Teltow am oder im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Todesfälle im Landkreis auf insgesamt 194 Personen.

Nach Angaben des mittelmärkischen Gesundheitsamtes haben sich im Landkreis seit dem Ausbruch der Pandemie 7581 Einwohner mit dem Virus infiziert. Die Zahl der aktuellen Fälle gibt der Kreis mit 372 Betroffenen an. Insgesamt 7067 Mittelmärker gelten derzeit als genesen. Spitzenreiter bei den Neuinfektionen waren am Donnerstag die Kommunen Michendorf, Teltow, Stahnsdorf, Beelitz und Kloster Lehnin. Fünf neue Fälle meldete Michendorf. Die nächst genannten Kommunen registrierten jeweils vier Neuerkrankungen.

Auch im restlichen Brandenburg sieht es ähnlich aus, erstmals liegt auch ein Kreis unter 50: Für Ostprignitz-Ruppin wird heute ein Sieben-Tage-Wert von nur 42,5 gemeldet (Mittwoch: 71,8). Heute liegt auch kein Kreis mehr über 150, auch für Elbe-Elster, das am Dienstag noch eine Inzidenz von 183,6 hatte, meldet das Land 145,3.

Die Lage am Mittwoch, 5. Mai:

Auch heute bleibt die Inzidenz des Landkreises Potsdam-Mittelmark mit 78,5 unter 80 und ist damit noch einmal ein wenig niedriger als am Vortag (79,4). Der Trend des sinkenden Sieben-Tage-Wertes hält also weiterhin an, der Kreis liegt somit den zehnten Tag unter 100.

Mittlerweile liegen jedoch schon vier Kreise unter der Mittelmark: Märkisch-Oderland (64,9), Ostprignitz-Ruppin (71,8), Barnim (73,4) und Oberhavel (78,4). Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald haben Werte von rund 88. Die höchste Inzidenz verzeichnet weiterhin Elbe-Elster mit 151,2 (Vortag: 183,6).

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark meldete am Mittwoch 30 Neuinfektionen. Das ist deutlich mehr als in den vergangenen Tagen. Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten seit Pandemie-Beginn erhöht sich auf 7539. Davon gelten 7037 als genesen. Zu beklagen ist ein weiterer Verstorbener, der aus Treuenbrietzen stammt. Nach Kreisangaben sind insgesamt 193 Mittelmärker seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 an oder mit dem Coronavirus gestorben. Dem Gesundheitsamt sind 308 aktuell Infizierte bekannt, die meisten davon mit 35 aus Teltow. 1238 Menschen befinden sich in angeordneter Quarantäne.

Der Kreis meldete zudem eine Neuinfektion unter dem Personal der Kita „Ameisenburg“ in Kleinmachnow. Die Umgebungsuntersuchung laufe derzeit, hieß es. Im Fall der Kita in Deetz in der Gemeinde Groß Kreutz (Havel) wird die Anordnung zur Quarantäne zurückgezogen. Dort waren zwei Schnelltests positiv, die genaueren PCR-Tests danach aber negativ.

Die Lage am Dienstag, 4. Mai:

Mit einer Inzidenz von 79,4 bewegt sich der Sieben-Tage-Wert des Landkreises Potsdam-Mittelmark am Dienstag weiter nach unten und damit in die richtige Richtung. Das ist ein Rückgang von 12,49 im Vergleich zum Vortag.

Doch die Mittelmark ist damit nicht einmal der Musterschüler in Brandenburg, Ostprignitz-Ruppin (63,7), Barnim (71,3) und Märkisch-Oderland (77,6) haben noch niedrigere Werte. Mit 183,6 ist Elbe-Elster Schlusslicht, gefolgt von Ostspreewald-Lausitz (159,1), Cottbus (157,5) und Spree-Neiße (157,4).

Der Inzidenz-Wert in Potsdam-Mittelmark liegt den neunten Tag in Folge unter der Marke von 100. Der Landkreis konnte deshalb inzwischen die Corona-Regeln etwas lockern. So gelten in Potsdam-Mittelmark keine Ausgangsbeschränkungen mehr. Die Kreisverwaltung meldete am Dienstag insgesamt 13 Neuinfektionen. Nach einer statistischen Bereinigung wurden vier Fälle abgezogen. Die vier Infizierten wurden vom mittelmärkischen Gesundheitsamt gelistet, sind aber nicht offiziell als im Landkreis wohnhaft gemeldet, hieß es zur Erklärung.

Die Zahl der Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie vor mehr als einem Jahr nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt auf 7509. Davon gelten 7008 als genesen. Dem Gesundheitsamt sind 308 aktuell Infizierte bekannt, die meisten davon mit 40 aus Teltow. In Quarantäne befinden sich 1209 Menschen.

Der Landkreis meldete zudem einzelne Infektionen aus mehreren Kindereinrichtungen, darunter aus der Kita „Waldwichtel“ in Dippmannsdorf.

Die Lage am Montag, 3. Mai:

Acht Corona-Neuinfektionen meldet das Land Brandenburg am Montag für den Landkreis. Damit bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz auf dem Niveau der Vortage und liegt jetzt bei 91,89 (Vortag 91,0). Insgesamt haben sich nach Landesangaben seit Pandemie-Beginn 7506 Mittelmärker nachweislich mit dem Virus angesteckt.

331 Menschen aus dem Landkreis werden in der Statistik als aktuell infiziert angegeben. Die meisten bestätigten aktuellen Fälle zählen Teltow (40), Kloster Lehnin (37) und Werder (34).1247 Mittelmärker befinden sich in angeordneter Quarantäne – 263 davon allein in Teltow sowie 146 in Werder.

An der Otto-Nagel-Grundschule in Bergholz-Rehbrücke gab es eine bestätigte Infektion unter dem Personal, weshalb etwa 20 Kontaktpersonen in Quarantäne sind. Einen positiven Schnelltest meldete die Kita Märchenwald in Phöben; der PCR-Befund steht noch aus. Die vorsorgliche Quarantäne für mehrere Erzieher und Schüler gilt bis 12. Mai. Der positive Corona-Schnelltest in der Kita „Teltower Rübchen“ hat sich nach Kreisangaben nicht bestätigt, weshalb die Quarantäne aufgehoben werden soll.

Die Lage am Sonntag, 2. Mai:

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 91,0 am Sonntag (Vortag 91,9) bleibt Potsdam-Mittelmark weiter unter der kritischen Schwelle 100. Seit heute gelten, wie angekündigt, wieder etwas lockerere Regeln für den Landkreis. Welche das sind, zeigt diese Übersicht.

Das Land Brandenburg meldet zudem für den Kreis 18 Corona-Neuinfektionen, womit die Gesamtzahl der nachweislichen Ansteckungen seit Pandemie-Beginn in Potsdam-Mittelmark auf 7503 steigt. 192 Mittelmärker sind in Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Das Land informiert über einen neuen Todesfall, der in der Kreis-Statistik aber bereits seit mehreren Tagen aufgeführt ist.

Die Lage am Samstag, 1. Mai:

Auch am 1. Mai bleibt die 7-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark unter der kritischen 100er-Marke und beträgt am Samstag 91,9. Damit ist sie im Vergleich zum Vortag (93,27) leicht gesunken – liegt aber immer noch über dem Wert von Donnerstag (88,2). Potsdam-Mittelmark liegt nach wie vor deutlich unter der durchschnittlichen 7-Tage-Inzidenz des Landes, die liegt am Samstag in Brandenburg bei 109,7.

Das Land meldet am Samstag für den Landkreis 18 Neuinfektionen, insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie in Potsdam-Mittelmark nachweislich 7485 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Die Lage am Freitag, 30. April:

Die Corona-Inzidenz liegt am Freitag im Landkreis weiter unter 100, ist aber leicht angestiegen. Laut Gesundheitsministerium beträgt die Inzidenz jetzt 93,27 (Vortag 88,2). Fünf Tage infolge hat der Wert die kritische Marke 100 unterschritten, womit ab Sonntag wieder leicht gelockerte Regeln gelten.

Der Landkreis meldete am Freitag 42 Neuinfektionen. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Pandemiebeginn auf 7456. Von den Infizierten gelten inzwischen 6883 als genesen. Dem Gesundheitsamt sind 378 aktuell Infizierte bekannt, die meisten davon aus Teltow (41) und Werder (38). In Quarantäne befinden sich derzeit 1235 Mittelmärker.

Jeweils einzelne positive Testbefunde meldete der Kreis aus mehreren Kindereinrichtungen in Teltow, Nuthetal und Michendorf. Betroffen sind unter anderem die Teltower Kitas „Käferland“, „Sonnenblume“ und „Teltower Rübchen“ sowie die Grundschule „Anne Frank“ in Teltow. Auch in den Michendorfer Kitas „Tausendfüßler“ und „Ameisenhügel“ sowie in der Nuthetaler Kita „Anne Frank“ gab es einzelne Corona-Fälle. Für Personen, die in den Einrichtungen direkten Kontakt mit positiv Getesteten hatten, wurde Quarantäne angeordnet.

Die Lage am Donnerstag, 29. April:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis sinkt weiter: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums liegt der Wert für Potsdam-Mittelmark am Donnerstag bei 88,2 (Vortag 96,97). Damit fehlt dem Kreis nur noch ein Tag, der die kritische Grenze 100 unterschreitet, damit ab Sonntag einige Corona-Regeln wieder gelockert werden. Seit einer Woche schon sinkt die Inzidenz in Potsdam-Mittelmark stetig. Der Abwärtstrend zeigt sich auch in einigen anderen Landkreisen und kreisfreien Städten in Brandenburg.

Der Landkreis meldete am Donnerstag 56 Neuinfektionen. Darunter sind auch einzelne Corona-Fälle aus drei Kitas in der Stadt Teltow. Die Ermittlungen des Gesundheitsamtes laufen, teilte der Kreis mit. Betroffen sind die Kitas „Rappelkiste“, „Pusteblume“ und „Felsenblume“.

Insgesamt hat das mittelmärkische Gesundheitsamt seit Beginn der Pandemie 7414 Menschen registriert, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Davon gelten 6849 inzwischen als genesen. Dem Gesundheitsamt sind derzeit 369 aktuell Infizierte bekannt, die meisten mit jeweils 40 aus Teltow und dem Amt Wusterwitz. In angeordneter Quarantäne befinden sich in Potsdam-Mittelmark momentan 1120 Menschen, die meisten davon in Werder (152) und in Teltow (146).

Die Quarantäne für die Erzieher und Kinder der Kita Eichenhof in Werder dauert bis zum 7. Mai, wie die Kreisverwaltung auf MAZ-Nachfrage erklärte.

Die Lage am Mittwoch, 28. April:

Die Corona-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark hat sich im Vergleich zum Vortag kaum bewegt und liegt nach Angaben des Landes jetzt bei 96,97 (Dienstag 97,4). Den dritten Tag infolge hat die Inzidenz die für die Corona-Notbremse kritische Marke 100 damit unterschritten. Fünf Tage sind maßgeblich für eine Lockerung der Regeln.

In Werder ist die Kita Eichenhof wegen eines Corona-Falls komplett geschlossen worden. Unklar ist noch, wie lange sich die 25 Kinder und vier Erzieher in Quarantäne befinden werden. An der Caputher Grundschule endet heute die Massen-Quarantäne, allerdings hat sich ein Verdachtsfall in der Schülerschaft bestätigt, womit es eine neue Isolations-Anordnung gibt.

An der Grundschule Otto-Nagel in Nuthetal wurde ein Schüler der Klassenstufe vier positiv getestet. Eine Kontaktliste wurde erstellt, die Quarantäne wurde vom Gesundheitsamt bis 7. und 9. Mai festgelegt.

In einem Betrieb der Lebensmittelverarbeitung in Brück gibt es mittlerweile schon acht positive Befunde von Arbeitnehmern. Die Kontaktermittlung laufe weiter, „gestaltet sich jedoch schwierig“, teilte der Landkreis mit.

Auch eine Erzieherin in der Kita „Am Mühlenberg“ im Groß-Kreutzer Ortsteil Deetz ist positiv getestet worden und hatte letztmalig am 27.April Kontakt zu Kindern und Kolleginnen. Eine Kontaktpersonenliste wird erstellt. „Aufgrund der personellen und räumlichen Situation sind alle anwesenden Personen als Kategorie-1-Kontakt einzustufen und bis zum 11.Mai unter häusliche Quarantäne zu stellen“, teilte der Kreis mit.

Einzelne Corona-Fälle meldete der Kreis zudem aus einer Kita in Lehnin sowie aus dem Schulhort und der Grundschule Pritzerbe.

Für Potsdam-Mittelmark meldete der Landkreis am Mittwoch insgesamt 28 Neuinfektionen. Damit erhöht sich die registrierte Zahl der Mittelmärker, sie sich seit Pandemiebeginn mit dem Coronavirus angesteckt haben, auf 7358. Davon gelten 6805 als genesen. Derzeit sind dem Gesundheitsamt 357 aktuell Infizierte bekannt. In Quarantäne befinden sich 997 Menschen. Die Zahl der Verstorbenen liegt nach Kreisangaben unverändert bei 192.

Neuigkeiten aus dem Landkreis: In Güterfelde ist die Corona-Teststelle wegen geringer Nachfrage geschlossen worden. Und: Den Corona-Impfstellen in Bad Belzig, Treuenbrietzen und Lehnin droht ein Stopp.

Die Lage am Dienstag, 27. April:

Den zweiten Tag infolge befindet sich die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark unter 100: Das Land meldet für den Kreis am Dienstag einen Wert von 97,4 (Vortag 99,74). Setzt sich der Abwärtstrend weiter fort und bleibt Potsdam-Mittelmark bis Freitag durchgehend unter 100, würden die Corona-Regeln ab Sonntag wieder gelockert werden. Das betrifft unter anderem private Treffen mit mehreren Personen, die nächtliche Ausgangsbeschränkung und die Öffnung von Geschäften.

Der Landkreis hat am Dienstag 18 Neuinfektionen gemeldet. Positiv getestet wurde ein Schüler der Förderschule in Kleinmachnow, die Umgebungsuntersuchung läuft, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. In der Internationalen Schule in Kleinmachnow ergab ein Schnelltest bei einem Mitarbeiter einen positiven Befund, der mit einem genaueren PCR-Test gecheckt wird. Das Ergebnis steht noch aus. Die Kontaktpersonen sind im Homeoffice, sagte Schwinzert. Nach Kreisangaben hat sich auch ein Mitarbeiter der Seniorenresidenz „Oskar Picht“ in Bergholz-Rehbrücke mit dem Coronavirus angesteckt. „Die Bewohner werden in der Pflegeeinrichtung abgestrichen und fortlaufend beobachtet.“ Zudem ist eine Erzieherin des Hortes der Karl-Hagemeister-Schule in Werder erkrankt. „Die Umgebungsuntersuchung läuft“, teilte der Kreis mit.

Im Landkreis ist ein weiterer Verstorbener zu beklagen, der aus Werder stammt. Nach Kreisangaben erhöht sich die Zahl der Mittelmärker, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, auf 192. Dem Gesundheitsamt sind derzeit 383 aktuell Infizierte bekannt.

Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 haben sich nachweislich insgesamt 7330 Menschen aus dem Landkreis mit dem Coronavirus infiziert. Davon gelten 6753 inzwischen als genesen. In Quarantäne befinden sich momentan 1143 Mittelmärker

Im Landkreis gibt es inzwischen rund 40 Stellen, an denen sich Mittelmärker kostenfrei auf das Coronavirus testen lassen können. Welche Stationen im Potsdamer Umland zur Verfügung stehen, zeigt diese Übersicht. In Wusterwitz verändern unterdessen die steigenden Corona-Zahlen den Alltag vieler – eine Schulleiterin ist am Limit, der Amtsdirektor sagt Veranstaltungen ab und erhöht die Zahl der Tests.

Die Lage am Montag, 26. April:

Mit 99,74 ist die Inzidenz des Landkreises Potsdam-Mittelmark erstmals seit 14. April wieder knapp unter 100 gerutscht. Gestern betrug sie 102,51. Damit liegt Potsdam-Mittelmark weiterhin hinter Barnim mit einem Sieben-Tage-Wert von 75,04 auf dem zweitbesten Platz in Brandenburg. Bleibt die Inzidenz im Landkreis nun fünf Tage hintereinander – also bis Freitag, unter 100, würden ab Sonntag einige Corona-Regeln gemäß dem veränderten Infektionsschutzgesetz wieder gelockert werden, wie die Kreisverwaltung bestätigte.

Nur neun Corona-Neuinfektionen meldete die Kreisverwaltung am Montag. Elf bereits gemeldete Infektionen wurden anderen Gesundheitsämtern zugeordnet und aus der Landkreis-Statistik wieder gelöscht. Insgesamt haben sich 7312 Mittelmärker seit Pandemie-Beginn nachweislich mit dem Virus angesteckt – 6712 gelten als genesen und 407 als aktuell infiziert. 1122 Menschen befinden sich derzeit in angeordneter Quarantäne. Die meisten Neuinfektionen wurden am Montag aus Werder (7) gemeldet. Die Zahl der in Zusammenhang mit dem Coronavirus Verstorbenen liegt unverändert bei 191.

Die Lage am Sonntag, 25. April:

Auf den Wert von 102,51 gesunken ist am Sonntag nach Angaben des Landes die Inzidenz im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Gestern lag der Wert bereits bei 107,6, am Freitag bei 114,98.

22 Personen wurden als innerhalb der vergangenen 24 Stunden neu infiziert angegeben.

Damit liegt Potsdam-Mittelmark am Sonntag auf dem zweitbesten Platz in Brandenburg, nur Barnim mit einem Sieben-Tage-Wert von 83,67 schneidet besser ab. Die südöstlichen Kreise Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster, Oder-Spree und auch Cottbus sind derzeit die Hotspots mit durchgehend Werten von über 150 bis 222.

Die Lage am Samstag, 24. April:

Weiter gesunken ist am Samstag nach Angaben des Landes die Inzidenz im Landkreis Potsdam-Mittelmark: Mit 107,6 nähert sich der Sieben-Tage-Wert wieder der magischen 100er-Grenze. Am Freitag lag er bei 114,98. Das Land gab außerdem 26 Neuinfektionen für den Kreis an.

Niedriger liegen nur die drei Landkreise Barnim mit 67,5, die Prignitz mit 97,2 und Oberhavel mit 103,8. Spitzenreiter ist der Kreis Spree-Neiße, der mit 240,1 als einziger über 200 liegt. Hier ist die Inzidenz allerdings auch entgegen des sonstigen Trends innerhalb der vergangenen 24 Stunden angestiegen.

Die Lage am Freitag, 23. April:

Auf 114,98 ist die Inzidenz im Landkreis Potsdam-Mittelmark nach Angaben des Landes Brandenburg am Freitag gesunken (Vortag: 128,4). Nur drei Kreise haben aktuell niedrigere Werte: Barnim mit 72,34, Ostprignitz-Ruppin mit 95,08 sowie Oberhavel mit 109,43. Den höchsten Sieben-Tage-Wert weist in Brandenburg gegenwärtig der Landkreis Spree-Neiße mit einer Inzidenz von 218,96 auf.

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat am Freitag 28 Neuinfektionen gemeldet, das sind 45 weniger als am Vortag. Die Zahl der Mittelmärker, die sich seit Pandemiebeginn nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt damit auf 7256. Davon gelten 6617 inzwischen als genesen. Dem Gesundheitsamt sind momentan 447 aktuell Infizierte bekannt, die meisten davon mit 65 aus dem Amt Wusterwitz. Auch in Werder/Havel (49) und in Teltow (37) ist die Zahl der aktuell Infizierten vergleichsweise hoch. Derzeit sind in Potsdam-Mittelmark 1078 Menschen in angeordneter Quarantäne. Das Amt Wusterwitz hat mit 136 derzeit auch die meisten Quarantäne-Fälle im Landkreis.

Die Lage am Donnerstag, 22. April:

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Landkreis Potsdam-Mittelmark wieder leicht gestiegen und liegt jetzt nach Landesangaben bei 128,4 (Vortag: 127,4). Der Landkreis meldete am Donnerstag 81 Neuinfektionen. Das sind 43 mehr als am Vortag, als 38 neue Corona-Fälle in Potsdam-Mittelmark registriert wurden. Die Zahl der bestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie erhöht sich auf 7228. Von den Infizierten gelten 6588 inzwischen als genesen. Dem Gesundheitsamt sind 449 aktuell Infizierte bekannt, die meisten davon mit 63 aus dem Amt Wusterwitz und aus Werder /Havel (51). In Quarantäne befinden sich 1025 Mittelmärker.

In Nuthetal müssen Kinder und Erzieher einer Gruppe der Kita „Anne Frank“ in Quarantäne. Grund ist ein positives Testergebnis bei einem Kind. Die Quarantäne-Anordnung gilt bis 3. Mai für Kinder und Erzieher der betroffenen Kita-Gruppe, die am 19. April anwesend waren, teilte die Gemeinde mit. Der Landkreis korrigierte die Zahl der Quarantäne-Fälle in der Kita Inselstadt in Werder/Havel von knapp 30 auf 40 nach oben. Dort waren zuvor drei Kinder aus dem Krippenbereich positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zum Infektionsgeschehen in der Grundschule Caputh lagen nach Kreisangaben am Donnerstag keine neuen Informationen vor.

Neuigkeiten aus dem Landkreis: Trotz aller Befürchtungen ist der Astrazeneca-Impfstoff an den drei Impfstellen, die sich in Kreis-Regie befinden, kein Ladenhüter.

Lehrer-Treffen war Auslöser für Massen-Quarantäne an Grundschule Caputh

Die Lage am Mittwoch, 21. April:

Potsdam-Mittelmarks Corona-Inzidenz bleibt auch am Mittwoch weiter über 100: Laut Gesundheitsministerium liegt der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und sieben Tage im Landkreis jetzt bei 127,44 (Vortag 126,52). Die niedrigste Inzidenz im ganzen Land hat derzeit Barnim mit einem Wert von 83,67; die höchste verzeichnet Spree-Neiße mit 218,96.

Der Landkreis hat am Mittwoch 38 Neuinfektionen gemeldet. Drei neue Corona-Fälle wurden aus der Kita Inselstadt in Werder/Havel bekannt. Nach Kreisangaben sind drei Kinder aus dem Kleinkindbereich positiv getestet worden. „Die Quarantäne wurde für knapp 30 Personen angeordnet. Die Umgebungsuntersuchung läuft derzeit“, teilte der Kreis mit.

Die Zahl Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt auf 7147. Davon gelten 6562 als genesen. Dem Gesundheitsamt sind 394 aktuell Infizierte bekannt. 1031 Menschen sind in Quarantäne.

Die Lage am Dienstag, 20. April:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark ist leicht gesunken, liegt aber nach wie vor im kritischen Bereich: Nach Angaben des Landes beträgt der Wert am Dienstag 126,52 (Vortag 138,53). Das Gesundheitsministerium meldet außerdem einen neuen Todesfall im Landkreis, womit die Gesamtzahl der in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Mittelmärker auf 192 steigt.

Der Kreis meldete gestern 16 Neuinfektionen und keinen weiteren Todesfall. Die Inzidenz sank auf 126,5 (Vortag: 138,53).

Drei Klassen der Jahrgangsstufe 5 und viele Lehrer der Caputher Grundschule, inklusive Schulleitung, sind in Quarantäne geschickt worden. Betroffen sind laut Gemeindeverwaltung 31 Schüler und 29 Lehrer – und damit nicht die gesamte Lehrerschaft, wie es der Landkreis zunächst mitgeteilt hatte.

Neben der Schule in Caputh sind auch die Tagespflege des Seniorenstifts Augustinum Kleinmachnow mit zwei bestätigten Fällen und einer Verdachtsmeldung sowie die Kindertagesstätte „Rappelkiste“ in Linthe mit einer erkrankten Erzieherin betroffen.

Die Lage am Montag, 19. April:

Am Montag liegt die Corona-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark weiter auf hohem Niveau. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums beträgt der Wert jetzt 138,53 (Vortag 139,45). Seit elf Tagen steigt die Inzidenz im Landkreis stetig an. Seit heute gelten wieder die strengeren Regeln der sogenannten Notbremse, zu der auch eine nächtliche Ausgangssperre zählt.

Außerdem seit heute gilt eine Testpflicht für Erzieher in Kitas. Wer die Tests verweigert, muss mit Konsequenzen rechnen.

Der Landkreis hat am Montagabend neue Corona-Fälle aus einigen Kindereinrichtungen gemeldet. Nach Kreisangaben muss die Grundschule in Caputh sogar auf Online-Unterricht umstellen. Nach einem positiven Testbefund bei einer Lehrkraft ist laut Landkreis für Schüler von zwei Klassen und für alle Lehrer Quarantäne angeordnet worden.

Die Lage am Sonntag, 18. April:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark steigt weiter an und hat am Sonntag den Wert von 139,45 (Vortag: 129,5) erreicht. Weil der Wert bereits am Vortag drei Tage in Folge über 100 lag, tritt am Montag gemäß der neuen Eindämmungsverordnung des Landes eine verschärfte Notbremse im Landkreis in Kraft. Sie sieht auch nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 22 bis 5 Uhr vor. Man darf dann nur noch mit triftigem Grund das Haus verlassen.

Das Land vermeldet für den Landkreis am Sonntag 37 Neuinfektionen. Die Zahl der registrierten Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt auf 7081.

Die Lage am Samstag, 17. April:

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag minimal gestiegen und liegt jetzt bei 129,75 (Vortag: 129,29). Der Wert ist damit den dritten Tag in Folge über der kritischen Marke von 100. Folge: Die Geschäfte, die für eine Woche öffnen durften, müssten nächste Woche wieder schließen.

Nach Landesangaben gibt es in Potsdam-Mittelmark 44 neue Corona-Fälle. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie registrierten Infektionen steigt auf 7044. Zudem sind zwei weitere Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Toten auf 192. Aktiv Infizierte sind momentan 442 bekannt.

Neuigkeiten aus dem Landkreis: In Bergholz-Rehbrücke und Werder gibt es neue Testangebote in einem Fitnesscenter und vor einem Drogeriemarkt.

Das Amt Beetzsee lässt seine Kita-Erzieher konsequent zweimal pro Woche testen. Aber mit Auflagen: Wer das verweigert, muss mit Lohnabzug rechnen.

Der Landkreis muss umplanen für seine Corona-Impfstellen in Bad Belzig, Treuenbrietzen und Lehnin. Termine sind sicher, aber nur mit einem Impfstoff.

Für ein Mini-Baumblütenfest, auf das die Obstbauern in Werder nach der coronabedingten Absage der großen Sause gehofft hatten, sieht es inzwischen immer schlechter aus. Aber Obstwein wird es trotzdem geben.

Die Lage am Freitag, 16. April:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark ist weiter angestiegen: Am Freitag liegt sie laut Zahlen des Landes bei 129,29 (Vortag 122,36). Bleibt der Wert auch morgen über der 100er Marke hat das Folgen für die seit erst dieser Woche wieder geöffneten Geschäfte. Sie müssten ab Montag wieder schließen.

Der Landkreis meldete am Freitag 49 Neuinfektionen, die meisten davon mit zehn wurden aus Teltow bekannt. Die Zahl der registrierten Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt auf 7003. Davon gelten 6455 als genesen. Dem Gesundheitsamt sind 355 aktuell Infizierte bekannt. Die meisten aktuell Infizierten werden aus Teltow (37) und Werder (34) gemeldet.

Nach Kreisangaben ist eine Schülerin der Inselschule Töplitz erkrankt. Sie war letztmalig am 12. April in der Schule. Nähere Angaben etwa zu Quarantäne-Maßnahmen für Kontaktpersonen machte der Kreis nicht. In der Hans-Grade-Schule in Borkheide waren bei zwei Schülern die Befunde der Schnelltests positiv. Das Ergebnis wird noch mit PCR-Tests gecheckt. Die Kontaktpersonen wurden ermittelt, teilte der Kreis mit. Einen Verdachtsfall gibt es noch in der Oberschule in Brück, der mit einem PCR-Test abgeklärt wird. Das Ergebnis liegt noch nicht vor.

In Quarantäne befinden sich derzeit 852 Menschen. Die Zahl der Mittelmärker, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, liegt unverändert bei 190.

Die Lage am Donnerstag, 15. April:

Was sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet hat, ist nun Realität geworden: Die Corona-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark hat die kritische Marke von 100 wieder überschritten – und zwar deutlich. Sie liegt nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Donnerstag bei 122,36 (Vortag 98,82). Ähnlich hoch war die Inzidenz im Landkreis zuletzt Ende März (117,7) und sank nach den Ostertagen deutlich unter 100. Das Gesundheitsministerium hatte vorige Woche angedeutet, die die gefallene Inzidenz mit Vorsicht zu bewerten, denn über die Feiertage seien weniger Tests durchgeführt worden. Dennoch musste der Landkreis die Corona-Notbremse gemäß Eindämmungsverordnung des Landes lockern. Bleibt die Inzidenz nun drei Tage über 100, würde sie wieder greifen, und damit auch die strengeren Regeln.

82 Corona-Neuinfizierte meldet der Landkreis am Donnerstag, womit sich nun insgesamt 6954 Mittelmärker seit Pandemie-Beginn nachweislich angesteckt haben. 6438 von ihnen sind in der Statistik als genesen aufgeführt. Die meisten Neuinfektionen wurden in Wusterwitz (13) und Groß Kreutz (11) bekannt. 323 Menschen aus dem Landkreis gelten als aktuell infiziert.

Die Kreisverwaltung meldet außerdem einen neuen Todesfall in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie aus Michendorf – die Zahl der verstorbenen Mittelmärker erhöht sich damit auf 190. Einen weiteren Anstieg verzeichnet auch die Zahl der Quarantäne-Fälle: Sie stieg von 655 am Mittwoch auf 774 am Donnerstag. Die meisten aktuell Infizierten stammen aus Teltow (27), Ziesar (26), Stahnsdorf (24) und Wusterwitz (24).

In einer Wohneinrichtung der Evangelischen Jugendhilfe Geltow sind neun Bewohner und Bewohnerinnen und drei Erzieher nach einem positiven Corona-Fall in Quarantäne geschickt worden. Um die Betreuung sicherzustellen, befinden sich zwei Erzieher in einer sogenannten „Pendelquarantäne“ und müssen täglich einen Schnelltest machen.

Die Lage am Mittwoch, 14. April:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark klettert weiter in die Höhe und steht wieder kurz vor der kritischen Marke 100. Nach Angaben des Landes beträgt der Wert für den Landkreis am Mittwoch 98,82 (Vortag 89,12). Noch immer befindet sich Potsdam-Mittelmark im Landesvergleich weit hinten – nur Potsdam hat eine noch geringere Inzidenz (86,51).

38 neue Corona-Fälle sind binnen 24 Stunden in Potsdam-Mittelmark erfasst worden, wie die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag mitteilte. Damit steigt die Zahl der nachweislich infizierten Mittelmärker seit Pandemie-Beginn auf 6872. Die meisten Neuinfektionen fallen auf Kleinmachnow und Wusterwitz mit jeweils fünf Fällen und Teltow mit vier neuen bestätigten Ansteckungen.

Die Zahl der Todesopfer, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen, blieb im Vergleich zu den Vortagen unverändert bei 189. 6415 ehemals betroffene Mittelmärker gelten inzwischen als genesen und 268 als aktuell infiziert. 655 Landkreis-Bewohner befinden sich derzeit in angeordneter Quarantäne.

Die Lage am Dienstag, 13. April:

Potsdam-Mittelmark nähert sich wieder der 100er Corona-Inzidenz: Am Dienstag liegt der Wert der Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner und sieben Tage bei 89,12 (Vortag 78,5). Damit steigt die Inzidenz seit fünf Tagen wieder an, nachdem sie infolge der Osterfeiertage auf 56,33 gefallen war. Liegt der Wert drei Tage hintereinander über 100, würde die sogenannte Notbremse wieder greifen und die Händler, die erst seit Montag wieder geöffnet haben, müssten schließen.

20 Neuinfektionen wurden am Dienstag vom Landkreis gemeldet, davon fünf in der Stadt Teltow, jeweils vier in Nuthetal und Stahnsdorf, zwei in Beelitz und je eine in Kleinmachnow und Schwielowsee. Damit haben bisher seit Beginn der Pandemie 6834 Personen positive PCR-Tests erhalten, 250 gelten als aktuell infiziert, 6395 als genesen und 189 sind an oder mit Corona verstorben. Am meisten Fälle gab es mit 915 bisher in der Stadt Teltow, gefolgt von Werder mit 845 und Kleinmachnow (573). Die meisten Todesfälle verzeichneten bisher Werder mit 47 Verstorbenen, Teltow (27) und Kleinmachnow (21).

In der Michendorfer Kita Wirbelwind wurden zwei Kinder positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Rund 70 Kinder und Mitarbeitende wurden in der Folge in Quarantäne geschickt. Am Dienstag wurden zwei Gruppen zu zentralen Tests geladen.

Die Lage am Montag, 12. April:

82 Neuinfizierte wurden im Landkreis Potsdam-Mittelmark über das Wochenende vom Gesundheitsamt gemeldet: 40 Personen wurden demnach am Freitag positiv auf Covid-19 getestet, 25 am Samstag und 17 am Sonntag. Am Wochenende gab es elf neue Fälle in Werder (Havel), neun in Michendorf, acht in Niemegk, sieben in Beelitz, je sechs in Bad Belzig und Ziesar und fünf in Kloster Lehnin, Treuenbrietzen und Wusterwitz. Angegeben werden dabei ausschließlich positive PCR-Tests, keine Ergebnisse von Schnelltests. Insgesamt hat der Landkreis bisher seit Beginn der Pandemie 6814 Mittelmärker als infiziert registriert, 244 Personen gelten als aktuell betroffen, 6381 laufen in der Statistik als mittlerweile wieder genesen.

Am Montag wurden in einer Kita in Grebs (Kloster Lehnin) und einer Kita in Lütte (Bad Belzig) Infektionen je eines Mitarbeiters gemeldet, Kinder und Erziehende wurden in Quarantäne geschickt.

Es wurde kein weiterer Verstorbener aus Potsdam-Mittelmark im Zusammenhang mit Corona angegeben. Insgesamt sind laut Gesundheitsamt seit Beginn der Pandemie 189 Mittelmärker an oder mit Covid-19 verstorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark steigt weiter an: Nach Angaben des Landes liegt der Wert am Montag bei 78,5 (Vortag 72,0). Damit liegt der Landkreis im brandenburgweiten Vergleich hinter Potsdam mit einer Inzidenz von 71,0 an vorletzter Stelle. Selbst in der Uckermark, die zuletzt am wenigsten von Corona-Fällen betroffen war, beträgt der Wert jetzt 95,0.

In Bad Belzig ist im Krankenhaus die Covid-Station aktuell voll belegt – die Chefärztin ist in Sorge. Patienten mussten sogar schon abgewiesen werden. Unterdessen dürfen die Händler in Potsdam-Mittelmark, die von der Schließung ab dem 27. März betroffen waren, ab heute wieder öffnen. Denn die sogenannte Corona-Notbremse ist wegen der gefallenen Inzidenz zunächst wieder aufgehoben.

In Treuenbrietzen plant die Johanniter-Unfallhilfe eine mobile Teststation im Krankenhaus. Dort wird außerdem eine Corona-Impfstrecke mit der Stadt Treuenbrietzen eingerichtet. Beide Angebote sollen am Mittwoch an den Start gehen. Die Teststation für symptomfreie Menschen ist mittwochs immer von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Termine können online auf der Treuenbrietzen-Homepage vereinbart werden oder telefonisch unter 033748/7 47 50 zu den Sprechzeiten der Verwaltung.

Termine für die Corona-Impfungen in Treuenbrietzen vergibt der Landkreis online auf seiner Homepage. Die ersten Impftermine werden für den 14. April von 8 bis 16.30 Uhr vergeben, und weiterhin immer mittwochs, wie der Landkreis mitteilte.

Die Lage am Sonntag, 11. April:

Am Sonntag meldet das Brandenburger Gesundheitsministerium 25 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Seit Beginn der Pandemie sind damit 6.801 Infektionen im Landkreis gezählt worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Ministerium aktuell bei 72 und ist damit im Vergleich zum Vortag erneut gestiegen. In Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind seit Beginn der Pandemie 189 Menschen.

Die Lage am Samstag, 10. April:

Am Samstag meldet das Brandenburger Gesundheitsministerium 40 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Seit Beginn der Pandemie sind damit 6.776 Infektionen im Landkreis gezählt worden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Ministerium aktuell bei 66,5 und ist damit im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen. In Zusammenhang mit Covid-19 verstorben sind seit Beginn der Pandemie 189 Menschen.

Die Lage am Freitag, 9. April:

72 Corona-Neuinfektionen meldet die Kreisverwaltung für Potsdam-Mittelmark am Freitag. Die meisten neuen Fälle wurden in Beetzsee (9), Niemegk (8) und Werder (7) bekannt. Die Gesamtzahl der Mittelmärker, die sich seit Pandemie-Beginn nachweislich angesteckt haben, steigt auf 6732. 6324 ehemals Betroffene gelten als genesen und 219 als aktuell infiziert. Drei weitere Mittelmärker sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben – sie stammen aus Bad Belzig, Teltow und Niemegk. Insgesamt verzeichnet der Landkreis jetzt 189 Todesopfer.

Mittelmarks Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder leicht gestiegen: Nach Angaben des Landes liegt der Wert am Freitag bei 63,3 (Vortag 56,33). Das Gesundheitsministerium vermeldet außerdem zwei weitere Todesfälle in Potsdam-Mittelmark, womit die Gesamtzahl der in Zusammenhang mit Covid-19 Verstorbenen im Landkreis seit Pandemie-Beginn auf 189 steigt.

Noch immer liegt Mittelmarks Inzidenz im Landesvergleich sehr niedrig. Der Landkreis belegt am Freitag sogar knapp den letzten Platz in Brandenburg. Am Donnerstag war es der vorletzte. Die höchsten Werte sind derzeit im Nordwesten und Süden zu verzeichnen.

Die Lage am Donnerstag, 8. April:

Die Corona-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark sinkt auch am Donnerstag weiter und hat fast die 50er Grenze erreicht. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, beträgt der Wert für den Landkreis jetzt 56,33 (Vortag 66,49). Am 3. April (Ostersamstag) lag die Inzidenz noch bei 101,6 und fällt seither, wie berichtet, rapide ab. Dieses Phänomen ist weiterhin auch in den Nachbarkreisen zu beobachten, allerdings nicht so deutlich wie in Potsdam-Mittelmark. Der Landkreis hat im Landesvergleich die zweitniedrigste Inzidenz. Nur die Uckermark hat derzeit eine noch geringere Sieben-Tage-Inzidenz (55,49).

Der Landkreis meldete am Donnerstag 27 Neuinfektionen. Damit steigt die Zahl der Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, auf 6687. Davon gelten 6308 als genesen. Ein weiterer Todesfall ist zu beklagen. Der Verstorbene stammt aus dem Amt Niemegk. Insgesamt sind in Potsdam-Mittelmark 187 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Dem Gesundheitsamt sind 192 aktuell Infizierte bekannt. 396 Menschen befinden sich in Quarantäne.

Neuigkeiten aus dem Landkreis: Großer Andrang bei den ersten Gratis-Tests im Amt Brück. Und: Fast alle Erzieher der Kita Sonnenschein aus der Gemeinde Bensdorf verzichten auf die Corona-Impfung, was auf heftige Kritik stößt.

Die Lage am Mittwoch, 7. April:

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis fällt weiter: Nach Angaben des Gesundheitsministeriums liegt der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und sieben Tage in Potsdam-Mittelmark am Mittwoch bei 66,49 (Vortag 78,96). Die Ursache dieses rapiden Knicks kurz nach den Osterfeiertagen liegt sehr wahrscheinlich darin, dass weniger Tests durchgeführt worden sind. Auch andere Landkreise Brandenburgs befinden sich mit der Inzidenz derzeit wieder deutlich unter der kritischen Marke von 100. Vor einer Woche hatte Mittelmarks Sieben-Tage-Inzidenz noch fast das Doppelte betragen.

Der Landkreis reagiert unterdessen auf die sinkenden Inzidenzwerte in Potsdam-Mittelmark. Wie Kreissprecherin Andrea Metzler am Mittwochabend mitteilte, werden die verschärften Corona-Regeln, die wegen der Überschreitung der kritischen Marke von 100 am 27. März in Kraft traten, mit Wirkung zum 11. April wieder aufgehoben. Grund: Die Sieben-Tage-Inzidenz lag in Potsdam-Mittelmark seit dem 5. April den dritten Tag in Folge unter 100.

Der Landkreis meldete am Mittwoch nur sechs Corona-Neuinfektionen. Kreissprecherin Andrea Metzler nannte einen weiteren Aspekt, der sinkende Fallzahlen erklären könnte: „Es sind Schulferien und somit ist die Ansteckungsgefahr in den Schulen gleich null.“ Das könnte auch mit dazu beigetragen haben, dass sich die Zahl der Menschen, die sich in Quarantäne befinden, in einer Woche fast halbiert hat. Am 7. April wurden 414 Mittelmärker gemeldet, die in Quarantäne sind. Am 31. März waren es 795.

Allerdings ist ein weiterer Corona-Toter zu beklagen. Er stammt aus dem Amt Beetzsee. Damit steigt die Zahl der Mittelmärker, die an oder mit dem Coronavirus starben, auf 186. Dem Gesundheitsamt sind 196 aktuell Infizierte bekannt. Die Zahl der registrierten Menschen, die sich seit Pandemie-Beginn angesteckt haben, steigt auf 6660. Davon gelten 6278 als genesen. Am Abend meldete der Landkreis einen Verdachtsfall aus der Kita „Mäuseburg“ in Stahnsdorf. Dort war ein Schnelltest einer Erzieherin positiv. Das Ergebnis des PCR-Tests steht aber noch aus. Für Zehn Kinder und eine Erzieherin wurde unter Vorbehalt Quarantäne angeordnet. Ist der PCR-Test positiv, müssen sie 14 Tage in häuslicher Isolation verbringen.

Neuigkeiten aus dem Landkreis: Der Teltower Bürgermeister kämpft aktuell mit den Nachwirkungen seiner Corona-Infektion. Außerdem: Die Erwartungen an den Impfstart in den Hausarztpraxen im Hohen Fläming sind groß.

Die Lage am Dienstag, 6. April

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist die Sieben-Tage-Inzidenz nach Landesangaben auf 78,96 gesunken. Am Vortag lag der Wert noch bei 98,8. Die deutliche Senkung dürfte allerdings darauf zurückzuführen sein, dass über Ostern viele Testzentren nicht geöffnet und weniger Neuinfektionen über die Feiertage gemeldet worden waren. „Es sind Zahlen gemeldet worden, aber weniger als in den Tagen vor Ostern“, sagte Kreissprecherin Andrea Metzler. An Lockerungen der Corona-Regeln im Landkreis Potsdam-Mittelmark sei derzeit nicht zu denken, sagte sie. Zuvor hatten die Sieben-Tage-Inzidenzen längere Zeit über der kritischen 100er Marke gelegen, ab der strengere Regeln in Kraft treten. Erst zu Ostern fielen die Werte unter 100.

Der Landkreis meldete am Dienstag wegen einer statistischen Bereinigung keine Neuinfektionen. Unter der Rubrik Neuinfektionen findet sich sogar ein Minus-Zeichen. „Die heutige Tagesmeldung weist 19 nachermittelte und damit für Potsdam-Mittelmark korrigierte Covid-19-Fälle im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes auf. Das heißt: 19 Fälle wurden an andere zuständige Gesundheitsämter übergeben. Diese Korrektur hat jedoch keinen Einfluss auf die Inzidenz“, teilte der Kreis mit. Auch die Zahl der Verstorbenen wurde um einen auf 185 nach unten korrigiert. Von Kreissprecherin Andrea Metzler war zu erfahren, dass zwei neue Impfstellen in Krankenhäusern in Kloster Lehnin und Treuenbrietzen nächste Woche mit jeweils einem Impftag je Woche an den Start gehen. „Genauere Informationen folgen Ende der Woche“, sagte sie

Die Lage am Ostermontag, 5. April:

Einen neuen Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 meldet der Landkreis am Montag. Der oder die Verstorbene stammt aus Bad Belzig. Demnach steigt die Zahl der Todesopfer in Potsdam-Mittelmark seit Pandemie-Beginn auf 186. 58 Neuinfektionen registrierte der Kreis zwischen Freitag und Montag. Die meisten verzeichneten Teltow (8), Werder (7) und Treuenbrietzen (6).

6672 Mittelmärker haben sich inzwischen insgesamt nachweislich mit dem Virus infiziert – 6241 von ihnen gelten inzwischen als genesen. 617 Menschen aus dem Landkreis befinden sich derzeit in angeordneter Quarantäne und 245 gelten als aktuell infiziert.

Mittelmarks Corona-Inzidenz ist nach Angaben des Landes auch am Montag knapp unter der kritischen Marke 100 geblieben: Der Wert liegt jetzt bei 98,8 (Vortag 95,6).

Corona-Protest vor dem Rathaus: Kloster Lehnins Bürgermeister will an Landesregierung schreiben

Corona-Kritiker demonstrieren am Ostersamstag in Kleinmachnow

Die Lage am Ostersonntag, 4. April:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark ist im Vergleich zum Vortag deutlich gesunken: Der Wert liegt nach Angaben des Landes am Ostersonntag erstmals wieder unter der kritischen Marke von 100 bei 95,6 (Samstag: 101,6). Das Gesundheitsministerium meldet für den Landkreis insgesamt 6644 Infektionen seit Pandemie-Beginn – 14 mehr als am Tag zuvor. Wie groß die Aussagekraft dieser Zahlen ist und ob sich tatsächlich eine Trendwende andeutet, ist allerdings fraglich, denn rund um die Osterfeiertage werden meist weniger Test gemacht als werktags.

Die Lage am Samstag, 3. April:

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Potsdam-Mittelmark ist im Vergleich zum Vortag wieder ganz leicht angestiegen: Der Wert liegt nach Angaben des Landes am Samstag bei 101,6 (Freitag: 101,1). Das Gesundheitsministerium meldet für den Landkreis insgesamt 6630 Infektionen seit Pandemie-Beginn.

Die Lage am Freitag, 2. April:

56 Corona-Neuinfektionen meldete der Kreis am Freitag – die meisten davon in Schwielowsee (5) und Brück (4). Außerdem sind in der Tabelle unter „Sonstige“ 19 neue Fälle aufgelistet – diese sind bisher keinem Ort zugeordnet. Auch ein neuer Todesfall fällt unter diese Kategorie, ein weiterer Verstorbener lebte in Werder. Die Zahl der in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstorbenen Mittelmärker steigt nach Kreisangaben auf 185.

Insgesamt 6614 Menschen aus dem Landkreis haben sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus angesteckt. 6141 gelten als genesen und 288 als aktuell infiziert. 776 Mittelmärker befinden sich derzeit in angeordneter Quarantäne.

In der Kita „Anne Frank“ in Werder ist ein Krippen-Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. 13 Kinder und ein Erzieher sind daraufhin in Quarantäne geschickt worden. Am Donnerstagnachmittag ist ein weiterer Corona-Fall im Umfeld einer Krippengruppe bekannt geworden, wie die Stadt Werder mitgeteilt hat. Für zwei Erzieher und acht Kinder hat das Gesundheitsamt ebenfalls die häusliche Quarantäne angeordnet. Die Einrichtung kann weiter geöffnet bleiben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut dem Land bei 101,1 und ist damit im Vergleich zum Vortag ein wenig gesunken.

Die Lage am Donnerstag, 1. April:

Mittelmarks Corona-Inzidenz hält sich seit inzwischen zehn Tagen stabil knapp über 100. Auch am Donnerstag liegt der Wert laut Zahlen des Landes bei 107,6 (Vortag 113,6). Die Nachbar-Landkreise bzw. kreisfreien Städte weisen höhere Sieben-Tage-Inzidenzen auf: Havelland liegt derzeit bei 173,6, Teltow-Fläming bei 166,5, Brandenburg/Havel bei 120,5 und Potsdam bei 113,7. Insgesamt sind im Land Brandenburg am Donnerstag so viele Fälle wie zuletzt im Januar gemeldet worden.

Der Landkreis meldete am Donnerstag 48 Neuinfektionen. Damit steigt die Zahl der registrierten Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, auf 6558. Davon gelten 6083 inzwischen als genesen. Dem Gesundheitsamt sind derzeit 292 aktuell Infizierte bekannt, die meisten davon mit 42 aus Teltow. Die Zahl der Menschen, die in Potsdam-Mittelmark an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, liegt unverändert bei 183. In angeordneter Quarantäne befinden sich momentan 816 Menschen.

Am Donnerstag wurde in der neuen Impfstelle in Bad Belzig bereits die 1500. Dosis verimpft, teilte der Kreis zudem mit. Die 1500. Impfung erhielt die Nuthetalerin Eva Kumroth. Sie wurde vom Ernst von Bergmann Klinikum Bad Belzig mit einem Blumenstrauß beglückwünscht. Die Rentnerin freute sich über die Impfung mit dem BioNTech-Vakzin, nachdem sie sich erfolglos bereits in anderen Impfzentren um einen Impftermin bemüht hatte.

