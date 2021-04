Potsdam/Mittelmark

Ob virtuell, mit Abstand oder unter freiem Himmel: Den Christen steht mit Ostern in den nächsten Tagen ihr höchstes Fest bevor. Die Kirchengemeinden in Potsdam und dem Umland setzen es mit Blick auf die strengen Corona-Regeln ganz unterschiedlich um. Lange war überhaupt unklar, ob und wie Gottesdienste in Präsenz stattfinden können. Die evangelische Landeskirche hat die Entscheidung nun den Gemeinden überlassen. Vergangene Woche noch hatte der Bund darum gebeten, auf virtuelle Gottesdienste umzustellen. Kurz darauf zog Angela Merkel die Bitte wieder zurück.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Angelika Zädow, Superintendentin der Evangelischen Kirche Potsdam, war erstaunt über die anfängliche Bitte des Bundes und ist froh, dass Präsenz-Gottesdienste nun doch wieder möglich sind. In Potsdam seien sie für die Kar- und Ostertage geplant, sagt Zädow. Sie bittet jedoch Besucher und Besucherinnen, sich tagesaktuell auf der Website der Evangelischen Kirche in Potsdam zu informieren, da Änderungen in den Gottesdienst-Formaten möglich seien.

Nur unter strengen Auflagen

Die Gottesdienste finden natürlich nur unter strengen Auflagen statt, betont Zädow. Alle Gemeinden hätten in den vergangenen Monaten Hygienekonzepte entwickelt. So gelte auch für die Ostergottesdienste Maskenpflicht während des gesamten Gottesdienstes und Abstand zwischen den Besuchern und Besucherinnen. Singen dürfe man auch nicht. Außerdem müssten sich die Teilnehmer im Vorhinein für den Gottesdienst anmelden.

Mit Schnelltests zu mehr Sicherheit

Die Sternkirche Potsdam überträgt außerdem am Karfreitag und Ostersonntag jeweils um 10 Uhr Gottesdienste auf der Videoplattform Youtube.

Die Gottesdienste der katholischen Propsteigemeinde St. Peter und Paul in Potsdam finden wie geplant als Präsenz-Gottesdienste statt. Neben Anmeldung und strengen Hygienekonzepten bittet man die Besucher außerdem „zusätzlich die Möglichkeit des Schnelltests zu nutzen, um über das eigene Wahrnehmen hinaus eine größere Gewissheit zu haben, nicht infiziert zu sein“, teilt Pfarrsekretärin Marlies Oesker der MAZ mit. Außer der Präsenzgottesdienste seien aber auch Livestreams aus der Peter-und-Paul-Kirche über den Youtube-Kanal der katholischen Gemeinde Potsdam geplant. Vier Gottesdienste werden übertragen: Gründonnerstag um 19 Uhr, Karfreitag um 15 Uhr, Karsamstag um 22 Uhr und Ostersonntag um 10 Uhr.

Juden feiern ihr Fest viel kleiner

In der Jüdischen Gemeinde Potsdam könne man das Passahfest in diesem Jahr nur in einem viel kleineren Rahmen feiern und nicht mit der ganzen Gemeinde, sagt Mykhaylo Tkach, stellvertretender Vorsitzender der Gemeinde. Am ersten Tag des Festes habe man mit einem kleinen Teil der Gemeinde mit Abstand gefeiert. Ansonsten würden die Familien unter sich feiern.

Vier Gottesdienste in Teltow

Im Umland gibt es ganz unterschiedliche Pläne für die Feiertage. Die Evangelische Kirchengemeinde „St. Andreas“ in Teltow etwa wird vier Gottesdienste in der Andreaskirche abhalten. Wegen der begrenzten Plätze in der Kirche müssen sich die Gäste vorher anmelden. Pfarrer Christoph Noack zufolge ist der Ostersonntag bereits ausgebucht. Für Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag sind noch Plätze frei. „Kurzentschlossene haben zwar die Chance nachzurücken, falls jemand absagt, aber eine Garantie auf Einlass können wir nicht geben“, so der Pfarrer.

Gründonnerstag wird nach einem Jahr Zwangspause wieder ein Abendmahl gefeiert. „Das ist etwas sehr Besonderes für uns und gerade jetzt können wir damit ein Zeichen der Zugehörigkeit und Gemeinschaft setzen“, erklärt Noack. Begangen wird die Tradition unter strengen Vorgaben: Gäste sollen ihre eigenen Becher mitbringen, die Oblaten und den Saft verteilen die Pastoren an den Plätzen und sollen dabei nicht sprechen, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten.

Alternativ auf DVD

Wer nicht in die Kirche gehen möchte oder keinen Platz mehr bekommt, kann sich einen vorab produzierten Gottesdienst-Film auf DVD kostenfrei für zu Hause mitnehmen. 500 Stück hat die Kirchengemeinde pressen lassen. Bereits zu Weihnachten sei dieses Angebot gut angenommen worden, sagt Noack. Die Kirchengemeinde plant außerdem, unabhängig von Ostern, monatlich eine Podcast-Folge zu veröffentlichen, in der es um allgemeine Religions- und Glaubensfragen gehen soll.

Kleine Andachten unter freiem Himmel

In Langerwisch und Wilhelmshorst sind zu Ostern kleine Andachten draußen geplant, wie Pfarrerin Juliane Rumpel der MAZ berichtet. Gründonnerstag wird die Kirche in Wilhelmshorst von 15 bis 19 Uhr geöffnet sein. „Wir haben dort einen Brot- und Traubengruß zum Abholen vorbereitet, mit dem dann zu Hause in Erinnerung an das letzte Abendmahl eine Liturgie gefeiert werden kann“, so die Pfarrerin.

Ostersonntag sind die Kirchen in Wilhelmshorst und Langerwisch beide von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Vorbereitet hat die Kirchengemeinde auch hier eine kleine, handgefertigte österliche Überraschung. Die Senioren und Seniorinnen der Dörfer können sich außerdem wieder über den „Gottesdienst am Frühstückstisch“ freuen – eine Liturgie in Schriftform, die in ihrem Briefkasten stecken wird oder dem auf der Homepage der Kirche gelauscht werden kann.

Töplitz und Werder bieten Alternativen

Die Kirchengemeinde Alt Töplitz wird auf Präsenz-Gottesdienste verzichten und auf virtuelle Alternativen setzen, wie auch die Heilig-Geist-Gemeinde in Werder. „Wir werden Gottesdienste auf unserem Youtube-Kanal machen“, kündigt die Töplitzer Pfarrerin Almut Gaedt an. Zudem sei eine biblische Geschichte für Kinder in drei Teilen geplant. Karfreitag gibt es einen Zoom-Gottesdienst mit Almut Gaedt­ und dem Pfarrer der Werderaner Heilig-Geist-Gemeinde, Nikolai Jünger. Am Ostersonntag trifft Almut Gaedt via Zoom den Pfarrer-Kollegen Sebastian Mews aus Groß Kreutz.

Von Julia Meier und Luise Fröhlich