Notbetreuung: Kreis Potsdam-Mittelmark erlässt Kita-Gebühren für April, Mai und Juni

Mittelmark

Eltern von Kita-Kindern können aufatmen. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark erlässt für April und Mai die Kita-Gebühren – auch wenn die Notbetreuung in Anspruch genommen wurde. Im Juni muss niemand Gebühren zahlen, wenn für das Kind zum Stichtag 1. Juni kein Anspruch auf Notbetreuung bestand. Bislang gab es nur den Verzicht auf die April-Gebühren.

Wie Pressesprecherin Andrea Metzler am Donnerstag mitteilt, ist es dabei nicht relevant, ob das Kind eine Kita besucht oder bei Tageseltern betreut wird. Die Kommunen, die nach dem öffentlich-rechtlichen Vertrag die Elternbeiträge erheben, werden darüber informiert. Der Notbetreuungs-Anspruch für Kinder, die in der Tagespflege betreut werden, wird auf Antrag vom Gesundheitsamt des Kreises genehmigt.

Stichtagsregelung: Kreis erhält Entschädigung vom Land

Die Stichtagsregelung geht auf eine Richtlinie des brandenburgischen Jugendministeriums zurück. Nach ihr erhalten Kommunen einen Ausgleich für entgangene Elternbeiträge in Folge der Corona-Eindämmungsvorschriften. Der Landkreis erhält für die Kinder, die zum 1. eines Monats nicht in die Notbetreuung bei einer Tagespflegeperson gehen, einen Ausgleich nach dieser Richtlinie. Für Kinder im Kinderkrippenalter werden 160 Euro und für Kindergartenkinder 125 Euro pro Monat und Kind bezuschusst. Gleiches gilt für Kindertagesstätten und alternative Betreuungsangebote. Für Kinder im Grundschulalter werden 80 Euro pro Kind und Monat bezuschusst.

Kita-Elternbeirat Potsdam-Mittelmark, v.l.: Stephan Schulz (Seddiner See), Doreen Recknagel (Werder), Kinder von Thekla Schütze (Groß Kreutz), Christin Schlüter (Roskow), Friederike Linke (Kleinmachnow), Tino Müller (Werder) Quelle: privat

Der Kita-Elternbeirat hatte jüngst erst eine Petition gestartet, die unter anderem einen Gebührenerlass fordert. Für die Vorsitzende, Doreen Recknagel, ist der Erlass der Elternbeiträge ein Schritt in die richtige Richtung. Ihre Bemühungen für Erleichterungen, in dessen Zuge sie auch eine Online-Petition gestartet hat, sieht sie allerdings nicht beendet.

Eltern fordern weitere Erleichterungen bei: Essengeld und Sommerschließzeiten

„Was passiert zum Beispiel mit dem Essensgeld, das weiter in vielen Kommunen erhoben wird und dem keine Leistung entgegensteht?“, fragt sie sich, „ein weiteres großes Thema für uns sind die Sommerschließzeiten. Viele Eltern mussten ihren Urlaub nehmen und haben keinen mehr zur Verfügung.“ Wenn die Kitas in den Sommerferien dann schließen, wäre das ein Problem. „Außerdem sind die Kinder nun so lange aus den Kitas raus, dass langsam wieder pädagogische Arbeit notwendig ist.“ In Bezug auf die Sommerschließzeiten hätten einige Eltern schlaflose Nächte. „Wir wünschen uns einfach angehört zu werden. Im Moment fühlen wird uns sehr allein gelassen.“

Von Alexander Engels und Annika Jensen