Brandenburg/H

„Wenn wir eins im letzten Jahr gelernt haben, dann, dass Corona Grundsatzentscheidungen massiv beschleunigt“, teilt die Brandenburger Gastronomin Annik Rauh in der Begründung für die Geschäftsaufgabe ihres Bistros im Marienbad mit. Seit 2014 – bis dahin hatte sie erfolgreich das Fonte an der Jahrtausendbrücke geführt – leiten sie und ihr Mann Dirk das Marienbad-Bistro.

Das Marienbad in Brandenburg an der Havel ist weiterhin geschlossen. Quelle: André Großmann

Schon 2019 hatten beide begonnen sich schrittweise zurück aus dem Tagesgeschehen zu ziehen und sich verstärkt um die Beratung von Gastro-Betrieben zu kümmern, schrieb Rauh jetzt auf Facebook. „Corona hat diese Entwicklung mit Vollgas beschleunigt. Mittlerweile helfen wir anderen Gastronomen, organisieren kostenlose Webinare und vernetzen unsere Branche. Darin sehen wir unsere künftige Bestimmung“, sagt Annik Rauh.

Nach vielen Monaten Zwangspause im vorigen Frühjahr durch Corona steht das Bistro nun bereits seit dem 2. November wieder still und leer. „Corona ist nicht die Ursache für unsere Entscheidung. Wohl aber der Auslöser.“

Jede GastronomIn wisse, welch enorme Energie eine Wiedereröffnung nach so einer langen Pause fordere. Seit fast 20 Jahren „sind wir immer wieder selbst hinter den Tresen gesprungen. Wir treffen lieber rechtzeitig eine klare Entscheidung - anstatt durch die zu lange Wartezeit in Engpässe zu geraten und am Ende nur noch halb gare Ergebnisse zu präsentieren.“

Gastronomin Annik Rauh hatte sich in der Corona-Zeit auch an der Initiative „Too Good to Go“ beteiligt. Quelle: Jürgen Lauterbach

Daher habe man sich kurzfristig entschieden, „unser aktives Dasein als Gastronomen zu beenden und uns voll auf die Beratung zu konzentrieren. Wir geben nicht auf, sondern ab.“ Darüber informiert haben die Pächter den Werksleiter Fred Ostermann vergangene Woche.

„Das ist nicht gut. Wirklich nicht gut“, sagt Ostermann. Er habe Annik Rauh als einen Gewinn für das Marienbad und die Gastronomie erlebt und bedauere ihren Weggang sehr. Optimistisch, schnell einen Nachfolger zu finden, klingt Ostermann nicht.

Gute Zusammenarbeit

Auch Annik Rauh lobt die Zusammenarbeit mit dem Marienbad und der Stadt, insbesondere mit den Leitern wie Jens Grosser und Fred Ostermann, allen EmpfangsmitarbeiterInnen, Reinigungskräften und Bademeistern als „außerordentlich partnerschaftlich und entgegenkommend.“ Auch das Mitarbeiterteam „hat uns jahrelang die Treue gehalten und ist mit uns durch dick und dünn gegangen.“ Vermissen werde man die Gäste, so Annik Rauh.

Das Marienbad sucht ab Wiedereröffnung einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Wann die Pandemie ein Ende findet, weiß niemand. Doch bis dahin können sich die potenziellen Nachfolger „in Ruhe einrichten und vorbereiten. Wir übergeben den Betrieb löffelfertig und in gepflegtem Zustand. Der Mietvertrag ist äußerst fair. Durch den Außen- und Innenbereich ist fast das ganze Jahr Saison, bei verträglichen Arbeitszeiten.“

Moderate Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten sind an die Badezeiten gekoppelt, was Nachtarbeit in der Regel ausschließt. Ein Angebot hat Annik Rauh als Beraterin: „Wer Fragen an uns hat, kann einfach anrufen. Und wer mag, den begleiten wir durch die Aufbauphase.“

Die Nachfolger werden Hilfe brauchen. Noch bekommen Gastronomen im „Lockdown“ großzügige Hilfen. Doch was ist, wenn Restaurants und Cafés wieder aufmachen dürfen? Selbst dann blickt die Branche in eine düstere Zukunft. Die Branchenverbände rechnen damit, dass 30 bis 35 Prozent der Betriebe in Insolvenz gehen.

Schon Mitte 2020 hatte Annik Rauh, als Chefin der Beratungsagentur „Gastro-Angels“, den Brandenburger Gastro-Betrieben geraten, sich frühzeitig auf den Tag X einzustellen. Auf Gastro-Berater wird also eine Menge zukommen. Annik Rauh erinnert sich noch wie es war, als sie den Laden im Vorjahr dicht machte.

Belastender Stillstand

„Ursprünglich dachten wir für drei bis vier Wochen. Letztendlich hat es dreieinhalb Monate gedauert“, erzählte sie der MAZ. Das habe sie unheimlich belastet. Es habe sie auch an die Grenzen ihrer Führungsfähigkeit gebracht. Und war der Grund, nach dieser Erfahrung die „Gastro-Angels“ zu gründen.

Damit hatte sich das Ehepaar insbesondere auf das Zusammenspiel von Team und Chefs spezialisiert. „Das war bis Corona“, sagt Annik Rauh nun. Jetzt geht es darum, anderen Gastronomen in vielerlei Hinsicht unter die Arme zu greifen und wichtigen Input zu geben.“ Den werden die Gastronomen bald brauchen.

Von Benno Rougk