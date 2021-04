Güterfelde

„Ich bin etwas enttäuscht“, sagt Richard Kiekebusch, stellvertretender Ortsvorsitzender von Güterfelde. Jede Woche ist er in das Testzentrum seines Ortsteiles gegangen, um überprüfen zu lassen, ob er noch immer Corona-negativ ist. Doch schon für diese Woche konnte Kiekebusch keinen Termin mehr buchen – obwohl die Kooperationsvereinbarung noch bis Ende April gelaufen wäre, wie er sagt.

Noch in der Gemeindevertretersitzung der vorigen Woche habe Bürgermeister Bernd Albers (Bürger für Bürger) Signale für eine Verlängerung des Vertrages gegeben. „Klar, es war nicht überdurchschnittlich gut besucht“, räumt Kiekebusch ein. Durchschnittlich 100 Personen wären es aber wohl jeden Tag gewesen – so die Auskunft, die er bekommen hätte. Nicht nur Güterfelder, auch Menschen vom Rand Stahnsdorfs hätten sich hier eingefunden, um sich testen zu lassen, sagt er.

„Nein, da würde ja Güterfelde an der Spitze in der Region liegen“, sagt Stephan Reitzig, Sprecher der Gemeinde Stahnsdorf. Er spricht von deutlich weniger Personen, die das Angebot bisher genutzt haben. Das Testzentrum sei unter den Angeboten in der Region ganz klar Schlusslicht Schließlich ginge es ja auch um die Frage der Wirtschaftlichkeit – immerhin müssen die Mitarbeiter, von denen die Tests durchgeführt werden, bezahlt werden. „Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache.“ Die Entscheidung, die Teststelle zu schließen, sei vom Betreiber – den Kammerspielen Kleinmachnow – getroffen worden, die Gemeinde habe dafür Verständnis.

Das bestätigt auch Carolin Huder von den Neuen Kammerspielen Kleinmachnow. Mit 150 bis 200 Tests pro Woche bei sechs Stunden Öffnungszeit sei die Teststelle in Güterfelde einfach zu wenig frequentiert worden. Auch das Angebot am Zille Sportplatz sei nicht ausgelastet, so dass beschlossen wurde, eines davon zu schließen. In Stahnsdorf wird auch noch von einer Apotheke in der Poststraße getestet.

„Offensichtlich ist der Bedarf in der Gemeinde nicht so groß, dass drei Teststellen nötig wären“, so Huder. „Das, was wir dort in der Woche hatten, haben wir in den Kleinmachnower Teststellen am Tag.“ Daher sei die Teststelle in Güterfelde in Absprache mit der Gemeinde schon ein paar Tage vor Ablauf des Vertrages geschlossen worden.

Weiterhin gebe es aber zwei Teststellen in Stahnsdorf, so Reitzig, die kostenlos genutzt werden können. Vor allem jene in der Poststraße 2 sei zentral und gut erreichbar. Allein hier seien von der Eröffnung am 13. März bis 19. April 3658 Tests durchgeführt worden. An den beiden anderen Stellen in Güterfelde und am Zille Sportplatz seien im gleichen Zeitraum 3259 Antigen-Tests erfolgt.

