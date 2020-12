Potsdam/Mittelmark

Einen Monat lang hat die MAZ eine Familie, einen Feuerwehrmann, eine Qi-Gong-Lehrerin und ein Seniorenpaar durch den Teil-Lockdown begleitet. Die Menschen in Potsdam und Potsdam-Mittelmark haben ihren Alltag an die Einschränkungen angepasst. Welche Bilanz ziehen sie nach den vergangenen vier Wochen? Was halten sie von der Verlängerung des Lockdowns? Werden sie sich impfen lassen? Wie verbringen sie das Weihnachtsfest und worauf freuen sie sich schon nach der zweiten Welle der Pandemie?

Familie Thäle: Weihnachten im engsten Kreis

„Die vier Wochen waren mit allen Höhen und Tiefen“, resümiert Sabrina Thäle (32) aus Sputendorf. Organisatorisch sei der Lockdown light jedenfalls leichter gewesen als die Zeit im Frühjahr, als auch die Schulen geschlossen waren, obwohl es die Familie auch jetzt gleich mit Quarantäne traf: In Sohn Florians (8) Klasse war ein Covid-19-Fall aufgetreten. Diesmal lief es besser – und kurz nach der Rückkehr durfte Florian sich sogar über eine Auszeichnung beim Lesewettbewerb freuen.

Florian Thäle aus Sputendorf freut sich über seinen Vorlese-Erfolg Quelle: privat

Dass die Schutzmaßnahmen verlängert werden, kann Thäle durchaus nachvollziehen: „Da ich weiß, wo Corona enden kann, denke ich mir, muss es sein.“ Erst am Sonntag habe die Radiologie-Assistentin wieder Menschen erlebt, die noch eine Woche zuvor selbstständig gehen konnten und jetzt beatmet werden mussten. „Daher werden wir auch relativ zielstrebig daran arbeiten, unsere Kontakte möglichst zu minimieren.“ Dabei denke sie etwa auch an ihren eigenen Großvater, dem ein Stück Lunge fehlt. „Da kann ich nicht einfach hingehen und ihn drücken – da würde ich mir viel zu viele Vorwürfe machen.“

Daher tendieren sie und ihre Partnerin Melanie Losensky (35) auch dazu, Weihnachten nur im kleinen Kreise zu feiern. Vieles werde auch davon abhängen, wann sie ihren letzten Dienst davor auf der Corona-Station habe. „Man weiß halt nur nie, wie viele Weihnachten man noch in der großen Runde hat.“

Erster Adventssonntag bei Familie Thäle- Losensky in Sputendorf Quelle: privat

Dennoch sind die beiden zwiegespalten, was die Corona-Impfung betrifft. „Die Tendenz wird dahin gehen, dass wir es machen – aber gemach.“ Es müsse nicht der erste Durchgang sein. Und wenn Corona vorbei ist? Dann freut sich die Sputendorfer Familie auf die Hochzeit im kommenden Jahr und den nächsten Urlaub.

Uwe Schröder : Weihnachten am Flughafen

Uwe Schröder (24), BER-Feuerwehrmann aus Kleinmachnow, ist gerade sehr entspannt: Er hat Urlaub. „Endlich kann ich mal länger ausschlafen.“ Die vergangenen vier Wochen im Lockdown light haben sein Leben nicht sehr beeinflusst. Selbst, dass die Fitnesscenter geschlossen haben, betrifft ihn nicht: In seiner Wache in Schönefeld gibt es drei Sporträume. Einzig, dass die Restaurants zu sind und keine Veranstaltungen stattfinden, trifft ihn. „Man kann halt nichts richtig machen.“ Nun geht er eben im Wald spazieren.

Mit der Verlängerung des Lockdowns kann er leben. „Aber ich hoffe doch, dass es nächstes Jahr mal damit vorbei ist – oder, dass man sich auch mal was anderes, als immer nur alles zuzumachen, einfallen lässt.“ Der Impfung gegen Corona steht er positiv gegenüber: „Ja klar, warum nicht? Nebenwirkungen hat man ja bei jedem Medikament.“

Feuerwehrmann Uwe Schröder aus Kleinmachnow hat zu Weihnachten Dienst. Quelle: Sina Sakwa

Und dann freut er sich schon auf eine Covid-19-freie Zeit – vor allem „auf richtige Geburtstagsfeiern mit Freunden.“ Nächstes Jahr möchte er unbedingt seinen 25. Geburtstag groß zelebrieren. Aber es wäre auch schön, wenn Feuerwehr-Veranstaltungen wie der Tag der offenen Tür oder Osterfeuer wieder stattfinden könnten, sagt er. „Zuallererst werde ich aber ins Restaurant, zu meinem Stammgriechen, gehen. Denn es schmeckt schon anders, wenn man es dort ist, als wenn man es mitnimmt.“

Vorerst steht aber noch Weihnachten vor der Tür – mit Dienst auf dem Flughafen. Feierlich wird es trotzdem: Ganz traditionell wird er selbst Gänsekeule, Rotkohl und Klöße für sich und seine Kollegen aufkochen. Alles frisch, versteht sich. „Das schmeckt ja besser.“

Jürgen und Christa Müller : „Wir hoffen auf die Impfung“

Ein kleiner Weihnachtsbaum muss sein, aber der kommt erst im Laufe der Adventszeit. Am Wochenende haben Jürgen (82) und Christa Müller (85) aus Werder zunächst einmal in der Wohnung und an der Terrasse ein wenig geschmückt. „Wir haben die alten Räuchermännchen und Nussknacker, was man so über die Jahre ansammelt, aus dem Keller geholt“, erzählt Jürgen Müller. Er gibt zu, dass ihm die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr fehlen. Denn dort habe sich der Rentner oft mit ehemaligen Arbeitskollegen getroffen. Das muss nun ausfallen.

Jürgen und Christa Müller aus Werder desinfizieren sich gründlich die Hände, wenn sie aus dem Haus gehen oder heim kommen. Quelle: Luise Fröhlich

„Wir hoffen auf die Impfung“, sagen die beiden Senioren. Sie wünschen sich den Schutz vor dem Virus und hätten daher keine Probleme sich piken zu lassen. „Ich denke, im Alter ist es noch wichtiger Vorsorge zu treffen. Jedes Jahr im Oktober gehen wir auch immer zur Grippeschutz-Impfung. Aber am Ende muss es jeder selbst wissen“, sagt Jürgen Müller.

Derweil gibt es auch ein paar Corona-Fälle im weiteren Umfeld der Familie und der Bekannten. Angst, auch an Covid-19 zu erkranken, haben die beiden aber nicht, „weil wir uns noch altersentsprechend gut fühlen.“ Mit der Verlängerung des Teil-Lockdowns haben die Müllers gerechnet und haben Verständnis für diese Entscheidung. „Es ist eine Frage der Einstellung, und die Sache ist viel zu ernst, als dass wir jammern sollten. Ich denke, als älterer Mensch kann man sich damit arrangieren“, sagt Jürgen Müller. Bevor er und seine Frau das Haus verlassen, desinfizieren sie sich gründlich die Hände. Auch wenn sie den Supermarkt betreten oder wieder heim kommen. „Man muss Vorsicht walten lassen und das werden wir auch weiter tun“, so Jürgen Müller.

Sabine Kugler : Anlauf zur Work-Life-Balance

Nach der ersten depressiven Woche hat sich Sabine Kugler (56) wieder gefestigt. Doch die Unsicherheiten, was überhaupt noch erlaubt sein wird, lähmt die Motivation, sagt die Qi-Gong-Lehrerin aus Potsdam. Das sähen auch andere Kollegen so. „Für mich ist das Jahr gelaufen.“ Mit der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark ist ein erster Online-Probekurs Qi Gong mit dem Titel „Work-Life-Balance“ für den 12. Dezember vereinbart, zu dem sich Interessierte über die Internetseite der Schule anmelden können. Auch beim virtuellen Adventskalender der Bildungsstätte ist die Qi-Gong-Kursleiterin dabei.

Sabine Kugler bietet Lehrgänge für QiGong in Potsdam an. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Wenn man den Pandemie-Zahlen vertrauen kann, ist es schon vernünftig, die Einschränkungen zu verlängern“, sagt Sabine Kugler. Zum Glück ist das Testergebnis ihrer Enkelin in der Kita, in der ein anderes Kind infiziert war, negativ ausgefallen, sodass die Familie ihrer Tochter aus der Quarantäne entlassen werden kann.

Dem neuen Impfstoff, der vor Corona schützen soll, steht Sabine Kugler sehr skeptisch gegenüber. „Ich befürchte, er ist nicht genug ausgetestet. Der Impfstoff kommt schnell auf den Markt, und wir sind die Versuchskaninchen“, meint sie. Auch sei nicht klar, ob die Impfungen dann freiwillig seien oder verpflichtend angeordnet werden. Die Gesundheitslehrerin versucht ohnehin, medizinische Heilmethoden zu vermeiden und setzt auf natürliche Therapien. Doch das müsse jeder für sich selbst entscheiden.

Nach den derzeitigen Vorgaben der Landesregierung hofft Sabine Kugler, das Weihnachtsfest mit der ganzen Familie feiern zu können. Plan B sieht vor, sich in kleineren Gruppen zu treffen. Auf die Zeit nach der zweiten Welle freut sich die Qi-Gong-Lehrerin schon, wenn die Fröhlichkeit und Leichtigkeit hoffentlich in die Menschen zurückkehrt und sie wieder Präsenzkurse geben kann. Am Programm für die Kursteilnehmer in Schwielowsee arbeitet sie bereits.

Von Luise Fröhlich, Konstanze Kobel-Höller und Heinz Helwig