Corona:Pflegerin in Teltower Seniorenheim positiv getestet

Teltow

Eine Pflegerin des Teltower Seniorenheimes Albert Schweitzer ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Wie der Landkreis Potsdam-Mittelmark mitteilte, hat das Gesundheitsamt deshalb das Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Bad Belzig Anfang dieser Woche beauftragt, vorsorglich Bewohner und Mitarbeiter im Albert-Schweitzer-Haus zu testen. Testergebnisse liegen nach Angaben des Landkreises noch nicht vor.

Das Gesundheitsamt meldete am Dienstagnachmittag 38 Mittelmärker, die aktuell an Covid-19 erkrankt sind. Das sind drei mehr als am Vortag. Die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie steigt damit von 684 auf nun 687. Davon haben 611 die Infektion überstanden und gelten als genesen. Bislang sind im Landkreis Potsdam-Mittelmark 43 Menschen in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Diese Zahl ist seit Wochen unverändert.

Von MAZ-online