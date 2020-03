Potsdam

Am Dienstag kam es in Potsdam und Potsdam-Mittelmark zu zwölf Ruhestörungen, teil die Polizei mit. Dabei sollen eigentlich Menschenansammlungen vermieden werden, um den Corona-Virus einzudämmen.

Immer wieder kommt es zu Beschwerden über Menschenansammlungen und sogenannte Corona-Partys. Diese hat jüngst auch der Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) verurteilt. Nicht jede Beschwerde der Polizeimitteilung hat sich bestätigt, dennoch scheinen einige Menschen in Potsdam Versammlungen nicht zu meiden.

Die Chronik der Beschwerden

Um 15.06 Uhr ging die erste Beschwerde über Ruhestörungen ein. Die Polizei wurde als erstes nach Teltow gerufen, weil sich dort viele Jugendliche am Zaun einer Schule Alkohol getrunken und dabei sehr laut gewesen sein sollen. Die Polizei löste die Gruppe mit einem Platzverweis auf.

Gegen 18 Uhr wurde die Polizei dann in den Volkspark gerufen, weil dort mehrere Sportgruppen sich aufhalten würden. Dort traf die Polizei vier einzelne Kleingruppen an. Eine Auflösung sei deswegen nicht erforderlich gewesen, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Gegen 18.15 Uhr musste die Polizei nach Werder. An der Regattastrecke seien laut dem Anrufer 40-50 Menschen, die Alkohol trinken würden. Die Polizei stellte tatsächlich rund 40 Personen fest, die sich dort in kleineren Gruppen aufhielten. Nach einer Belehrung wurder der Einsatz beendet.

Um 19 Uhr meldete eine Bürgerin der Polizei, dass im Park Babelsberg von mehr als 20 Personen eine Party gefeiert würde. Laut eines Wachschutz-Mitarbeiters seien sogar rund 50 Personen vor Ort gewesen. Sie hätten den park allerdings bereits verlassen.

Um 19.30 Uhr wurde die Polizei informiert, dass auf einem Spielplatz in Kleinmachnow mehrere Jugendliche eine Party feiern und Feuer gemacht haben sollen. Als die Polizei dann eintraf, hatte die Feuerwehr das kleine Lagerfeuer bereits gelöscht. Die Jugendlichen waren allerdings nicht mehr da.

Gegen 20 Uhr traf die Polizei in Stahnsdorf auf eine größere Personengruppe in der Nähe der Bäkewiese. Die 15 Personen haben den Ort, der vermüllt war, infolge des Einsatzes aufgeräumt, so dass die Polizei gegen 21.30 Uhr wieder abrücken konnte. Während des Einsatzes soll ein 18-Jähriger dieser Gruppe einen Polizisten beleidigt haben, wofür er angezeigt wurde.

Gegen 20.30 Uhr kam es zu einem zweiten Einsatz zu dieser Zeit. Bei der Polizei gingen mehrere Beschwerden über eine lautstarke Party mit vielen Personen am Peter-Weiss-Platz ein. Zuvor hatte das Ordnungsamt die Party bereits aufgelöst. Die Feiernden seien aber erneut dort erschienen. Rund 50 Personen wurden von der Polizei gezählt. Die Gruppe musste den Platz reinigen und erhielt anschließend einen Platzverweis.

Beginn der Nachtruhe

Kurz nach 22.00 Uhr musste die Polizei dann zum Plantagenplatz fahren. Auf dem dortigen Spielplatz hielten sich etwa 60 Personen auf, die laut Musik hörten. Als die Polizei kam, verließen die jungen Leute den Platz.

Gegen 22.40 Uhr meldetet eine Bürgerin, dass am Kindergarten am Stern mehrere sehr laut sein sollen. Als die Polizei das prüfte, war niemand da.

Gegen 23.10 Uhr wurde der Polizei einen Gruppe Jugendlicher gemeldet, die in Kleinmachnow laut Musik hören und herumschreien sollen. Die drei angetroffenen Personen räumten noch auf und verließen den Platz anschließend.

Gegen 0 Uhr soll es auch in Nuthetal zur Ruhestörung durch Feiernde gekommen sein. Allerdings traf die Polizei keine Personen vor Ort an

Um 1.45 Uhr passierte das Gleiche in Kleinmachnow.

