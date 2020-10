Potsdam-Mittelmark

36 Mittelmärker sind aktuell an Covid-19 erkrankt, wie die Kreisverwaltung am Mittwochmittag auf ihrer Homepage mitteilte. Damit ist im Vergleich zur Meldung vom Dienstag ein weiterer Fall hinzu gekommen. Zwei Menschen sind wieder genesen. Insgesamt liegt die Zahl der laborbestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie in Potsdam-Mittelmark bei 688. Davon haben 614 Menschen die Infektion überstanden. 43 Mittelmärker sind im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Diese Zahl ist seit Wochen unverändert.

Seniorenheim Teltow : Tests noch nicht vollständig ausgewertet

Zu Beginn der Woche hatte das Gesundheitsamt vorsorglich Tests im Teltower Seniorenheim „ Albert Schweitzer“ durchführen lassen. Eine Pflegerin war dort zuvor positiv getestet worden. Wie die Kreisverwaltung am Mittwoch mitteilte, liegen die Testergebnisse der Bewohner noch nicht vollständig vor. Bislang habe es aber keine positiven Befunde gegeben.

Quarantäne der Gymnasiasten noch bis 12. Oktober

Seit dem 2. Oktober befindet sich eine 7. Klasse mit 25 Schülerinnen und Schülern des Weinberg-Gymnasiums in Teltow in Quarantäne. Diese endet am 12. Oktober. Eine Schülerin der Klasse war positiv auf Covid-19 getestet worden. Das Ernst-von-Bergmann-Klinikum Bad Belzig hat Abstriche bei allen weiteren Schülern der Klasse und, soweit möglich, auch deren Kontaktpersonen ersten Grades durchgeführt.

Teltower Grundschulklasse muss zu Hause bleiben

Auch an der Teltower Anne-Frank-Grundschule war am 1. Oktober eine Corona-Infektion bei einem Mädchen bekannt geworden. Ihre Mitschüler der Klasse seien sofort von anderen Kindern der Schule isoliert und von der Klassenlehrerin und Schulsozialarbeiterin betreut worden. Für die gesamte Klasse gilt nun ebenfalls Quarantänepflicht.

Corona-Hotline des Landkreises

Der Landkreis erinnert an die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes: 033841/91 11 1. Diese ist Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 14 Uhr zu erreichen. Bitte beachten Sie: Am Wochenende ist die Hotline nicht mehr besetzt.

Von MAZonline