Corona-Lockerungen: Tageseltern in Potsdam-Mittelmark öffnen wieder – Kitas müssen warten

Ab Montag können Kinder wieder von Tagesmüttern und -vätern betreut werden. Nach der Entscheidung der Landesregierung sollen auch im Kreis Potsdam-Mittelmark die Tagespflegestellen unter strengen Hygieneanforderungen öffnen.

Niedriges Infektionsrisiko bei Tagesmüttern

„In den Tagespflegestellen werden maximal fünf Kinder betreut. Dadurch ist das Infektionsrisiko begrenzt“, sagt Landrat Wolfgang Blasig ( SPD), „dass wir nach acht Wochen die Schließung der Tagespflegestellen beenden können, ist sowohl für die Kinder als auch deren Eltern ein wichtiger Schritt zu mehr Normalität. Dieser Schritt war aber nur möglich, weil unsere Maßnahmen Wirkung gezeigt haben und das Infektionsgeschehen sich deutlich abgeschwächt hat.“

Kitas: Kein Regelbetrieb nach jüngsten Infektionsfällen

Landrat Wolfgang Blasig (SPD) trägt Maske. Quelle: René Gaffron

Für den Übergang von der derzeit geltenden Notbetreuung in eine eingeschränkte Regelbetreuung hat das Land einen Rahmenhygieneplan angekündigt, der aber der Kreisverwaltung noch nicht vorliegt. Auf dieser Grundlage müssen die Hygienepläne der Kitas überarbeitet werden, sodass eine Erweiterung der Zahl der betreuten Kinder erst nach Pfingsten möglich ist.

Kreis und Kommunen beraten über Kita-Öffnungen

Landrat Blasig: „Niemand ist geholfen, wenn durch eine überstürzte Öffnung der Kitas neue Infektionsherde entstehen. Die Abwägung zwischen den weiter erforderlichen Hygieneanforderungen und dem Ziel, wieder mehr Familien eine Kinderbetreuung anbieten zu können, ist nicht leicht und muss vor Ort für jede Einrichtung vorgenommen werden.“

In der kommenden Woche wird der Kreis in Abstimmung mit den Gemeinden regeln, wie und in welchen Schritten nach Pfingsten der Übergang von der Notbetreuung in eine eingeschränkte Regelbetreuung organisiert wird. Daher wird über bereits eingehende Anträge auf Ausdehnung der Kinderbetreuung erst dann entschieden.

