Potsdam-Mittelmark

Zehn Corona-Neuinfektionen meldet die Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark am Mittwoch. Damit steigt die Zahl der aktuell erkrankten Covid-19-Patienten auf 43. Die laborbestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie erhöhen sich auf 720 Erkrankte. Davon sind 639 ehemals Betroffene wieder genesen. Gestorben sind in Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus 43 Menschen. Diese Zahl ist seit Wochen unverändert.

Die meisten Neuinfektionen in TKS

Laut kleinräumiger Gemeinde-Analyse des Landkreises, Stand 14. Oktober, sind die meisten der zehn neuen Infektionen in Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf aufgetreten. In Stahnsdorf und Teltow kamen jeweils drei Infizierte hinzu, in Kleinmachnow zwei.

Mehr als hundert Mittelmärker in Quarantäne

202 Mittelmärker befinden sich der Statistik zufolge derzeit in Quarantäne, am Montag waren es noch 166. Die meisten von ihnen leben in Teltow (58), Kloster Lehnin (29) und Werder (21). Die Blütenstadt bleibt trauriger Spitzenreiter, wenn es um die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie geht: Insgesamt sind es dort 165 laborbestätigte Sars-CoV-2-Fälle. 140 ehemals Infizierte sind genesen. In der Tabelle folgen Teltow mit insgesamt 90 gemeldeten Infektionen und 78 Genesenen und Stahnsdorf mit 74 Erkrankten, von denen 67 die Infektion überstanden haben.

Corona-Hotline des Landkreises

Der Landkreis erinnert an die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes: 033841/91 11 1. Diese ist Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 14 Uhr zu erreichen. Bitte beachten Sie: Am Wochenende ist die Hotline nicht mehr besetzt.

Von MAZonline