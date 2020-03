Potsdam-Mittelmark baut Corona-Test-Zentren aus

Mittelmark

Krankenhäuser, Ärzte und das Gesundheitsamtes des Landkreises Potsdam-Mittelmark weiten das Netz der Teststellen für Corona Verdachtsfälle aus. Künftig sollen Menschen, die sich möglicherweise mit Covid-19 infiziert haben könnten, Anlaufstellen zu Tests in Treuenbrietzen, Werder, Bad Belzig und Lehnin finden. In Teltow ist eine in Vorbereitung. Wer dort einen Test machen möchte, muss sich zuvor telefonisch anmelden. Der Kreis hat eine Telefonhotline für weitere Infos eingerichtet unter 033841-91111. Diese sollte vor dem Besuch der Anlaufstellen angerufen werden, um Einzelheiten zu klären.

In Bad Belzig ist die Anlaufstelle in der Praxis Dr. Schulze-Köhn in Zusammenarbeit mit dem Ernst-von-Bergmann-Klinikum. In Treuenbrietzen ist das Corona-Test-Zentrum am Johanniterkrankenhaus. Geöffnet von 10 bis 12 Uhr und montags und mittwochs zusätzlich von 14 bis 16 Uhr. Samstag und Sonntag sind dort Abstriche möglich jeweils von 11 Uhr bis 12 Uhr. Am Wochenende sind Überweisungsscheine vom Hausarzt nötig. In Teltow ist eine Anlaufstelle in Vorbereitung.

Separater Eingang ausgeschildert

In Lehnin ist an den Kliniken des Evangelischen Diakonissenhauses ein Test-Zentrum startbereit. Es ist nach Angaben von Alexander Schulz, Sprecher des Diakonissenhauses, montags bis freitags von 9 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten werden bei Bedarf angepasst, so Alexander Schulz. Es ist ein separater Eingang ausgeschildert. Personen, die sich testen lassen möchten, sollten zunächst Kontakt zum Hausarzt aufnehmen.

Ab dem heutigen Mittwoch ist in der Turnhalle des Haeckel-Gymnasiums in Werder eine solche Teststation. Sie arbeitet werktags von 8 bis 12 Uhr. Gedacht ist sie für Einwohner aus dem Raum Werder ab 13 Jahren, die Erkältungssymptome haben. Für Kinder in Werder gibt es eine spezielle Sprechstunde.

Andere Menschen nicht gefährden

Wer Atemwegserkrankungen hat, soll ab sofort diese Anlaufstelle ansteuern. Das teilt die Pressestelle des Landkreises mit. „Ziel ist es, den möglichen Kontakt von Werderaner Hausarztpraxen und deren Patienten mit potenziellen Corona-Fällen zu vermeiden, beziehungsweise auszuschließen“, sagt die Ärztin Christine Falk. Sie gehört zum 20-köpfigen Team aus Hausärzten im Raum Werder, die die Teststelle personell unterstützten.

Die Regeln an den Teststellen sind: Schon am Eingang Abstand zu anderen Patienten halten und Hände desinfizieren. Geschulte Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden sie je nach Schwere der Symptome zu drei verschiedenen Wartebereichen führen. Dringende Verdachtsfälle werden als erstes aufgerufen in eigenen Behandlungsräumen.

Nicht gedacht für leichten Schnupfen

Die neuen Anlaufstellen sind nicht gedacht für gesunde Menschen, die Kontakt zu Corona-Fällen hatten oder die aus einem Risikogebiet zurückkehren. Diese Personen sollen nach Angaben der Kreisverwaltung sofort und unabhängig von Symptomen telefonisch Kontakt mit dem Gesundheitsamt von Potsdam-Mittelmark, dem Hausarzt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116117 aufnehmen.

Wer leichte Erkältungssymtome hat, sollte auch nicht die Test-Anlaufstellen aufsuchen. Diese Menschen sollten sich telefonisch von ihrem Hausarzt krank schreiben lassen, was auf diese Weise für eine Woche möglich ist. Das sei auch anzuraten, teilt die Pressestelle mit.

Eigene Anlaufstelle für Kinder

Die Sprechstunden in den Praxen der Ärzte, welche in den Teststellen eingesetzt sind, fallen aus.

Kinder bis zum 12. Lebensjahr in Werder sollen sich an die Kinderarztpraxis Groß/Rakob im Gutshof, Potsdamer Straße 164 wenden. Dort gibt es ab sofort täglich eine Sprechstunde von 8 Uhr bis 9.30 Uhr für Kinder mit Atemwegserkrankungen. „Auch hier gilt, bei banalen Infekten Arztpraxen meiden und zum Telefon greifen“, teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit.

Von Marion von Imhoff