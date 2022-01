Mittelmark

Jetzt protestieren auch im Potsdamer Umland in immer mehr Gemeinden und Städten Menschen mit sogenannten Lichterspaziergängen gegen die Corona-Maßnahmen. Die Kommunen reagieren bislang sehr unterschiedlich auf diese Form des Protestes. Der Beelitzer Bürgermeister Bernhard Knuth (Unabhängiges Kommunalbündnis) wendet sich mit einen Appell an die Menschen in der Stadt und ruft dazu auf, bei aller Gegensätzlichkeit in der Haltung zur Corona-Politik weiterhin friedlich und respektvoll miteinander umzugehen. Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) prüfe gerade, wie angemessen auf solche Spaziergänge reagiert werden könne.

Impfaufrufe als Reaktion auf Proteste

Auf jeden Fall aber drücke Schmidt mit den regelmäßigen Aufrufen zu Impfaktionen in der Stadt seine Haltung zur aktuellen Corona-Lage aus, sagt Sprecher Jürgen Stich. In Werder und Kleinmachnow zeigen sich die Verantwortlichen deutlich zurückhaltender. „Das ist eine Angelegenheit der Polizei“, sagt Werders Sprecher Henry Klix. „Die Verwaltung ist der Meinung, dass diesen Spaziergängen vorerst wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird“, teilt Grit Steckmann-Bleek von der Pressestelle Kleinmachnow mit.

„Die Lichterspaziergänge werden vom Verfassungsschutz als rechtsextrem unterwandert eingeschätzt“, erklärt Politikwissenschaftler Conrad Wilitzki vom Netzwerk Tolerantes Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf den Charakter der Versammlungen. Die Mehrheit der Teilnehmer fühle sich allerdings lediglich unwohl mit den zunehmend schärferen Corona-Regeln, lehne eine Impfpflicht ab oder wolle schlicht grundsätzlich protestieren, sagt Wilitzki weiter. Das Verwerfliche an den Aktionen sei jedoch, dass in der politischen Mitte beheimatete Menschen mit rechtsextremistisch orientierten Kräften mitlaufen.

Beelitz ruft zu respektvollem Umgang auf

In Beelitz ist das Rathaus bemüht, Gräben in der Einwohnerschaft zu schließen und ruft alle Seiten zur Dialogbereitschaft auf. „Ich wünsche mir, dass unterschiedliche Meinungen nicht dazu führen, dass sich Beelitzerinnen und Beelitzer gegenseitig anfeinden – nicht auf der Straße, erst recht nicht in den eigenen vier Wänden und auch nicht im Internet wie zum Beispiel in den Facebook-Gruppen, wo die Hemmschwelle meist niedrig ist und Diskussionen schnell persönlich werden“, sagt Knuth. Er appelliert zudem, niemanden voreilig in irgendeine Schublade zu stecken und nicht den Respekt voreinander zu verlieren.

Jeder Mensch habe seine ganz eigenen Umstände, Erfahrungen und Empfindungen, auf deren Grundlage er argumentiere und handele. Wenn sich jemand für eine Impfung entscheide, begrüße er das und wenn jemand montags in Beelitz spazieren gehen möchte, um seiner persönlichen Meinung Ausdruck zu verleihen, ohne dabei in politische Extreme abzugleiten, sei das auch in Ordnung. „Die Corona-Pandemie und ihre Folgen belasten uns letztendlich alle – und das nicht nur in Beelitz. Aber wir sollten uns stets vor Augen halten, dass wir in unserer Stadt bisher immer Wege gefunden haben, damit zurechtzukommen“, so Knuth. „Es gibt in Beelitz so vieles, das uns verbindet. Besinnen wir uns darauf – und nicht auf Dinge, die uns derzeit unterscheiden und die wir hier vor Ort schwerlich beeinflussen können“, sagt er.

Polizei begleitet Spaziergänge

Lichterspaziergänge fanden am vergangenen Montag auf den Rathausvorplätzen in Teltow und Kleinmachnow sowie nahe der Inselbrücke in Werder und in Beelitz statt. Polizeibeamte begleiteten die Aktionen und sorgten dafür, dass alles friedlich abläuft, sagt Polizeisprecher Oliver Bergholz. Die Mitglieder des Netzwerkes Tolerantes Teltow wollen Menschen in der Region Teltow, Stahnsdorf und Kleinmachnow dazu aufrufen, sich von rechtsextrem unterwanderten Spaziergängen fernzuhalten, sagt Wilitzki. In den kommenden Wochen sei zudem eine größere Gegenkundgebung geplant. Ein Termin stehe noch nicht fest.

Von Elke Kögler und Jens Steglich