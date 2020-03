Mit Schlafanzug ins Opernhaus: Holen Sie sich die Kultur ins Wohnzimmer

Potsdam

Konzertsäle, Veranstaltungsräume und Kinos sind geschlossen, doch das bedeutet nicht das Ende der Kultur. Online-Angebote ermöglichen es dem Kunstinteressierten, mal seine Gedanken von Corona, Quarantäne und Krankheitsstatistiken loskommen zu lassen. Das Gute daran: Man ist nicht auf die Angebote in der eigenen Region angewiesen, hier steht einem die ganze Welt offen. Ohne Temperaturmessungen an den Grenzen.

So haben etwa die Berliner Philharmoniker beschlossen, ihre „Digital Concert Hall“, also ihren „Digitalen Konzertsaal“, bis 31. März kostenfrei anzubieten. Hier gibt es nicht nur hunderte Konzerte aus sechs Jahrzehnten, Interviews, Konzerteinführungen, Dokumentationen und Porträts, sondern auch Education-Konzerte für die ganze Familie. Hier findet sich auch das Geisterkonzert von voriger Woche mit Stücken von Bartok und Berlioz wieder, das von Sir Simon Rattle dirigiert und live gestreamt wurde.

Igor Levit gibt Hauskonzerte

Der Pianist Igor Levit gibt über Twitter ein tägliches Hauskonzert, da seine regulären Aufführungen abgesagt wurden. Mehr als 283 000 User sahen inzwischen sein erstes Stück, Beethovens Waldstein-Sonate, das er am Donnerstag performte, am Freitag spielte er für sein Publikum Frederic Rzewskis Komposition „The people united will never be defeated“, eine Art Solidaritätslied, das aussagen soll, dass die Menschen unbesiegbar sind, wenn sie zusammenhalten. Egal, wo er sich gerade aufhält – sein Hauskonzert wird er geben, hat er seinen Fans versprochen.

Der rbb arbeitete mit der Berliner Staatsoper Unter den Linden zusammen und streamte die Oper „Carmen“ von Georges Bizet. Täglich wird die Staatsoper nun auf ihrer Seite ein wechselndes On-Demand-Angebot präsentieren. Das hr-Sinfonieorchester spielte am 12. März ein Geisterkonzert, das es ebenfalls live brachte, Andrés Orozco-Estrada, Sergey Khachatryan und das hr-Sinfonieorchester spielten Werke von Haydn, Brahms und Bartók. Die Aufführung kann auf der Webseite abgerufen werden.

Die Bayerische Staatsoper, die bereits auf Streaming gesetzt hat, baut ihr Angebot aufgrund der Corona-Situation aus und hat einen „Alternativen Online-Spielplan“ erstellt. Hier ist etwa am Samstag, 21. März, um 19.30 Uhr die Übertragung des Balletts „Schwanensee“ von Tschaikowsky geplant. Bei letzterer können Jazzfreunde etwa das Konzert „Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis“ noch einmal sehen. Auch andere Konzerthäuser, etwa die Elbphilharmonie , wo James Blunt vorige Woche vor leeren Rängen ein live gestreamtes Konzert gegeben hat, und TV-Sender wie Arte Concert bieten Videos on Demand oder auch Live-Streams an.

Weltstars wie Chris Martin im Livestream

Mit vergangenem Sonntag hat die Wiener Staatsoper ihre Live-stream-Archive geöffnet und zeigt täglich um 17 und 19 Uhr kostenlos Aufzeichnungen. Dabei versucht die Einrichtung, weitgehend dem ursprünglichen Spielplan zu folgen. Die Streams sind jeweils für 24 Stunden verfügbar.

Auch die Pop- und Rock-Szene steht dem in nichts nach. Chris Martin, Leadsänger von Coldplay, gab einen kurzfristigen Gig auf Insta-gram und forderte seine Musikerkollegen auf, es ihm gleichzutun. Mehr als 62 500 Menschen sahen den Livestream. John Legend kündigte bereits für den gestrigen Dienstag an, seinem Beispiel zu folgen. Man kann nur hoffen, dass weitere Musiker ebenso handeln.

Autoren geben Online-Lesungen

Auch für Literaturfans gibt es das eine oder andere Schmankerl im World Wide Web. So hat die Berliner Autorin Sarah Bosetti Online-Lesungen angekündigt. Bereits am Mittwoch, 18. März, möchte sie um 19 Uhr das erste Kapitel eines interaktiven Fortsetzungsromans lesen. Dazu hat sie ihre Fans um Stichworte zu verschiedenen Themen gebeten. Möglichst viele davon möchte sie in ihrer Geschichte einbauen. Den Link zur Lesung gibt es am Mittwoch auf ihrer Facebookseite.

Andere Autoren gehen ähnliche Wege: So liest Sascha Kersken seit Sonntag jeden Abend auf Twitter live aus seinem Buch „Göttersommer“ und die Autorengemeinschaft „Perlenband“ veranstaltet vom 20. bis 22. März ein Online-Lesungswochenende mit der Möglichkeit zur Interaktion mit den Schreibern und Schreiberinnen.

Jasmin Schreiber, deren Debütroman „Marianengraben“ Ende Februar auf Platz 13 der Bestsellerliste eingestiegen ist, gab am Samstag und Sonntag Lesungen auf Twitch. Dabei wünschte sie sich, dass ihre Gäste in Pyjamas und Schlafshirts zur Lesung kamen. Gleich beim ersten Versuch verzeichnete sie 4500 Zuschauer. „Stadionlesung!“, freute sich Schreiber auf Twitter, und merkte an: „Kleines Stadion. Sehr.“

