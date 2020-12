Potsdam-Mittelmark

Vize-Landrat Christian Stein ( CDU) reflektiert im MAZ-Interview, wie sich der Kreis im Kampf gegen Corona schlägt und verrät, was sich im Gesundheitsamt in Zukunft ändert, damit es „Herr der Lage“ werden kann.

Wie würden Sie persönlich die Corona-Situation in Potsdam-Mittelmark einschätzen?

Die Situation ist wie in allen Regionen des Landes und der Republik: sehr angestrengt. Nach wie vor sind die Zahlen ansteigend.

Wie gut geht der Landkreis insgesamt mit der Pandemie um?

Wir hatten aufgrund der rasant steigenden Zahlen Probleme mit der Abarbeitung. Aber jede Woche kamen mehr Personen in den Fachdienst Hygiene, Ende vorige Woche waren wir bei 81 Personen. Jetzt haben wir nochmal 15 Soldaten der Bundeswehr bekommen, wir steuern also langsam auf 100 Leute zu, die sich mit der Corona-Pandemie beschäftigen. Dazu kommt, dass wir auch die Zeit genutzt haben, das Gesundheitsamt neu zu strukturieren, das wird ab Anfang nächsten Jahres wirken.

Wieso?

Uns begleitet das Problem der vier Standorte – Brandenburg an der Havel, Werder, Teltow und Bad Belzig – das macht die Aufgabe gerade in so einer Pandemie nicht einfach. Das zu koordinieren, die Arbeitsprozesse zu synchronisieren und somit auch ein gleichwertiges Handeln sicherzustellen.

Kann das nicht auch als Chance in Sachen Bürgernähe gesehen werden?

Das hat vor der Pandemie funktioniert, weil jeder sein Bearbeitungsgebiet hatte und dort Ansprechpartner war. Aber bei der Pandemiebekämpfung ist es genau das Gegenteil. Durch dezentrale Orte gibt es zu viele Kontakt- und Kommunikationsprobleme. Jeder hat seine Abläufe, die er durchzusetzen versucht. Und es gibt auch keine Vertretungen, wenn jemand ausfällt, weil wir nur fünf Gesundheitsaufseher haben, die letztendlich die Entscheidungen treffen müssen.

Christian Stein (CDU), 1. Beigeordneter Potsdam-Mittelmark, in seinem Büro. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Wäre da nicht eigentlich der richtige Ansatz, aus den fünf Gesundheitsaufsehern zehn zu machen und dafür dezentral zu bleiben?

Das würden wir gerne machen, wenn wir die Fachkräfte bekommen würden. Aber nicht umsonst haben wir den Beschluss, einen mobilen Bau in Beelitz-Heilstätten zu errichten, mitten im Landkreis, der auch schnell erstellt werden soll. Wir haben auch den Masterplan, da soll dann alles integriert werden – aber wir brauchen jetzt eine Lösung.

Wie wird die aussehen?

Wir haben Teams gebildet, die mit einer einheitlichen Aufgabenstruktur betraut werden. Eines macht zum Beispiel nur die Kontaktverfolgung, eines die Grundsatzfragen, ein weiteres die Pressearbeit, eines – das sind die Gesundheitsaufseher – wird sich zum Beispiel mit Befunden in Einrichtungen wie Pflegeheimen, Kitas und Schulen oder Gemeinschaftsunterkünften und den daraus resultierenden Aufgaben und Fragen, wie man mit einem Fall umgeht, beschäftigen. So machen nicht mehr alle alles. Hinzu kommt, dass diese Teams dann auch konzentriert an einem Ort sitzen werden. So wird zum Beispiel die Kontaktverfolgung in Teltow sein. Wir denken, dass damit auch die Schnelligkeit der Bearbeitung einen Sprung nach oben macht. Wenn man mittendrin in der Pandemiebekämpfung steckt, ist so eine Umstrukturierung nicht einfach. Aber es war momentan einfach äußerst notwendig.

Wieso dauert es so lange, bis Betroffene ihre Bescheide haben?

Viele Bürger, auch in den Einrichtungen, beschweren sich – auch oft zu Recht – über den langen Zeitraum zwischen ihrer Meldung und dem Endbescheid. Aber der Bereich Hygiene kann erst reagieren, wenn ein bestätigtes Laborergebnis da ist. Und das dauert manchmal. Es wird immer gesagt, das Gesundheitsamt ist so langsam. Aber auch die Labore sind mit der Situation teilweise überlastet.

Wieso melden die Labore noch nicht digital an das Gesundheitsamt?

Wir gehen hier mit sehr empfindlichen Patientendaten um. Eine normale digitale Übermittlung über E-Mail ist nicht sicher, daher erfolgt es noch über Fax und vereinzelt Briefverkehr. Manche Faxe sind unleserlich und enthalten teilweise unvollständige Daten.

In den vergangenen Monaten gab es viele Beschwerden über die Arbeit des Landkreises. Haben Sie die Lage noch im Griff?

Ich gehe davon aus, dass wir die Lage immer besser in den Griff bekommen. Es war in der Situation vor Wochen und Monaten so, dass die Infektionsentwicklung so sprunghaft nach oben ging, dass wir zu tun hatten, um „vor die Lage zu kommen“. Das heißt, um personell und technisch so ausgerüstet zu sein, um Herr der Lage zu sein. Daran arbeiten wir, wie beschrieben. Wir hoffen, dass der harte Lockdown Wirkung zeigt. Trotzdem gehen wir davon aus, dass es Anfang Januar noch so viele Fälle geben wird, dass wir immer noch mächtig zu tun haben werden. Hier soll dann aber die neue Struktur greifen. Unter anderem werden die Telefonanrufe der Hotline kanalisiert und an die richtige Stelle weitergeleitet.

Vize-Landrat Christian Stein (CDU). Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Warum gibt es im einwohnerreichsten Landkreis Brandenburgs kein Impfzentrum?

Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen. Man darf nicht von der Verwaltungseinheit ausgehen. Wir haben ein Impfzentrum, das wird sogar vom Landkreis liebevoll umarmt: Brandenburg an der Havel. Das andere ist liebevoll angelehnt: Potsdam. Das dritte ist in Luckenwalde. Das ist für den Fläming keine große Entfernung. Territorial sind wir so mit drei Impfzentren versehen. Generell sind das Land Brandenburg und die Kassenärztliche Vereinigung (KV) für die Impfzentren zuständig und damit auch für die Logistik.

Werden die Mittelmärker dann als letztes geimpft?

Nein, nicht der Kreis bestimmt, wer geimpft wird. Der Bund hat bereits eine Impfstrategie beschlossen, die festlegt, welche Gruppen in welcher Reihenfolge geimpft werden. Die mobilen Teams des Deutschen Roten Kreuzes werden außerdem als erstes durch die KV in den Senioren- und Pflegeeinrichtungen eingesetzt.

Potsdam, Cottbus und Oder-Spree haben ein Großschadensereignis ausgerufen. Wird Potsdam-Mittelmark folgen?

Das ist bisher noch nicht geplant. Wir stehen im ständigen Kontakt mit dem Krisenstab des Landes. Solche Maßnahmen würden wir dann in gemeinsamer Absprache festlegen.

Wann wäre das der Fall?

Das hängt von der weiteren Zunahme der Inzidenzzahlen ab. Sinnvoll sind nur Maßnahmen, von denen man sicher ist, dass sie greifen.

Aber beim Ausrufen des Großschadenfalles geht es ja um weitere Unterstützung, nicht nur um weitere Maßnahmen?

Ja – und Sie müssen definieren, welche Unterstützung Sie benötigen. Sollte die Situation sich so entwickeln, werden wir entscheiden, welche Hilfe wir brauchen.

Welche Aufgaben sieht der Kreis wegen Silvester auf sich zukommen?

Es gibt einen Bereitschaftsplan, sowohl für die Amtsärzte als auch für die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. Hotline und Meldekopf sind immer besetzt, alle anderen sind Standby im Homeoffice, auch ich. Ich erwarte von allen Bürgern und Bürgerinnen, dass sie sich an die neuen Maßnahmen halten. Auch wenn die Situation nicht schön ist. Kontaktreduzierung ist das Gebot der Stunde. Es fällt schwer, das weiß ich.

Werden die Mittelmärker das auch machen?

Davon gehe ich aus.

Was machen Sie als erstes nach dem Lockdown?

Darüber habe ich noch nie nachgedacht, da ist man vielleicht zu sehr in der Situation drin? Aber vielleicht mit meiner Frau an die Ostsee fahren und dort wieder mal richtig durchatmen.

Von Luise Fröhlich und Konstanze Kobel-Höller