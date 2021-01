Potsdam-Mittelmark

Entgegen dem Bundestrend verschärft sich die Corona-Lage in Potsdam-Mittelmark weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Mittwoch auf einen neuen traurigen Rekordwert gestiegen und liegt nun bei 362,9. Seit einer Woche klettert der Wert in die Höhe. Nach dem Bund-Länder-Gipfel am Dienstag verkündete Kanzlerin Angela Merkel die Schließung von Schulen und Kitas bis zum 14. Februar. Das Land Brandenburg will vorbehaltlich der Kabinettsentscheidung am Donnerstag die Kitas wohl geöffnet lassen, wie von Regierungssprecher Florian Engels am Mittwoch zu erfahren war. Die Eltern sollen weiter aufgefordert werden, ihre Kinder wenn möglich zu Hause zu betreuen.

Eine Erzieherin aus Potsdam-Mittelmark berichtet der MAZ, dass einige Kollegen nach der Pressekonferenz der Kanzlerin am Dienstag noch verunsicherter sind als vorher. Wie berichtet, sorgen sich viele Erzieher und Tageseltern aus dem Landkreis um ihre Gesundheit. Der Appell der Landesregierung an die Eltern, ihre Kinder freiwillig zu Hause zu betreuen, zeige wenig Wirkung. „Viele Kitas sind zu 75 Prozent ausgelastet – das variiert, und die Bundesregierung spricht von gefährlichen Virus-Mutationen. Einige Erzieher sind in der Risikogruppe oder haben einfach Angst – jetzt noch mehr“, sagt sie.

„Wir Erzieher laufen am Limit“

Andere Erzieher-Kollegen würden die Corona-Lage entspannter sehen und für die Eltern wäre eine Kita-Schließung ganz klar eine Extremsituation. Dennoch: „Was uns ärgert: Privat wird alles eingeschränkt, aber die Kita bleibt für jedermann offen. Wir Erzieher laufen schon seitdem es kälter geworden ist wegen der Hygiene-Vorschriften am Limit und das ist auch personell teilweise schwer umzusetzen, wenn Kollegen zum Beispiel wegen Krankheit oder Urlaub ausfallen.“

Dass manche Eltern ihre Kinder in die Einrichtung bringen, obwohl sie sie zu Hause betreuen könnten, treibe die Situation auf die Spitze. Andere würden sich aber auch bemühen, sich um teilweise drei Kinder trotz Homeoffice zu kümmern, und das seit Dezember.

Landkreis kann Kitas schließen lassen

Wie viele Kitas im Landkreis derzeit von Corona-Fällen betroffen sind, konnte der Landkreis auf erneute Nachfrage nicht sagen. Fakt ist, dass die Gemeinden oder Ämter nicht eigenmächtig entscheiden können, ihre Kitas zu schließen und eine Notbetreuung einzurichten. Gemäß Infektionsschutzgesetz kann das aber der Landkreis beschließen.

Laut Bildungsministerium können Kreise und kreisfreie Städte über die Eindämmungsverordnung des Landes hinausgehende Maßnahmen treffen, wenn es das lokale Infektionsgeschehen erfordert. Ob der Landkreis eine Schließung der Einrichtungen in Erwägung zieht, blieb am Mittwoch unbeantwortet.

Nuthetal erstattet Kita-Beiträge

Stattdessen setzen die ersten Kommunen auf eine Beitragsfreiheit für Eltern, die ihre Kita-Kinder selbst betreuen. Nuthetal hat eine solche Beitragserlassung in dieser Woche beschlossen – auch als Anreiz für die Eltern zur Betreuung daheim. Die Gemeinde erwartet, dass die Kosten für nicht eingenommene Kita-Beiträge vom Land übernommen werden. Eine Richtlinie dazu liegt im Land als Entwurf bereits vor, muss aber noch vom Landtagsausschuss für Finanzen bestätigt werden.

Von Luise Fröhlich und Jens Steglich