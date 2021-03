Brandenburg/H

„Wenn ich die Nutzung der Außenflächen beantrage, muss ich es auch bezahlen. Aber wer weiß, ob ich die Flächen in der Corona-Pandemie überhaupt für Gäste nutzen darf?“, fragte in der Vorwoche Christian Treffehn die MAZ.

Der Betreiber des Weinladens „Belmondo“ am Molkenmarkt stellt seit vielen Jahren zur Sommerzeit kleine Tische vor das Ladenlokal, die gern von Gästen genutzt werden, die dort einen Kaffee oder ein Glas Wein im Sonnenschein genießen. Die Zeiten sind hart, da überlegt jeder Gastronom: Lohnt es sich die Freiflächen von der Stadt anzumieten.

In diesem Jahr zumindest nicht für die Stadt Brandenburg. Denn auch Oberbürgermeister Steffen Scheller hat erkannt: Die aktuelle pandemische Lage stellt mit den umfangreichen Beschränkungen aufgrund der Corona-Eindämmungsverordnungen für Gewerbetreibende und Gastronomen erhebliche und nie dagewesene Belastungen dar.

Antrag muss dennoch erfolgen

Der Stillstand des öffentlichen Lebens führt zu existenzbedrohenden Situationen und wird auch nach weiteren Lockerungen nur langsam aufgelöst werden können. „Es muss daher unser Ziel sein, sowohl die in der jetzigen Ausnahmesituation bestehenden sozialen Härten abzufedern, als auch die Attraktivität insbesondere unserer Innenstadt langfristig zu sichern“, sagt Scheller. Gleichwohl müssten straßen- und verkehrsrechtliche Belange, insbesondere die Gewährleistung der Verkehrsfunktion und der Verkehrssicherheit, beachtet werden.

„Im Ergebnis habe ich festgelegt, dass die Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum der Stadt Brandenburg an der Havel eine für das Jahr 2021 befristete Gebührenbefreiung für Gastronomen und Gewerbetreibende in den Bereichen Handel und Dienstleistungen erfolgt“, schreibt Scheller.

40 000 Euro weniger

Die Befreiung der Anlage zur Sondernutzungssatzung erfolge für Anmeldungen im selben Rahmen wie 2020. Das heißt also: Die Beantragung muss erfolgen und entsprechend der Vorjahre begründet werden. Die Stadtverwaltung verzichtet aber auf die Gebührenerstattung.

„Den Hauptausschuss und die Stadtverordnetenversammlung werde ich dazu heute informieren“, teilte Scheller am Montagvormittag mit. Auf etwa 40 000 Euro an Einnahmen verzichtet der Stadthaushalt mit dieser Entscheidung. Doch mit Blick auf die Situation und die Not der Gastronomen und Gäste ist Scheller überzeugt: „Dies stellt jedoch eine Investition in die Zukunft und Attraktivität unserer Stadt dar.“

Für Christian Treffehn ist klar: Unter diesen Umständen spricht alles für die Beantragung der Tische für die kleine Außengastronomie. Verbunden mit der Hoffnung, dass das Treffen zumindest im Freien bald wieder erlaubt ist.

Von Benno Rougk