Der Landkreis Potsdam-Mittelmark bündelt zur besseren Bekämpfung der Corona-Pandemie die Aufgaben innerhalb der Kreisverwaltung und hat jetzt Einzelheiten zur neuen Struktur bekanntgegeben. Der Umbau, der im Januar schrittweise erfolgen soll, betrifft insbesondere den Fachdienst Gesundheit und das dort angesiedelte Team Hygiene, das bisher sehr dezentral an verschiedenen Standorten agierte. „Trotz der mehrfach erfolgten Verstärkung der Standorte durch weitere Mitarbeitende der Kreisverwaltung geriet die bisherige Struktur an räumliche und technische Grenzen“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.

Die Kontaktnachverfolgung wird in Teltow zusammengefasst

Zur effektiveren Pandemiebekämpfung ist jetzt entschieden worden, dass die „Befund- und Personalerfassung“ künftig zentral in Bad Belzig am neuen Standort im Technologie- und Gründerzentrum erfolgt. Die Kontaktnachverfolgung wird in Teltow am Standort im Lankeweg zusammengefasst. „Das Team Hygiene konzentriert sich vordringlich auf das Infektionsgeschehen in Gemeinschaftseinrichtungen, um eine schnellere Intervention zu ermöglichen“, teilte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert mit.

Ein Team stellt die ordnungsgemäße Verarbeitung der Daten sicher

Im Team „Grundsatzfragen“ werden die rechtlichen Rahmenbedingungen erfasst und für die Mitarbeiter aufbereitet sowie für den Landkreis die notwendigen Regelungen wie Allgemeinverfügungen erarbeitet. Gebildet wird zudem ein Team „Öffentlichkeitsarbeit und Außendienst“, das als Ansprechpartner dient und die Einhaltung der bestehenden Corona-Reglen im Landkreis Potsdam-Mittelmark überprüft.

Die sogenannte Anwendungsbetreuung soll die ordnungsgemäße Verarbeitung der Daten sicherstellen und die statistisch notwendigen Zahlen an die betreffenden Dienststellen melden, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.

Bisherige Corona-Hotline bleibt erhalten

Die bisherige Hotline wird laut Schwinzert auf das bestehende Service-Center der Kreisverwaltung geleitet. Die Rufnummer 033841/91 111 bleibt erhalten, die Anrufenden werden künftig aber je nach Anliegen direkt an den richtigen Ansprechpartner weitervermittelt, sagte er. Die Service-Zeit der Corona-Hotline wird laut Schwinzert an den Wochentagen dann von 8 bis 16 Uhr angepasst, am Wochenende bleibt das Gesundheitsamt telefonisch unverändert von 9 bis 14 Uhr erreichbar.

