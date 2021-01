Mittelmark

Die Öffentlichkeit fordert von der Politik besseren Schutz von Risikogruppen in Altenpflegeheimen. Wie sorgen die Betreiber für die Sicherheit der Bewohner und Mitarbeiter in den Häusern? Die MAZ hat sich dazu bei der Procurand-Unternehmensgruppe, Träger der Seniorenresidenz in Grebs, und beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Brandenburg, zu der das Pflegeheim Dahlen gehört, umgehört.

ASB-Geschäftsführerin Karina Knoppe freut sich über die gute Nachricht, „dass unser Haus jetzt corona-frei ist“. Letzte Tests bei Mitarbeitern und Bewohnern verliefen alle mit einem negativen Ergebnis. In Dahlen war es im Dezember zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Drei Bewohner starben anschließend an oder mit Corona. Eine Mitarbeiterin sagte, „es war wie im Krieg, nur dass wir den Feind nicht gesehen haben“. Durch Isolierung aller Infizierten und hohes Engagement der Pflegekräfte konnte das Geschehen wieder eingedämmt werden.

„Alle, die es wollen, werden geimpft“

„Wir haben die Situation bewältigt und ich möchte ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter aussprechen“, sagt Karina Knoppe und zeigt sich auch erleichtert über den nun bevorstehenden Impftermin in Dahlen. Bei diesem sollen alle Mitarbeiter und Bewohner, „die es wollen“, so Knoppe, gegen Corona geimpft werden.

Das Robert-Koch-Institut hat sich noch nicht abschließend zu der Frage positioniert, ob Menschen, die nachweislich eine Corona-Erkrankung durchgemacht haben, auch geimpft werden sollten. Darauf verweist Gabriel Hesse, Sprecher des brandenburgischen Gesundheitsministeriums. Diese Genesenen verfügen laut RKI nach Expertenmeinung über einen gewissen Immunschutz. Offen sei aber, wie lange dieser andauere. „Deswegen impfen wir auch die, die Corona hatten“, sagt ASB-Geschäftsführerin Karina Knoppe.

Tests zwei Mal die Woche

Die Testungen im Haus gehen unterdessen weiter: Alle Bewohner und Mitarbeiter werden zwei Mal die Woche auf Corona getestet. Dazu habe der ASB nun eine Kooperation mit den Johannitern vereinbart, die die Testungen vor Ort durchführen werden. „Die Tests sind zeitaufwendig, das wäre Zeit, die dann für die Betreuung der Bewohner fehlt“, sagt Karina Knoppe. Pro Test seien es 15 bis 30 Minuten. Deswegen sei sie froh über die Zusammenarbeit mit den Johannitern.

Die Hausleitung in Dahlen hat eine Besucherregelung aufgestellt. Kommen sollen nur „feste Kontakte, nicht länger als eine Stunde am Tag und nur nach vorheriger Absprache“, so die ASB-Geschäftsführerin. Auch die Besucher werden auf SARS-CoV-2 getestet. „Wer sich nicht testen lassen möchte, erhält nur Zutritt mit einer FFP-2-Maske. Wer keine selbst mitbringen kann, dem wird eine bereitgestellt“, sagt Karina Knoppe.

Corona-Fälle im Frühjahr

Auch die Bewohner der Seniorenresidenz am Görnsee in Grebs haben Erfahrungen mit Corona machen müssen. Dort hatten sich im Frühjahr zwei von ihnen infiziert. Seitdem kam es nach Angaben von Eileen Philipp, Sprecherin der Procurand-Unternehmensgruppe, zu keinen weiteren Fällen. Auch in Grebs steht das Impfen nun an, erleichtert zeigt sich Philipp, dass es einen Termin dazu jetzt gibt. Zugleich beanstandet sie das Verfahren dazu im Land Brandenburg. „Im Land Brandenburg einen Impftermin zu bekommen, ist herausfordernd. Das kritisieren wir stark. Es ist ein großes Problem.“

Das Unternehmen betreibt weitere Einrichtungen in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt und Berlin. „Es ist im Land Brandenburg sehr beschwerlich und nachteilig, einen Termin zu bekommen. Impfen ist lebensnotwendig für uns.“ Es sei auch 80- und 90-Jährigen auch nicht zumutbar, ins nächste Impfzentrum zu fahren.

Procurand gegen Impfpflicht

Deutlich wendet sich Procurand auch gegen eine diskutierte Impfpflicht für Pflegekräfte, die der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) vorgeschlagen hat. „Eine Verpflichtung ist vollkommen abwegig, niemand kann gezwungen werden, sich impfen zu lassen“, sagt Eileen Philipp. „Jeder soll selbst über seinen Körper entscheiden.“

Besuche in der Seniorenresidenz am Görnsee sind nach Angaben von Eileen Philipp „nur nach Terminvereinbarung und mit Zeitvorgabe möglich bei Einhaltung der strengen Hygieneregeln wie Abstand und FFP-2-Maske.“

Von Marion von Imhoff