Corona: Lage trotz Lockerung weiter ernst in Potsdam-Mittelmark 

Das Coronavirus und dessen Mutationen halten Potsdam-Mittelmark weiter in Atem. Täglich stecken sich Menschen mit den gefährlichen Erregern an. Die Zahl der Neuinfektionen ist zwar leicht zurückgegangen und seit Sonntag ist sogar die Notbremse wieder gelockert, doch Entwarnung gibt es noch nicht.

„Die Lage ist weiter ernst“, sagte Landrat Wolfgang Blasig (SPD). Die Inzidenzwerte seien zwar unter den Wert 100 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen gesunken, aber weiter auf einem hohen Niveau, erklärte er. „Mit dem derzeitigen Stand an Betriebs- und Einrichtungsöffnungen wird keine schnelle und signifikante Senkung der Inzidenzen zu erreichen sein“, erklärte Blasig in der jüngsten Sitzung des Kreistages in Bad Belzig.

Am Montag meldete das Land Brandenburg acht Corona-Neuinfektionen für den Landkreis Potsdam-Mittelmark. Die Inzidenz beträgt 91,89.

Landrat Wolfgang Blasig (SPD) in der jüngsten Sitzung des Kreistages von Potsdam-Mittelmark in der Albert-Baur-Halle in Bad Belzig. Quelle: Rüdiger Böhme

Laut Blasig gibt es vor allem in Gemeinschaftseinrichtungen, wie beispielsweise Kitas, Corona-Infektionen bei Kindern und dem Personal. Senioreneinrichtungen seien wegen der bereits vorgenommenen Impfungen mittlerweile kaum noch von Infektionsfällen betroffen. „Schnelle und umfassende Impfungen sind in der derzeitigen Lage – ohne harten Lockdown – der einzige Weg, die Inzidenz nachhaltig auf ein ’normales’ Niveau zu bringen“, so der Landrat.

Inzwischen sind nach Verwaltungsangaben bis zu 1800 Impfungen pro Woche in den Impfstationen im Kreis möglich. „Circa 2,5 Millionen Impfungen liegen noch vor uns“, sagte Blasig.

Er plädierte dafür, die Impfzentren zu stärken. „Allein auf Hausärzte zu setzten, kann zu einem Fiasko führen“, warnte der Landrat. Er halte es für dringend notwendig, auch Fachärzte, Betriebsärzte und andere Mediziner in das Impfen einzubeziehen. „Die Impfzentren dürfen nicht ausgetrocknet werden.“ Er hoffe, dass der Kreis so viele Impfdosen bekomme, „dass wir weiter impfen können“.

Am Krankenhaus Treuenbrietzen laufen öffentliche Corona-Schutzimpfungen und Tests. Quelle: Thomas Wachs

Im Augenblick sind nach Angaben aus der Kreisverwaltung 99 Menschen im Einsatz an der „Corona-Front“, darunter 24 aus dem Fachdienst Gesundheit und 26 Beschäftigte aus anderen Bereichen der Kreisverwaltung.

Der Bund und das Robert-Koch-Institut (RKI) haben 24 Leute zur Verstärkung geschickt. Die Bundeswehr hat 25 Soldaten abkommandiert. „Die RKI-Scouts bleiben bis nächstes Jahr im Einsatz“, sagte der Landrat. Die Bundeswehrsoldaten würden jedoch eher abgezogen.

Der Landrat lobte die Arbeit der Anti-Corona-Gruppe. „Durch den engagierten Einsatz der Beschäftigten konnte eine Überlastung des Systems bisher verhindert werden.“

Doch gleichzeitig schlug Blasig Alarm: Das Problem sei, dass bei einer Inzidenz über 150 Neuinfektionen binnen sieben Tagen „seitens des Fachdienstes eine vollständige und zeitnahe Nachverfolgung nicht mehr sichergestellt werden kann“.

Truppe für den Notfall

Die Verwaltung habe deshalb einen speziellen Personalpool von 80 Beschäftigten eingerichtet, der im Notfall zum Einsatz komme. „Wobei dies zur Vernachlässigung anderer Aufgaben führen wird“, warnte der Landrat.

Ein weiteres Problem sei die ständige Anpassung der gesetzlichen Bestimmungen und Regelungen, die teils wöchentlich vorgenommen werden müsse, und deshalb ebenfalls viel Personal binde.

Als spezielle Herausforderung nannte der Landrat die mangelnde Impfbereitschaft bei Geflüchteten. „Da ist noch eine Menge Aufklärungsarbeit zu leisten“, sagte er.

