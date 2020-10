Potsdam-Mittelmark

Acht neue Corona-Fälle meldet die Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark am Donnerstag. Neun weitere Mittelmärker sind sehr wahrscheinlich ebenfalls infiziert, hatten aber zum Zeitpunkt der Meldung noch kein endgültiges Testergebnis, wie Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert auf Nachfrage mitteilte. Sie stammen laut kleinräumiger Analyse des Landkreises aus Treuenbrietzen. Es sei nach derzeitigen Erkenntnissen aber kein Ausbruch in einer Gemeinschaftsunterkunft, so der Kreissprecher.

Aktuell sind insgesamt 36 Menschen im Landkreis mit dem Virus infiziert. Laut kleinräumiger Gemeinde-Analyse des Landkreises, Stand 15. Oktober, sind die meisten der acht neuen Infektionen in Werder, Teltow und Michendorf aufgetreten.

Anzeige

Knapp 200 Mittelmärker in Quarantäne

197 Mittelmärker befinden sich der Statistik zufolge derzeit in Quarantäne, am Mittwoch waren es noch 202. Die meisten von ihnen leben in Teltow (39) und Kloster Lehnin (27).

Corona-Hotline des Landkreises

Der Landkreis erinnert an die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes: 033841/91 11 1. Diese ist Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 14 Uhr zu erreichen. Bitte beachten Sie: Am Wochenende ist die Hotline nicht mehr besetzt.

Von MAZonline