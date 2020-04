Normalerweise würden die Menschen in den Barfußpark in Beelitz-Heilstätten strömen, über den Baumkronenpfad wandeln, den Vogelpark in Teltow oder den Erlebnishof in Klaistow besuchen. Die Corona-Pandemie lässt den Start in die Freiluftsaison ausfallen – mit harten Folgen. Es gibt aber auch Gegenmittel: einen Spargel-Drive-in etwa.