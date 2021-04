Niemegk

Der Amtsbrandmeister von Niemegk schlägt Alarm. Tino Bastian sorgt sich um die Gesundheit seiner Männer und Frauen in den freiwilligen Feuerwehren sowie um die Einsatzbereitschaft der Ortswehren. Der oberste Feuerwehrmann des Amtes Niemegk kann nicht verstehen, warum Kräfte von Feuerwehren in der Prioritätenliste für Corona-Schutzimpfungen nicht berücksichtigt wurden bisher mit einer Impfberechtigung.

Jeden Tag Gefährdung ausgesetzt

Aktuell sind die Feuerwehrleute in die Priorität III eingestuft. Somit sind sie gleichgestellt mit Menschen ab 60 Jahren. Die sind aber derzeit noch gar nicht für eine Schutzimpfung vorgesehen. „Wir sind jedoch jeden Tag bei unseren Einsätzen einer Gefährdung ausgesetzt und wissen nicht, ob wir zum Beispiel bei Unfällen Menschen mit Corona-Infektionen begegnen“, sagt Tino Bastian gegenüber der MAZ.

Tino Bastian ist Amtsbrandmeister in Niemegk. Quelle: Feuerwehr Niemegk

Wie bereits andere Verwaltungschef im Landkreis Potsdam-Mittelmark fordert auch Niemegks Amtsdirektor Thomas Hemmerling eine schnelle Impfung für die Einsatzkräfte aller Feuerwehren. „Wir haben den Landkreis gebeten, zunächst 120 Impfdosen für die Einsatzkräfte der wichtigsten Wehren bereitzustellen“, sagt Hemmerling der MAZ. „Wir haben Unterstützung angeboten, um vor Ort eine möglichst unkomplizierte Reihenimpfung organisieren zu können.“

Hemmerling und Bastian fordern schnellstmöglich eine Gleichstellung der Feuerwehrleute mit Personal von Rettungsdiensten, Polizei und Kindereinrichtungen, die bereits längst geimpft werden dürfen.

„Unglaublicher Zustand“

„Immerhin arbeiten wir bei Einsätzen direkt neben den Rettungsdienstlern und eng mit diesen zusammen etwa an Unfallopfern“, so Bastian. Er kann die Unterscheidung nicht nachvollziehen. „Selbst Beschäftigte von Ordnungsämtern, die zu Streifen in Geschäfte gehen, dürfen sich impfen lassen, unsere Leute aber nicht“, so Bastian. „Das ist für uns ein unglaublicher Zustand“, sagt der Niemegker Amtsbrandmeister.

Wie groß die Gefahr ist, macht Bastian deutlich an zwei aktuellen Fälle der jüngsten Tage. So mussten gerade nach dem vorigen Donnerstag vier Einsatzkräfte der Feuerwehr Raben außer Dienst genommen werden.

Infizierte Patientin transportiert

Denn sie hatten bei einer Tragehilfe Kontakt zu einer Patientin des Rettungsdienstes, die sich beim Test im Krankenhaus dann als infiziert herausgestellt hatte. „Wir fühlen uns als Ehrenamtliche durch diese Regelungen überhaupt nicht gewürdigt“, sagt Tino Bastian der MAZ. Immerhin hängen für unsere Kameraden und Kameraden immer auch Familien dran, die vor einer Infektion geschützt werden müssen.

US-Soldatin falsch positiv

Beunruhigt waren Feuerwehrleute kürzlich auch nach einem Autounfall mit US-Soldaten.Ihr Pkw hatte sich auf der A9 eine Böschung hinab überschlagen. „Am Abend erreichte uns dann aus dem Dessauer Krankenhaus die Information, dass eine Frau aus dem Unfallauto beim Schnelltest positiv war“, erzählt Tino Bastian. „Zum Glück bestätigte sich das Ergebnis am Tag nach dem anschließenden PCR-Test nicht“, so der Amtsbrandmeister.

Kreisbrandmeister unterstützt Kritik

Ihren großen Ärger kund getan haben nicht nur die Feuerwehrkräfte aus dem Amt Niemegk bereits auch gegenüber Kreisbrandmeister Jens Heinze. Er unterstützt die wachsende Kritik vieler freiwilliger Feuerwehrleute aus Orten des Landkreises. „Schließlich arbeiten unsere Leute nicht im Homeoffice und sind nicht nur bei Tragehilfen sondern auch bei Unfällen ständig in direktem Kontakt mit Personen und somit eine Infektionsgefahr ausgesetzt“, sagt Heinze am Dienstag gegenüber der MAZ.

Jens Heinze aus Treuenbrietzen ist seit August 2018 erstmals hauptamtlicher Kreisbrandmeister Potsdam-Mittelmarks. Quelle: Thomas Wachs

Verärgert ist der oberste Feuerwehrmann Potsdam-Mittelmarks vor allem auch, weil alle Bemühungen seit Februar bisher ins Leere gelaufen seien, um Einfluss auf die Politik zu nehmen über den Landesfeuerwehrverband. Dieser habe „das Thema verstanden und versucht, das Problem über das Innenministerium zu lösen“.

Ministerium vertröstet nur

Doch gebe es gar keine Fortschritte. „Das Ministerium vertröstet uns ständig nur“, sagt Jens Heinze. „Jetzt heißt es, dass wir eventuell Ende April oder Anfang Mai mit Impfungen für die Feuerwehrleute rechnen können.“ Nicht mal, wenn irgendwo eine Dosis übrig ist, „dürften die Kameradinnen und Kameraden sich impfen lassen“, so Heinze.

„Das Thema regt mich tierisch auf“, sagt der Kreisbrandmeister am Dienstag. Auch er fordert die Landespolitik zum schnellen Handeln auf.

Von Thomas Wachs