Mittelmark

Betreiber von Teststellen im Landkreis Potsdam-Mittelmark sehen sich auf die zunehmend dominierende Omikron-Variante des Coronavirus vorbereitet. In den Einrichtungen im Beelitzer Ortsteil Fichtenwalde, der Hauskrankenpflege Michendorf, der Teststelle im Nuthetaler Fitnessklub Now Sports, der Apotheke im Werderpark sowie im Dedimed-Labor in Kleinmachnow geht der Betrieb zunächst weiter wie bisher. Das hat die MAZ auf Nachfrage erfahren.

Insgesamt gibt es allein im Potsdamer Umland aktuell 39 Bürgerteststellen. Landkreisweit sind es etwa 60. Zwei weitere Stellen werden demnächst in Kleinmachnow und Teltow öffnen.

Hintergrund sind die ab Montag kommender Woche im gesamten Land Brandenburg geltenden schärferen Coronaregeln. Wer in Gaststätten, Cafés und Kneipen essen und trinken möchte, muss dreimal geimpft sein, um in diese ohne einen negativen Test hineingelassen zu werden. Genesene sowie doppelt Geimpfte müssen dann einen maximal 24 Stunden alten Schnelltest oder einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test vorweisen. Experten erwarten aus diesem Grund mehr Zulauf in den Bürgerteststellen, in denen sich Menschen kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können.

„Eine Erhöhung der Testkapazitäten aufgrund der Omikron-Variante hat bisher nicht stattgefunden, da wir uns mit den derzeitigen Testkapazitäten, wie schon bei vorherigen Coronavarianten, gewappnet sehen“, erläutert Fabian Lamster, Pressereferent beim Kreisverband Potsdam/Zauch-Belzig des Deutschen Roten Kreuzes. Der Kreisverband betreibt zusammen mit dem Fitnesscenter „Now Sports“ die Teststelle im Nuthetaler Ortsteil Bergholz-Rehbrücke. Die Kapazitäten könnten allerdings, wenn nötig, aufgestockt werden, sagt Lamster weiter. Rund 80 Personen lassen sich ungefähr pro Tag in dem Zentrum testen. Die Zahl der positiven Fälle sei dabei gering.

Ansturm auf Teststelle in Ziesar

In der Fichtenwalder Stelle werden 160 bis 200 Coronatest täglich durchgeführt. „In durchschnittlich eineinhalb Fällen pro Tag ist das Ergebnis positiv“, sagt Teststellenleiter Silvio Völker. „Wir bieten dreimal in der Woche in jeweils zwei Stunden 40 bis 60 Testtermine an“, sagt ebenso Alexander Kallenbach, Leiter der Stelle in Michendorfer Gemeindezentrum „Zum Apfelbaum“, die von Mitarbeitern der Hauskrankenpflege Ewald betrieben wird. Dort gebe es im Schnitt täglich zwei positive Fälle, sagt Kallenbach weiter.

Im Dedimed-Labor in Kleinmachnow liegt der Schwerpunkt neben den Bürgertests auf PCR-Tests für Menschen, die diesen für eine Reise ins Ausland benötigen. Freie Kapazitäten seien dort verfügbar, war zu erfahren. In der Apotheke im Werderpark gibt es nach Angaben auf der Internetseite ebenso bislang keine Kapazitätsprobleme.

39 Teststellen im Potsdamer Umland Teltow Apotheke im Gesundheitszentrum, Potsdamer Straße 7 bis 9: www.testbuchen.de, Montag bis Freitag: 8-18 Uhr, Sonnabend: 9 bis 13 UhrBruno H. Bürgel-Schulgebäude, Potsdamer Straße 51/ Weinbergsweg: www.coronatest-tks.de, Telefon: 0172-4259265Institut für Gesundheitsförderung Berlin-Teltow, Weinbergsenden 1: www.ifgbt.deLidl-Markt-Parkplatz, Oderstraße 42a: Montag bis Sonnabend: 9 bis 18 Uhr, PCR-Tests ebenso Praxis Jennifer Sun Torsten, Potsdamer Straße 7 bis 9: nur mit Anmeldung, Montag und Mittwoch: 8 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 7.30 bis 12 Uhr, Freitag, 8 bis 12 UhrTeltow Apotheke nahe Marktkauf, Oderstraße 29, Montag bis Sonnabend: 9 bis 14 UhrTeststelle Aldi-Kundenparkplatz, Mahlower Straße 179, Montag bis Sonnabend: 7 bis 21 UhrTeststelle Aldi-Kundenparkplatz, Saganer Straße 9, Montag bis Sonnabend: 7 bis 21 UhrTeststelle Pflanzen-Kölle-Kundenparkplatz, Asternstraße 2: Montag bis Sonnabend 9 bis 19 Uhr, Sonntag 10 bis 15 Uhr, mit und ohne Termin, www.covid-care-hamburg.deRewe-Kundenparkplatz, Mahlower Straße 142: Montag bis Sonntag: 7 bis 22 UhrTestzentrum MediGo, Berliner Straße 7, www.testzentrum-medigo.de, PCR-Tests Kleinmachnow Cov-Test Kleinmachnow, Meiereifeld 2: Montag bis Sonntag: 8.30 bis 18 UhrDedimed Gmbh, Europarc-Labor, Heinrich-Hertz-Straße 3a: Montag bis Freitag: 10 bis 18 UhrPraxis Dr. Petra Ganal/ Allgemeinmedizin, August-Bebel-Platz 2: nach VereinbarungSport-Forum Kleinmachnow, Fontanestraße 31: Montag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr, Sonnabend: 10 bis 15 Uhr Teststelle Föhrenwald, Föhrenwald 35: www.border-point.de, Montag bis Sonntag: 7 bis 22 UhrTeststelle Neue Kammerspiele, Karl-Marx-Straße 18: nach VereinbarungTeststelle Parkplatz Schleusengarten, Schleusenweg 1: 8 bis 18 Uhr Teststelle Stahnsdorfer Damm, Hausnummer 19: Dienstag bis Donnerstag: 12.30 bis 21.30 Uhr Stahnsdorf Apotheke Stahnsdorf, Poststraße 2: Sonntag bis Freitag: 13 bis 18 Uhr, Sonnabend: 10 bis 16 Uhr Werder Apotheke im Werderpark, Auf dem Strengfeld 6: Sonnabend 10 bis 18 Uhr Apotheke im Werderpark, Hoher Weg 150: Montag bis Freitag: 10 bis 18 Uhr, PCR-Tests sind ebenso möglichObstland-Apotheke Julia Procopius, Luise-Jahn-Straße: Montag bis Freitag: 15 bis 17.30 Uhr Schwielowsee Bürgerhaus Caputh, Straße der Einheit 3: Dienstag: 14.30 bis 17.30 Uhr Bürgerhaus Caputh, Straße der Einheit 3: Mittwoch: 16/bis 18 Uhr, Donnerstag: 16 bis 19 Uhr, Sonntag: 14 bis 16 Uhr Schwielowsee Apotheke, Friedrich-Ebert-Straße 14a: Montag bis Freitag: 9 bis 9.30 Uhr, 16.30 bis 17 Uhr, Sonnabend: 9 bis 10 Uhr Theresia-Apotheke, Poststraße 2, www.theresia-apotheke.de, Montag: 8 bis 11 Uhr, Dienstag: 16 bis 18 Uhr, Freitag: 8 bis 11 Uhr Michendorf Gemeindezentrum „Zum Apfelbaum“, Potsdamer Straße 57: Dienstag, Freitag Sonnabend: 16 bis 18 UhrTeststelle Bergstraße, Bergstraße 19: www.border-point.de, Montag bis Sonntag: 8 bis 22 Uhr Teststelle Feldstraße, Fresdorfer Feldstraße 1:telefonische Anmeldung: 033205-359224, Montag bis Freitag: 7 bis 18 Uhr Teststelle Gemeindezentrum Wilhelmshorst, Dr.-Albert-Schweitzer-Straße 9 bis 11: Montag: 10 bis 11 Uhr, Mittwoch bis Freitag: 17 bis 19 Uhr, Sonnabend: 10 bis 12 Uhr, Sonntag: 18 bis 19 Uhr Teststelle Potsdamer Straße des ASB, Potsdamer Straße 64: Donnerstag: 9 bis 12 Uhr Beelitz Relaxare Fitness- und Gesundheitsclub, Berliner Allee 25, Fichtenwalde: Montag bis Freitag: 8 bis 11 Uhr, 15 bis 18 Uhr, Sonnabend: 9 bis 11 Uhr, Sonntag: 9 bis 11 Uhr und 15 bis 17 Uhr Tiedemann-Haus, Clara-Zetkin-Straße 17, Dienstag: 17 bis 19 Uhr, Sonnabend 14 bis 16 Uhr Nuthetal Fitnessclub NowSports, Friedensstraße 1: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 12 bis 19 Uhr, Mittwoch: 8 bis 16 Uhr

Wer ein positives Schnelltestergebnis erhält ,wird aufgefordert, einen PCR-Test durchführen zu lassen sowie sich in Quarantäne zu begeben. Testen können Hausärzte sowie vier Bürgerteststellen in Kleinmachnow, Teltow und Werder. „Außerdem melden wir den positiven Corona-Schnelltest dem zuständigen Gesundheitsamt“, erläutert Kallenbach von der Michendorfer Einrichtung das weitere verwaltungstechnische Prozedere.

Von Elke Kögler