Potsdam-Mittelmark

Die Corona-Pandemie breitet sich aus – auch im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Sowohl das Gesundheitsamt des Kreises als auch das Land Brandenburg geben täglich Lagebilder heraus. Auf dieser Grundlage informieren wir an dieser Stelle vormittags und nachmittags über die aktuelle Infektionslage in Potsdam-Mittelmark. Hinweis: Die veröffentlichten Zahlen von Kreis und Land können voneinander abweichen.

Die Lage am Mittwoch, 11. November

Nach Angaben des Landes ist die Sieben-Tage-Inzidenz, die bei der Einstufung von Risikogebieten herangezogen wird, in Potsdam-Mittelmark leicht auf 92,81 gesunken. Am Vortag lag der Wert bei 98,35. Es war die bislang höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis. Das Land meldete am Mittwochmorgen keinen neuen Corona-Fall in Potsdam-Mittelmark. Die Zahl der aktuell Infizierten wird mit 294 angegeben. Der Landkreis selbst meldet seine neuen Zahlen am Nachmittag.

Die Lage am Dienstaq, 10. November

Das Corona-Virus hat Potsdam-Mittelmark weiter fest im Griff: Nach Landesangaben ist bereits am Sonntag im Landkreis ein neuer Todesfall hinzugekommen. In den Zahlen, die der Kreis am Montag veröffentlicht hatte, fehlte dieser. Der Landkreis bestätigte am Dienstag einen Todesfall aus Teltow. Damit steigt die Zahl der Mittelmärker, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, von 45 auf 46. Für Dienstag meldete der Kreis 44 Neuinfektionen, zwei Fälle konnten zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht eindeutig zugeordnet werden, hieß es. Neue Corona-Fälle werden auch aus zwei Kitas und drei Schulen in Kleinmachnow und Stahnsdorf gemeldet.

Die Gesamtzahl der Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich angesteckt haben, steigt auf 1244 – 945 davon gelten inzwischen als genesen. Nach Kreisangaben sind derzeit 258 Menschen bekannt, die aktuell infiziert sind, wobei hier vier Fälle noch nicht zugeordnet werden konnten und damit noch nicht enthalten sind. Die meisten aktuell Infizierten werden mit 53 aus Teltow gemeldet. In Quarantäne befinden sich in Potsdam-Mittelmark momentan 505 Menschen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Potsdam-Mittelmark am Dienstag auf 98,35, wie das Dashboard des Landes zeigt. Das ist der bislang höchste Wert für den Landkreis.

Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen sich in den vergangenen sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner infiziert haben. Ab einem Wert von 100 färben sich die Landkreise auf der Brandenburg-Karte des Dashboards dunkelrot. Bislang ist das im Land Brandenburg bei sieben Kreisen oder kreisfreien Städten der Fall.

Die Corona-Hotline des Kreises wird am Mittwoch wegen der Umstellung der Telefonanlage am Verwaltungssitz in Bad Belzig unter folgender Nummer erreichbar sein: 03381/53 33 33. Diese andere Rufnummer gilt nur für den 11. November.

Die Lage am Montag, 9. November

Das Land Brandenburg hat am Montagmorgen für Potsdam-Mittelmark eine Sieben-Tage-Inzidenz von 90,5 gemeldet. Das ist der bisher zweithöchste Wert im Landkreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird bei der Einstufung von Risikogebieten herangezogen. Am Wochenende wurde eine Inzidenz von 97,89 angegeben – der bislang höchste Wert in Potsdam-Mittelmark.

Der Landkreis meldete am Montagnachmittag 61 neue Corona-Fälle für Potsdam-Mittelmark. Die Gesamtzahl der Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Virus angesteckt haben, steigt nach Kreisangaben auf 1200. „Zwei Fälle konnten zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht eindeutig zugeordnet werden“, teilte der Landkreis mit. Das erklärt die zwei Fälle mehr, die das Land am Morgen meldete, als von 1202 laborbestätigten Fällen in Potsdam-Mittelmark die Rede war. Von den infizierten Mittelmärkern gelten 926 inzwischen als wieder genesen, wie der Landkreis informierte. Die Zahl der Mittelmärker, die aktuell als infiziert bekannt sind, gibt der Kreis am Montag mit 234 ein. Die meisten aktuell Infizierten werden mit 47 aus Teltow gemeldet. Hoch sind die Zahlen der derzeit Infizierten auch in Kleinmachnow (38), Treuenbrietzen (37) und Stahnsdorf (29).

Die Lage am Freitag, 6. November

Der Landkreis hat am Freitagnachmittag 62 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden für Potsdam-Mittelmark gemeldet. Die Zahl der Mittelmärker, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, erhöht sich von 44 auf 45. Gestorben ist ein mit dem Virus infizierter Bewohner des Seniorenwohnparks in Treuenbrietzen.

Allein 16 Neuinfektionen werden aus Kleinmachnow gemeldet, 15 aus Stahnsdorf und elf aus Teltow. Die Zahl der bekannten Mittelmärker, die aktuell mit dem Virus infiziert sind, gibt der Landkreis mit 222 an. Die Gesamtzahl der Menschen im Landkreis, die sich seit Beginn der Pandemie angesteckt haben, steigt auf 1139 – 877 davon gelten inzwischen als genesen.

Neue Corona-Fälle meldet der Landkreis aus den Recura-Kliniken in Beelitz-Heilstätten und aus dem Waldorfkindergarten in Kleinmachnow. In den Kliniken in Beelitz-Heilstätten sind zwei Mitarbeiter betroffen, die sich in Quarantäne befinden.

Der Landkreis hat eine eigene Sieben-Tage-Inzidenz, die über die Einstufung von Risikogebieten entscheidet, ausgerechnet. Sie liegt am Freitag bei 76,7 und damit deutlich über dem Wert, den das Land Freitagmorgen meldete.

Laut Dashboard des Landes Brandenburg liegt der Wert mit Stand Freitagmorgen bei 51,72. Am Vortrag meldete des Land für Potsdam-Mittelmark noch eine Inzidenz von 58,64. Der bisher höchste Stand wurde am 2. November mit 81,7 erreicht.

Die Lage am Donnerstag, 5. November

Der Landkreis hat am Donnerstagnachmittag 39 neuen Corona-Fälle gemeldet. In der Zahl sind die bereits vermeldeten Infektionen in einem Seniorenheim in Treuenbrietzen mit enthalten. Aktuell seien in der Senioreneinrichtung keine neuen Infektionen dazugekommen, teilte der Landkreis mit. Die Gesamtzahl der Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt auf 1077 – 856 davon gelten inzwischen als genesen. Nach Kreisangaben sind 182 Menschen in in Potsdam-Mittelmark bekannt, die aktuell mit dem Virus infiziert sind. 464 Mittelmärker sind in Quarantäne. Die Zahl derer, die im Landkreis in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, wird vom Kreis unverändert mit 44 angegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der neuen Fälle gerechnet auf sieben Tage und 100.000 Einwohner beziffert, beträgt nach Angaben des Landes 58,64. Die meisten Neuinfektionen in Potsdam-Mittelmark sind mit 42 aus Treuenbrietzen bekannt. In Teltow sind aktuell 28 Menschen infiziert, in Kleinmachnow 23.

Die Lage am Mittwoch, 4. November

Der Landkreis hat am Mittwochnachmittag 16 neue Corona-Fälle für Potsdam-Mittelmark gemeldet. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie angesteckt haben, auf 1038. 833 Menschen gelten inzwischen als genesen. Nach Kreisangaben sind aktuell 166 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In Quarantäne befinden sich 379 Mittelmärker. Die Zahl der Verstorbenen gibt der Landkreis mit 44 an.

Die meisten Neuinfektionen sind mit 29 aus Teltow bekannt. In Kleinmachnow sind 27 Menschen aktuell mit dem Virus angesteckt. Auch in Werder (21) und Treuenbrietzen (20) liegt die Zahl der aktuell Infizierten hoch. Dem Landkreis sind bis Mittwochnachmittag keine neuen Corona-Ausbrüche in Schulen, Kitas oder Seniorenheimen bekanntgeworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der neuen Fälle gerechnet auf sieben Tage und 100.000 Einwohner beziffert, liegt nach Landesangaben unverändert bei 64,2.

Die Lage am Dienstag, 3. November

Der Landkreis hat am Dienstag 14 neue Corona-Fälle für Potsdam-Mittelmark gemeldet. Damit erhöht sich die Gesamtzahl derer, die sich seit Beginn der Pandemie im Frühjahr mit dem Coronavirus infiziert haben, auf 1022, von denen 819 inzwischen als genesen gelten. 164 Mittelmärker sind nach Kreisangaben aktuell infiziert.

Am Freitag vermeldete der Landkreis den ersten Todesfall der zweiten Infektionswelle im Zusammenhang mit dem Sars-CoV-2-Virus. Damit ist die Zahl der Verstorbenen in der Corona-Statistik Potsdam-Mittelmarks auf 44 gestiegen.

Inzwischen werden auch aus viele Schulen im Landkreis Corona-Infektionen gemeldet. Betroffen sind unter anderem (Stand Dienstag): die Oberschule in Brück, die Grundschulen Fichtenwalde, die Zille-Schule in Stahnsdorf, die Stahnsdorfer Lindenhofgrundschule und in der Internationalen Schule in Kleinmachnow. Verdachtsfälle gibt es am Weinberg-Gymnasium in Kleinmachnow und am Wolkenberg-Gymnasium in Michendorf. Auch in Kitas wurden Kinder positiv auf das Virus getestet, so im Kindergarten Wirbelwind in Michendorf.

*Hinweis: Wegen Meldeverzögerungen weichen die Zahlen des Landes, des Landkreises und des Robert-Koch-Institutes ab. Maßgeblich für die Entscheidung über Umgangsverordnungen sind die Daten des Brandenburgischen Gesundheitsministeriums.

Die Lage am Montag, 2. November:

41 bestätigte Corona-Neuinfektionen sind im Landkreis Potsdam-Mittelmark zwischen Freitag und Montagmorgen registriert worden, wie dem Dashboard des Landes Brandenburg zu entnehmen ist. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die die Zahl der neuen Fälle gerechnet auf sieben Tage und 100.000 Einwohner beziffert, steigt auf 81,7.

Insgesamt haben sich seit dem Frühjahr 1006 Mittelmärker nachweislich mit dem Virus angesteckt. 736 gelten als genesen.

Corona-Hotline des Landkreises

Der Landkreis erinnert an die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes: 033841/91 11 1. Diese ist Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 14 Uhr zu erreichen. Bitte beachten Sie: Am Wochenende ist die Hotline nicht mehr besetzt.

