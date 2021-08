Region Teltow

Nach Zulassung der Impfstoffe für 12- bis 16-Jährige befinden sich in nahezu allen betroffenen Klassenstufen der Region unterschiedlich viele geimpfte Schüler. Dies stellt viele Schulen vor neue Herausforderungen. Denn geimpfte Personen sind von Quarantänemaßnahmen für Kontaktpersonen ausgenommen.

Im Falle einer Corona-Infektion wird es daher – außer im Falle der südafrikanischen (B.1.351, Beta) oder der brasilianischen Variante (P1, Gamma) – in den Klassen künftig immer mehr Schüler geben, die von der Quarantäne ausgenommen sind und damit weiterhin am normalen Alltag und auch am Unterricht teilnehmen dürfen, bestätigt Kai-Uwe Schwinzert, Sprecher des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Sie werden lediglich gebeten, Gesundheitsmonitoring zu betreiben und sich bei auftretenden Symptomen mit dem Gesundheitsamt in Kontakt zu setzen, so Schwinzert.

Geimpfte nehmen grundsätzlich am Präsenzunterricht teil

Grundsätzlich würden Geimpfte weiterhin am Präsenzunterricht teilnehmen, so Ulrike Grönefeld vom brandenburgischen Bildungsministerium, die einschränkt: „Das Nähere zu den aus der Quarantäne resultierenden organisatorischen Aspekten der Unterrichtsteilnahme bestimmt sich allerdings im Einzelfall nach Lage der Dinge vor Ort.“

Die Frage, ob die Schulpflicht es überhaupt erlaube, dass ohne Quarantäne-Anordnung in den Heimunterricht gewechselt werde, blieb vom Ministerium unbeantwortet.

Unterricht zuhause oder in der Schule?

Wie die Durchführung des Unterrichts organisiert wird, sei nicht vorgegeben, heißt es unterdessen aus den Schulen. Entsprechend unterschiedlich sind die Lösungen. So gibt es Einrichtungen, in denen die Eltern gebeten werden, für die Dauer der Quarantäne auch die geimpften Schüler zu Hause im Distanzunterricht beschulen zu lassen.

In anderen besuchen sie weiterhin den Präsenzunterricht, während ihre ungeimpften Mitschüler digital von zu Hause aus lernen. Es käme vor allem auf das Verhältnis an, wie viele Schüler im Einzelfall zu Hause bleiben müssten und wie viele im Klassenraum sitzen dürften, erklärt eine Schulleitung.

Hohe Impfquoten bei Pädagogen

Zur Frage, wie viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte bereits geimpft sind, äußern sich die weiterführenden Schulen in der TKS-Region aus datenschutzrechtlichen Gründen eher zurückhaltend. Die Lehrkräfte aller Schulen hätten das Impfangebot allerdings zum großen Teil angenommen, heißt es. So gäbe es etwa am Hoffbauer Campus Kleinmachnow „eine sehr hohe Impfbereitschaft“ unter den Lehrkräften, teilt die Hoffbauer-Stiftung auf MAZ-Anfrage mit.

Eine andere Schule schätzt die Impfquote unter ihren eigenen Pädagogen sogar auf rund 95 Prozent, auch knapp drei Viertel der Schüler des Abiturjahrgangs sollen hier geimpft sein, in der elften Jahrgangsstufe sind es noch etwa ein Drittel, in den Jahrgängen sieben bis zehn liegt der Anteil der geimpften Schüler unter zehn Prozent.

Impfen oder Testen für Zutritt zur Schule

Konkrete Zahlen traut sich keine der Schule zu nennen, denn grundsätzlich gilt, dass die Schulen Informationen zu Impfungen nur auf freiwilliger Basis erhalten darf. Dies gilt für Lehrende und Lernende gleichermaßen. Es sei jedoch eher die Regel, dass Schüler und Lehrkräfte die Schule über ihre Impfung informieren, so die Auskunft. Denn nur dann sind sie von der aktuell in Brandenburg geltenden Testpflicht vor dem Zutritt der Schule und des Schulgeländes befreit.

Während die Selbsttestung per Unterschrift durch die Eltern auf einem vom Bildungsministerium vorgegebenem Formular bestätigt werden muss, gibt es bei Impfung oder Genesung bislang keine Vorgaben, in welcher Form diese nachgewiesen werden muss.

„Testbefreiungszettel“, Impfpass und QR-Code

Dabei unterscheiden sich die Vorgehensweisen der Schulen. Am Immanuel-Kant-Gymnasium in Teltow oder der Maxim-Gorki-Gesamtschule Kleinmachnow etwa zeigen die Schüler an beiden Testtagen statt des Formulars jeweils ihren Impfnachweis am Schultor vor, über den Impfpass oder den QR-Code in der Handy-App.

Andere Einrichtungen haben sich den Impfnachweis bereits zu Schuljahresbeginn vorlegen lassen und diesen Schülern einen „schulinternen Testbefreiungszettel“ ausgestellt, der nun statt des Tests vorzuzeigen ist.

Das Testkonzept stellt für die Schulen weiterhin eine organisatorische Herausforderung dar, die viel Zeit in Anspruch nimmt. Dennoch sei es eine Notwendigkeit, es umzusetzen und dafür Sorge zu tragen, dass die 3G-Regel auch eingehalten wird, versichern etwa die Schulleitungen des Weinberg-Gymnasiums in Kleinmachnow und der Grace-Hopper-Gesamtschule Teltow.

Bisher funktioniere das nach deren Aussagen gut. Viele der aktuellen Infektionsfälle wurden erst durch das verpflichtende Testkonzept aufgedeckt. „Daran sieht man, dass das Testkonzept funktioniert“, heißt es aus dem Umfeld des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums in Stahnsdorf.

Von Madlen Pilz und Konstanze Kobel-Höller