Potsdam-Mittelmark

18 Corona-Neuinfektionen meldete der Landkreis Potsdam-Mittelmark am Montag. Damit sind derzeit insgesamt 97 Mittelmärker mit Sars-CoV-2 infiziert. Die Zahl der laborbestätigten Fälle seit Pandemie-Beginn steigt auf 847. 712 ehemals Infizierte gelten als genesen. Eine Sieben-Tages-Inzidenz konnte die Kreisverwaltung am Dienstag auf Nachfrage nicht nennen und beruft sich auf die Zahlen des Landes Brandenburg. In deren Meldesystem fließen die neuesten Corona-Fälle des Landkreises erst am Dienstag ein.

Fünf Schulklassen in Kleinmachnow in Quarantäne

Nachdem drei Lehrer der Internationalen Schule Kleinmachnow (BBIS) positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, sind mit dem Schulstart am Montag fünf Klassen der Sekundarstufe II und 30 Mitarbeiter derzeit vorsorglich in Quarantäne geschickt worden, wie BBIS-Geschäftsführer Burkhard Dolata auf MAZ-Nachfrage bestätigte. Am Freitag war seitens des Landkreises noch von zwei infizierten Lehrern die Rede gewesen. Die Schüler werden nun online unterrichtet, sollen aber bis spätestens Ende der Woche die Schule wieder besuchen können. „Ich gehe davon aus, dass wir die Infektionskette mit dieser Maßnahme unterbrechen konnten“, sagte Burkhard Dolata.

Am Wochenende habe die Schule bereits Fragebögen an die Schüler geschickt, in denen sie zum Beispiel wissen wollte, ob sich die Schüler in den Ferien in einem Risikogebiet aufgehalten haben und wenn ja, ob ein negatives Testergebnis vorliegt. Die Fragebögen der betreffenden Schüler der Sekundarstufe II, die nicht in Quarantäne sind, wurden vor Unterrichtsbeginn am Montag kontrolliert. Alle hätten die Unterlagen vorweisen können.

Die Lage am 23. Oktober:

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat am Freitag 20 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit stieg die Zahl der laborbestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie auf 829. Aktuell sind 109 Mittelmärker infiziert. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Kreisangaben bei 39,2.

Kreiszahlen weichen etwas von den Landeszahlen ab

Die Zahlen weichen etwas von denen ab, die das Land Brandenburg am Freitag für den Landkreis Potsdam-Mittelmark zu einem früheren Zeitpunkt bekannt gab. Sie liegen etwas unter den Werten des Kreises. Das Land gab als Inzidenz-Wert für Potsdam-Mittelmark 36,5 an und meldete am Freitag 820 Corona-Fälle, die seit Pandemie-Beginn aufgetreten sind. Der Landkreis hatte in dieser Woche bei der Sieben-Tage-Inzidenz den kritischen Wert von 35 überschritten. Deshalb gelten seit dem 22. Oktober verschärfte Regeln für das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, für private Feiern und für den Ausschank von Alkohol in Gaststätten.

In Quarantäne befinden sich momentan 303 Mittelmärker. Von den Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert haben, sind inzwischen 682 wieder genesen. Die Zahl der Menschen, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, liegt seit Wochen unverändert bei 43. Die meisten aktuell mit dem Virus infizierten Menschen werden mit 27 aus Treuenbrietzen gemeldet. Hoch liegen die Zahlen auch in Kleinmachnow (15), Teltow (14) und Werder (13). In Beelitz sind elf Menschen bekannt, die aktuell mit dem Corona-Virus infiziert sind.

Die Lage am 22. Oktober

Elf neue Corona-Infektionen meldet das Land Brandenburg für Potsdam-Mittelmark am Donnerstag (Stand 8.30 Uhr). Damit zählt der Landkreis seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 798 laborbestätigte Fälle. Aktuell sind 97 Mittelmärker infiziert. 658 ehemals an Covid-19 Erkrankte gelten als genesen. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt wie am Vortag bei 35,6.

Wie der Landkreis auf seiner Homepage mitteilte, gelten die neuen Verhaltensregeln nach Erreichen der Frühwarnstufe ab Donnerstag, 22. Oktober, mindestens für die nächsten zehn Tage. Die verschärften Regeln beziehen sich auf das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung, auf private Feiern und den Ausschank von Alkohol in Gaststätten.

Die Lage am 21. Oktober:

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt im Landkreis Potsdam-Mittelmark weiter an. Wie das Land Brandenburg am Mittwochmittag mitteilte, ist mit dem neuen Inzidenzwert 35,6 die sogenannte Frühwarnstufe erreicht. Das Gesundheitsministerium meldete 29 neue Fälle und einen Anstieg auf insgesamt 787 Erkrankte seit Beginn der Pandemie in Potsdam-Mittelmark.

Für Verwirrung sorgten die am Nachmittag vom Landkreis selbst gemeldeten Zahlen: Demnach gab es am Mittwoch zwölf Neuinfizierte und einen Anstieg auf insgesamt 793 laborbestätigte Corona-Fälle. Der Inzidenzwert lag nach diesen Berechnungen bei 33,7. Wie der Landkreis auf MAZ-Anfrage mitteilte, werde er die Zahlen des Landes anerkennen, die maßgeblich für die Verschärfung der Corona-Maßnahmen sind, und am Donnerstag offiziell bekannt machen, ab wann die strengeren Regeln greifen.

Im Schwerpunktdorf Marzahna stieg die Zahl der Corona-Fälle am Mittwoch nicht weiter an.

Die Lage am 20. Oktober:

Gleich 23 neue Corona-Infektionen meldete das Gesundheitsamt des Landkreises am Dienstag. Damit steigt die Sieben-Tages-Inzidenz auf einen Wert von 32,8 –ab 35 drohen neue Verschärfungen. Aktuell sind 77 Mittelmärker an Covid-19 erkrankt, darunter auch acht weitere Treuenbrietzener, die in Verbindung mit der Infektionskette nach einer privaten Feier stehen. 666 ehemals Erkrankte haben die Infektion überstanden. Seit Beginn der Pandemie haben sich 781 Menschen im Landkreis angesteckt.

Wie die Kreisverwaltung außerdem mitteilte, sind aktuell drei Menschen aus Geflüchtetenunterkünften in Seddiner See, Teltow und Michendorf mit dem Virus infiziert. Sie wurden frühzeitig isoliert in Teltow untergebracht. Wegen der stark steigenden Fallzahlen kann das Gesundheitsamt derzeit die eingehenden Reiserückkehrer-Meldungen nicht zeitnah abarbeiten. Drei bis fünf Tage könne es dauern, bis die Absender eine Antwort erhalten.

Die Lage am 19. Oktober:

14 neue Corona-Infektionen meldete das Gesundheitsamt des Landkreises am Montag. Damit sind aktuell 59 Mittelmärker an Covid-19 erkrankt. Darunter sind auch die zwölf Verdachtsfälle aus Treuenbrietzen, die inzwischen ein positives Testergebnis erhalten haben. Elf Corona-Fälle zählt Teltow, zehn sind es in Kleinmachnow und sechs in Werder ( Havel), wie aus der kleinräumigen Analyse der Kommunen hervorgeht.

198 Mittelmärker sind derzeit in Quarantäne – 55 von ihnen leben in Treuenbrietzen, 35 in Teltow und 22 in Werder ( Havel). Insgesamt gab es in den letzten sieben Tagen 52 Neuinfektionen, die Inzidenz liegt im Landkreis nun bei 24,0. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie an Covid-19- Erkrankten steigt auf 758 Personen. 661 ehemals Betroffene gelten als genesen. Todesfälle sind nicht hinzugekommen.

Corona-Hotline des Landkreises

Der Landkreis erinnert an die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes: 033841/91 11 1. Diese ist Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 14 Uhr zu erreichen. Bitte beachten Sie: Am Wochenende ist die Hotline nicht mehr besetzt.

