Potsdam-Mittelmark

Gleich 23 neue Corona-Infektionen meldete das Gesundheitsamt des Landkreises am Dienstag. Damit steigt die Sieben-Tages-Inzidenz auf einen Wert von 32,8 –ab 35 drohen neue Verschärfungen. Aktuell sind 77 Mittelmärker an Covid-19 erkrankt, darunter auch acht weitere Treuenbrietzener, die in Verbindung mit der Infektionskette nach einer privaten Feier stehen. 666 ehemals Erkrankte haben die Infektion überstanden. Seit Beginn der Pandemie haben sich 781 Menschen im Landkreis angesteckt.

Wie die Kreisverwaltung außerdem mitteilte, sind aktuell drei Menschen aus Geflüchtetenunterkünften in Seddiner See, Teltow und Michendorf mit dem Virus infiziert. Sie wurden frühzeitig isoliert in Teltow untergebracht. Wegen der stark steigenden Fallzahlen kann das Gesundheitsamt derzeit die eingehenden Reiserückkehrer-Meldungen nicht zeitnah abarbeiten. Drei bis fünf Tage könne es dauern, bis die Absender eine Antwort erhalten.

Anzeige

Die Lage am 19. Oktober:

14 neue Corona-Infektionen meldete das Gesundheitsamt des Landkreises am Montag. Damit sind aktuell 59 Mittelmärker an Covid-19 erkrankt. Darunter sind auch die zwölf Verdachtsfälle aus Treuenbrietzen, die inzwischen ein positives Testergebnis erhalten haben. Elf Corona-Fälle zählt Teltow, zehn sind es in Kleinmachnow und sechs in Werder ( Havel), wie aus der kleinräumigen Analyse der Kommunen hervorgeht.

198 Mittelmärker sind derzeit in Quarantäne – 55 von ihnen leben in Treuenbrietzen, 35 in Teltow und 22 in Werder ( Havel). Insgesamt gab es in den letzten sieben Tagen 52 Neuinfektionen, die Inzidenz liegt im Landkreis nun bei 24,0. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an Covid-19- Erkrankten steigt auf 758 Personen. 661 ehemals Betroffene gelten als genesen. Todesfälle sind nicht hinzugekommen.

Lesen Sie auch:

Die Lage am 16. Oktober:

56 Corona-Infizierte meldete der Landkreis Potsdam-Mittelmark am Freitag. Darunter sind zwölf Verdachtsfälle aus Treuenbrietzen, die sich nach Aussage der Verwaltung sehr wahrscheinlich bei einer Versammlung oder privaten Feier im Ortsteil Marzahna angesteckt haben. Deren endgültige Testergebnisse standen am Freitagnachmittag noch aus. 43 Treuenbrietzener befinden sich in Quarantäne. Auch im Treuenbrietzener Johanniter-Krankenhaus sind zwei Corona-Fälle aufgetreten: Bei regelmäßigen Tests der Mitarbeiter stellte sich heraus, dass zwei von ihnen infiziert sind.

Binnen sieben Tagen meldete der Landkreis 48 Neuinfektionen. Waren es am Montag noch 706 laborbestätigte Fälle seit Pandemie-Beginn, stieg die Zahl am Freitag auf 744 Erkrankte. Die Inzidenz liegt derzeit bei 22,2. Ab 35 wäre der erste kritische Wert verbunden mit weiteren Einschränkungen im öffentlichen Leben erreicht. 650 ehemals Infizierte sind genesen. 43 Menschen starben im Zusammenhang mit Sars-CoV-2. Diese Zahl ist seit Wochen unverändert.

237 Mittelmärker befinden sich der Statistik zufolge derzeit in Quarantäne, am Donnerstag waren es noch 197. Die meisten von ihnen leben, wie oben aufgeführt, in Treuenbrietzen (43), dicht gefolgt von Teltow (42), Werder (27) und Kloster Lehnin (25).

Corona-Hotline des Landkreises

Der Landkreis erinnert an die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes: 033841/91 11 1. Diese ist Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 14 Uhr zu erreichen. Bitte beachten Sie: Am Wochenende ist die Hotline nicht mehr besetzt.

Lesen Sie auch:

Von MAZonline