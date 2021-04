Potsdam-Mittelmark

In Werder ist die Nachfrage nach Corona-Schnelltests vor und über Ostern so groß, dass die Kapazität im Zentrum auf der Bismarckhöhe verdoppelt wurde. An vielen anderen Stellen im Potsdamer Umland gibt es überhaupt erst nach den Feiertagen wieder Termine. Wer also symptomfrei ist und sich vor dem Besuch bei der Familie kostenfrei auf das Virus testen lassen will, sollte sich schnell anmelden. In den vergangenen Tagen sind immer mehr Stellen im Landkreis hinzugekommen – ein Überblick.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Region Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf gibt es bisher nach wie vor das dichteste Netz an Teststellen im Kreis. In Kleinmachnow sind Virus-Nachweise in den Kammerspielen, beim Freibad Kiebietzberge und im Bürgersaal im Adolf-Grimme-Ring möglich. In Teltow steht die Jahnsporthalle, das Ortsbeiratsbüro in Ruhlsdorf, die Apotheke im Real-Markt sowie die Apotheke im Gesundheitszentrum bereit. In Stahnsdorf gibt es Teststellen im Sportvereinshaus in der Heinrich-Zille-Straße, im Bürgerhaus Güterfelde, im ehemaligen Wirtschaftshof in der Poststraße und in der Apotheke in der Wannseestraße. Die gute Nachricht vor Ostern: Auch an den Feiertagen gibt es Test-Termine, allerdings nur für Menschen, die auch in Teltow, Kleinmachnow oder Stahnsdorf leben. Verfügbare Termine sind online unter www.coronatest-tks.de zu finden und zu buchen.

Mehr als 900 Tests in Werder

906 Schnelltests sind vorige Woche im Testzentrum auf der Bismarckhöhe in Werder genommen worden. Vier davon waren positiv. Am Montag und Dienstag dieser Woche sind bereits 405 Personen für den kostenfreien Virus-Nachweis erschienen – drei Ergebnisse fielen positiv aus. Die Betroffenen können direkt vor Ort isoliert einen PCR-Test machen lassen. Am Gründonnerstag und Ostersamstag können wegen der hohen Nachfrage zwölf anstatt sechs Tests pro Viertelstunde gemacht werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Anmeldung ist online unter www.werder-havel.de/testzentrum möglich. An den Feiertagen ist das Zentrum nicht geöffnet.

Bürgermeisterin Manuela Saß bedankt sich bei den Mitarbeitern der Teststation auf der Bismarckhöhe. Quelle: Stadt Werder/hkx

In Glindow bietet die Obstland-Apotheke Schnelltests auf Voranmeldung an. Die Geltower Theresia-Apotheke ist aktuell ausgebucht und hat laut Homepage erst ab 7. April wieder Termine frei. Dort werden die Tests montags, mittwochs und freitags in einem festgelegten Zeitraum durchgeführt. Auch in der Teststelle in der Frauenarztpraxis Kloster Lehnin sind erst am 6. April wieder Termine buchbar.

Neue Zentren in Saarmund und Michendorf

In der Sonnenland-Apotheke in Nuthetal (Bergholz-Rehbrücke) sind die nächsten Schnelltests ebenfalls erst ab 13. April verfügbar. Getestet wird bisher montags, dienstags, donnerstags und freitags. Neu in der Gemeinde ist seit Dienstag das Testzentrum in der Sporthalle Saarmund, in der dienstags und mittwochs ohne Termin Schnelltests gemacht werden.

In Michendorf steht die Kleeapotheke als Teststelle zur Verfügung: Ab 12. April sind dort aber erst wieder Termine frei.  Seit Dienstag bietet die Gemeinde Michendorf mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) eine neue Teststelle im Gemeindezentrum „Apfelbaum“ in der Potsdamer Straße 64 an. Geöffnet ist dienstags von 13.30 bis 16.30 Uhr und mittwochs von 9 bis 13 Uhr – ohne vorherige Anmeldung.

Beelitz verschiebt Termine

In Beelitz ist gemeinsam mit den Johannitern ein Testzentrum in der Sporthalle in der Oberschule am Platanenring eingerichtet worden. Montags und freitags werden dort Proben genommen – allerdings nicht an den Oster-Feiertagen. Dafür ist Gründonnerstag von 8 bis 13 Uhr und am Dienstag nach Ostern von 12 bis 16 Uhr geöffnet, wie die Verwaltung auf Nachfrage mitteilte.

Neu ist außerdem eine Teststelle in der Gemeinde Groß Kreutz (Havel), die in Kooperation mit dem ASB läuft. Seit Gründonnerstag sind zweimal wöchentlich im Dorfgemeinschaftshaus in Jeserig Schnelltests möglich – montags von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 10.30 bis 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Täglich bietet schon seit längerer Zeit die Victoria Apotheke in Groß Kreutz Schnelltests während der regulären Öffnungszeiten nach telefonischer Terminvereinbarung an.

Mehr Zentren in Planung

Inzwischen gibt es im ganzen Landkreis mehr als 20 Teststellen, weitere sollen folgen. Eine Obergrenze besteht nicht, wie die Kreisverwaltung auf MAZ-Nachfrage mitteilte. „Ziel ist es, in jeder Gemeinde oder in jedem Amt des Kreises zunächst mindestens ein Testangebot zu schaffen“, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Je nach Nachfrage könnte es erweitert werden. Auch größere Unternehmen können eigene Teststellen einrichten – diese müssen vorher beim Gesundheitsamt angemeldet werden. Sind die Voraussetzungen erfüllt, könnten Betriebe ihre Mitarbeiter dann direkt vor Ort testen.

Von Luise Fröhlich