Corona: Praxen von Hausärzten sind leerer als vor der Pandemie

In Corona-Zeiten scheuen sich viele Menschen, den Arzt aufzusuchen aus Angst vor einer möglichen Ansteckung. Diese Entwicklung beobachten auch zwei Ärztinnen aus dem Brandenburger Umland. „Es ist auch hier so, dass viele Patienten den Arztbesuch meiden“, sagt die Wusterwitzer Ärztin Solveig Adel. Krankheitsbilder hätten sich schon verschlimmert, weil die Betroffenen nicht rechtzeitig zum Arzt gegangen sein, so Adel. Auch chronisch Kranke müssten regelmäßig zum Arzt, um etwa ihre Blutwerte kontrollieren zu lassen.

Der Rückgang an Patienten „ist nicht wirtschaftlich bedrohlich für mich, aber zu merken“, sagt die Wusterwitzer Ärztin. Das Risiko, sich anzustecken, sei aber gering. Mediziner haben in ihren Sprechzimmern die Stühle im Wartezimmer weit auseinander gestellt, um die Abstandsregeln einzuhalten. Auch sind Praxen aus Terminvergabe übergegangen, um den Patientenfluss zu steuern.

Appell der Ärztin

Das zweite Quartal sei erfahrungsgemäß nicht die Hochzeit in den Wartezimmern. „Da sind viele in ihren Gärten, da haben wir meist eh weniger zu tun“, sagt Solveig Adel. Sie berate aber nicht wenige Patienten am Telefon. „Video-Sprechstunde ist schwierig, weil die meisten meiner Patienten älter sind.“

Auch die Götzer Hausärztin Azita Lainer sieht weniger Patienten in ihrer Praxis: „Man merkt, dass die Leute verunsichert sind und Angst haben, sich in den Wartezimmern anzustecken. Das merken alle Ärzte.“

Auch Fachärzte betroffen

Bei Überweisungen an Fachärzte müssten die Erkrankten üblicherweise lange auf einen Termin warten, bis zu sechs Wochen seien völlig normal. „Jetzt kriegen sie häufig schon nach zwei Tagen einen Termin. Daran merken wir es auch indirekt, dass viele Menschen derzeit den Arztbesuch meiden“, sagt Azita Lainer. Dabei sei es wichtig für Erkrankte, zum Arzt zu gehen. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen sei dies umbedingt anzuraten. Die Medizinerin appelliert an Menschen, sich auch besonders im Notfall nicht zu scheuen, eine Rettungsstelle aufzusuchen.

Die Charité etwa beobachtet seit der Corona-Pandemie, dass Menschen selbst bei Lebensgefahr wie einem Herzinfarkt oder Schlaganfall häufig zögern, sofort den Notarzt zu alarmieren. Dabei zählt jede Minute, um Leben zu retten. Die Betroffenen kommen später in die Klinik in deutlich kritischeren Zuständen.

