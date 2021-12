Potsdam-Mittelmark

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende weiter zurückgegangen. Am Sonntag gab das Gesundheitsministerium den Wert für den Landkreis mit 418,0 an – am Freitag hatte er noch bei 445 gelegen.

Insgesamt wurden am Samstag und Sonntag 178 Corona-Neuinfektionen an das Robert-Koch-Institut übermittelt. Damit steigt die Gesamtzahl der Ansteckungen seit Pandemie-Beginn auf 14.884. Am Samstag wurden zudem zwei neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus bekannt, womit die Zahl der Verstorbenen in Potsdam-Mittelmark auf 236 steigt.

Vierte Impfaktion in Werder

Fleißig geimpft haben am Sonntag wieder drei Werderaner Ärzte und eine Impfschwester auf der Bismarckhöhe. Laut Stadtverwaltung kamen diesmal insgesamt 369 Menschen.

Vor allem nachgefragt waren wieder die Boosterimpfungen: In 286 Fällen wurde derart aufgefrischt. Außerdem gab es 21 Erst- und 62 Zweitimpfungen. Mit ihren vier mobilen Aktionen hat die Stadt in diesem Jahr inzwischen 1225 Menschen erreicht.

Im Mai waren bei einer zusätzlichen Initiative rund 70 Feuerwehrleute geimpft worden, von denen ein Großteil das Booster-Angebot am vergangenen Freitag in der Feuerwache genutzt hat. Die Stadt und die Arbeitsgemeinschaft der Werderaner Hausärzte planen der Mitteilung zufolge für die kommenden Wochen einen weiteren Termin ohne Anmeldung auf der Bismarckhöhe.

Von Luise Fröhlich