Alle Kommunen im Landkreis Potsdam-Mittelmark setzen die Erhebung der Kita-Elternbeiträge für April aus. In dem Monat werden generell keine Beiträge für die Kinderbetreuung in Kitas und Hortbereichen kassiert. Darauf haben sich die Bürgermeister und Amtsdirektoren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit dem Landkreis verständigt. Die Kommunen haben wegen der Corona-Krise auf eine Notbetreuung in den Kitas und Horten umgestellt. Betreut werden nur noch Kinder von Eltern, die in systemrelevanten Berufen etwa im Gesundheits- oder Energiebereich, bei der Polizei oder Feuerwehr arbeiten. Der Umgang mit den Elternbeträgen war in Anbetracht der Schließung der Kitas für Kinder von Eltern, die nicht in Bereichen der kritischen Infrastruktur arbeiten, eine der meistgestellten Frage in den Gemeinden, sagte Reth Kalsow ( CDU), Bürgermeister der Gemeinde Groß Kreutz ( Havel) und Vorsitzender der Kreisarbeitsgemeinschaft der Bürgermeister und Amtsdirektoren in Potsdam-Mittelmark.

Die Erhebung der Beiträge wird für April generell für alle ausgesetzt – auch für Eltern, die Anspruch auf eine Notbetreuung ihrer Kinder haben. „Wie die Notebetreuung verrechnet wird, wird später im Nachgang geregelt“, sagte Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke). Ähnlich äußerte sich Kalsow. „Wenn es eine rechtskräftige Lösung für die Berechnung der Elternbeiträge in Anbetracht der derzeitigen Notbetreuung gibt, werden wir diese im Nachhinein umsetzen und dann ermitteln, wer wie viel zu zahlen hat“, sagte er. Die Frage der Elternbeiträge habe die Kreisarbeitsgemeinschaft der Bürgermeister an die übergeordneten Behörden gestellt. „Ziel ist es, ein einheitliches Handeln im Land Brandenburg zu erreichen“, sagte Kalsow. Fakt sei, dass trotz Schließung der Kitas weiterhin Kosten für die Bereitstellung der Einrichtungen und fürs Kita-Personal anfallen. „Wir alle hoffen, dass durch eine einheitliche Regelung des Landes alle Eltern gleichbehandelt werden, die gegenwärtig keine Kita-Betreuung für ihre Kinder erhalten.

Von Jens Steglich