Potsdam-Mittelmark

Das Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark bekommt in der Corona-Krise mehr Mitarbeiter – aber nicht auf Beschluss des Kreistags. Dieser vertagte in seiner Sondersitzung am Donnerstag in Werder eine Entscheidung, auf die vor allem die CDU gedrängt hatte.

Kreistagsabgeordneter Henry Liebrenz ( Bündnis 90/Grüne) hatte einen Formfehler im Antrag der CDU entdeckt. Darauf hin zog die Union ihren Antrag zurück. Bis zur nächsten Sitzung hätten die Kreistagsmitglieder auch mehr Gelegenheit, sich noch intensiver mit der Unterstützung der Behörde zu beschäftigen, argumentierte Liebrenz.

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Die zusätzlichen Mitarbeiter aus anderen Bereichen des Landratsamtes sollen die Behörde vor allem bei der Nachverfolgung von Kontakten infizierter Mittelmärker sowie bei der Kontrolle der Durchsetzung der neuen Eindämmungsverordnung entlasten. Die Verwaltung hat inzwischen aber selbst schon gehandelt. Bisher wurden 26 Mitarbeiter aus anderen Bereichen ins Gesundheitsamt geschickt, sagte Vize-Landrat Christian Stein ( CDU).

Ein anderer Vorstoß für das Gesundheitsamt wurde heftig diskutiert: Die Kreisverwaltung will ihre Behörde in einem Raummodul-Bau auf dem Gelände des Feuerwehrtechnischen Zentrums (FTZ) in Beelitz-Heilstätten zentrieren. Dort könnten Abstimmungen schneller getroffen und Maßnahmen unverzüglicher eingeleitet werden, argumentiert die Verwaltung. Bislang ist das Gesundheitsamt auf vier verschiedene Standorte in Bad Belzig, Teltow, Werder und Brandenburg an der Havel verteilt.

Containerbau mit 44 Arbeitsplätzen

Die Zentrale soll Platz für 44 Mitarbeiter bieten. Er soll 2,5 Millionen Euro kosten. Der Kreistag stimmte am Donnerstagnachmittag der Errichtung mehrheitlich zu.

Der Containerbau würde weder den Betrieb des Feuerwehrtechnischen Zentrums noch seine geplante Erweiterung stören, versichert die Verwaltung. Alternativen für eine Zentralisation des Gesundheitsamtes, die die Verwaltung im Vorfeld geprüft habe, hätten sich aber als personalpolitisch nicht umsetzbar beziehungsweise zeitlich und technisch zu aufwendig erwiesen.

Fraktionen kritisieren Zeitverzug

Die Notwendigkeit des Raummodulbaus in Beelitz Heillstätten wurde allerdings im Kreistag bezweifelt. CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Szymczak unterstützte die Lösung, kritisierte aber ihre monatelange Verzögerung. „Das Ganze hätte heute schon kurz vor der Inbetriebnahme stehen müssen“, sagte er. Außerdem seien noch einige Fragen offen, wie etwa nach der ausreichenden Kapazität der 44 Arbeitsplätze oder der räumlichen Aufstellung des Gesundheitsamtes bis zur Übernahme der Büros. Nach Angaben der Kreisverwaltung würden mindestens fünf Monate für Planung und Aufbau des Raummodulsystems gebraucht.

Die Fraktion Die Linke/Piraten dagegen sieht in dem Containerbau nicht die vordringliche überzeugende Maßnahme. „Wir vermissen spätestens mit Ausgang des Sommers eine umfassende Analyse der Situation. Wurden die Abläufe im Gesundheitsamt im Verhältnis zu den sprunghaft angestiegenen Anforderungen überhaupt geprüft?“, fragte Fraktionsvorsitzende Kathrin Menz.

Neues Gebäude auch für andere Krisen nutzen

Der Standort Beelitz-Heilstätten soll nach Angaben Steins als einziger von allen Mitarbeitern in den verschiedenen Außenstellen des Gesundheitsamtes akzeptiert worden sein. Stahnsdorfs Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) soll in einem Brief an den Landkreis das ehemalige Telekom-Gelände in seiner Gemeinde als Alternative angeboten haben.

Sollte sich die Corona-Lage entspannen und die zusätzlichen Mitarbeiter in ihre ursprünglichen Bereiche zurückkehren, kann das Gesundheitswesen der Kreisverwaltung oder ein anderer Fachdienst die frei werdenden Arbeitsplätze übernehmen, so die Kreisverwaltung. Andererseits könnten die Räume für andere Krisen, wie beispielsweise ASP, genutzt werden. Dann werde wieder ein Krisenstab gebraucht, ist Vize-Landrat Christian Stein ( CDU) überzeugt.

Lesen Sie auch:

Von Heinz Helwig