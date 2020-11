Potsdam-Mittelmark

Die Corona-Pandemie breitet sich aus – auch im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Sowohl das Gesundheitsamt des Kreises als auch das Land Brandenburg geben täglich Lagebilder heraus. Auf dieser Grundlage informieren wir an dieser Stelle vormittags und nachmittags über die aktuelle Infektionslage in Potsdam-Mittelmark. Hinweis: Die veröffentlichten Zahlen von Kreis und Land können voneinander abweichen.

Die Lage am Donnerstag, 19. November

In Potsdam-Mittelmark ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 76,65 gesunken, wie das Land am Donnerstagmorgen meldet. Am Vortag lag dieser Wert, der bei der Einstufung von Risikogebieten herangezogen wird, noch bei 90,5. Den bisherigen Höchstwert hatte die Inzidenz im Landkreis am 12. November mit 110,8 erreicht. Die Gesamtzahl der Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert haben, gibt das Land mit 1450 an. Die Zahl der inzwischen Genesenen mit 1084. Die aktuellen Zahlen für Donnerstag vom Landkreis selbst werden am Nachmittag gemeldet.

Die Lage am Mittwoch, 18. November

Der Landkreis hat am Mittwoch 31 Neuinfektionen für Potsdam-Mittelmark gemeldet. Zwei neue Corona-Fälle wurden aus dem Ernst-Haeckel-Gymnasium und dem Oberstufenzentrum in Werder bekannt. Die Zahl der registrierten Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus angesteckt haben, steigt auf 1450. Als genesen gelten inzwischen 1147. Dem Gesundheitsamt sind 261 Menschen im Kreis bekannt, die aktuell mit dem Virus infiziert sind. Die meisten werden mit 60 aus Teltow gemeldet. In angeordneter Quarantäne befinden sich momentan 490 Menschen, allein 153 in Kleinmachnow.

Wie der Kreis auch mitteilte, wurde gemeinsam mit der Polizei am Mittwoch die Einhaltung der Maskenpflicht in Bussen kontrolliert. Ergebnis: Bis auf wenige Ausnahmen trugen die Fahrgäste Mund-Nasen-Schutz. Lediglich fünf Personen in den 35 überprüften Bussen mussten ermahnt werden, zeigten sich aber einsichtig und setzten ihre Masken auf.

Der Corona-Inzidenzwert für Potsdam-Mittelmark ist wieder angestiegen: Wie das Land Brandenburg am Mittwochmorgen via Dashboard meldet, liegt er aktuell bei 90,5 (Vortag 85,9). Der Inzidenzwert lag vor einer Woche bei 92,8. Seinen bisherigen Höchststand hatte der Wert am 12. November mit 110,8 erreicht.

Die Zahl der mit oder am Corona-Virus Verstorbenen im Landkreis bleibt am Mittwochmorgen unverändert bei 47. In den Lehniner Kliniken gab es, wie berichtet, einen Corona-Ausbruch. In der betroffenen Reha-Klinik wurde deshalb ein Aufnahmestopp verhängt.

Die Lage am Dienstag, 17. November:

33 Corona-Neuinfektionen meldet der Landkreis Potsdam-Mittelmark am Dienstagnachmittag. Damit erhöht sich die Zahl der seit Pandemie-Beginn nachweislich infizierten Menschen im Landkreis auf 1419. 1123 ehemals Betroffene gelten als genesen. 254 Mittelmärker sind aktuell infiziert. Die meisten Neuansteckungen traten in Teltow (11), Kleinmachnow (9) und im Amt Beetzsee (4) auf.

Der Corona-Inzidenzwert für Potsdam-Mittelmark ist am Dienstag wieder gestiegen und liegt nach Angaben des Landes Brandenburg bei 85,9. Er beziffert die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen und ist ein wichtiger Richtwert für die Beurteilung der Gesamtlage. In der vergangenen Woche hatte der Landkreis den Inzidenzwert 100 für zwei Tage überschritten.

In der Klinik in Kloster Lehnin sind zwölf Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden: Neun Bewohner bzw. Patienten sowie drei Mitarbeiter sind infiziert, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Die bereits eingeleiteten Quarantäne-Maßnahmen werden fortgesetzt. Die in der Wohnstätte „Haus Belizi“ und in der Förderschule für geistig behinderte Menschen in Bad Belzig durchgeführten Corona-Tests zeigten keine Hinweise auf das Virus.

Die Lage am Montag, 16. November:

Der Landkreis hat am Montagnachmittag 47 neue Corona-Fälle in Potsdam-Mittelmark gemeldet. Die Gesamtzahl der registrierten Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus angesteckt haben, erhöht sich auf 1386 - davon gelten aber 1094 inzwischen wieder als genesen. Derzeit sind im Landkreis 250 aktuell Infizierte bekannt – die meisten mit 61 werden aus Teltow gemeldet. In angeordneter Quarantäne befinden sich momentan 451 Menschen aus Potsdam-Mittelmark. Die Zahl der Toten, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind, liegt unverändert bei 47.

Die Sieben-Tages-Inzidenz für den Landkreis Potsdam-Mittelmark ist am Montag auf 77,6 gesunken. Allerdings sind in dem Wert laut Dashboard des Landes am Montagmorgen noch keine aktuellen Zahlen eingegangen. Am Sonntag wurden für den Landkreis 31 neue Corona-Fälle gemeldet. Warum die Zahl der gemeldeten Infektionen für die Mittelmark am Wochenende nicht aussagekräftig ist, lesen Sie hier.

Gesundheitsamt des Kreises soll ins Bad Belziger Gründerzentrum umziehen

Die Lage am Freitag, 13. November:

Der Landkreis hat am Freitagnachmittag 40 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit erhöht sich die Zahl der registrierten Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus angesteckt haben, auf 1339 – 1025 davon gelten inzwischen als genesen.

In Potsdam-Mittelmark gibt es zudem einen weiteren Toten zu beklagen, der in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben ist. Er stammt nach Kreisangaben aus Treuenbrietzen. Damit erhöht sich die Zahl der Toten auf 47. Dem Gesundheitsamt sind derzeit 272 Menschen bekannt, die aktuell mit dem Virus infiziert sind. Die meisten aktuell Infizierten werden mit 68 aus Teltow gemeldet. In Quarantäne befinden sich momentan 415 Menschen aus Potsdam-Mittelmark.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist leicht gesunken und liegt am Freitag laut Gesundheitsministerium bei 101,6 (Vortag 110,8).

In einer Kita im Amt Brück wurde ein Kind positiv getestet. In der Gemeinde Kloster Lehnin hat sich eine Lehrerin des Schulcampus Lehnin mit dem Coronavirus infiziert. Für Schulkinder einer. 9. Klasse, eines Leistungskurses und eines Wahlpflichtkurses der Einrichtung wurde deshalb bis 23. beziehungsweise 24. November Quarantäne angeordnet, teilte der Kreis mit.

Ab Sonntag gelten für Mittelmärker neue Regeln hinsichtlich der Maskenpflicht auf Wochen-, Frische- und Adventsmärkten. Mehr dazu lesen Sie hier.

Am Donnerstag wurde außerdem ein Corona-Fall an der Golzower Grundschule bekannt.

Die Lage am Donnerstag, 12. November:

Der Landkreis hat am Donnerstagnachmittag 13 Neuinfektionen für Potsdam-Mittelmark gemeldet. Damit steigt die bekannte Gesamtzahl der Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Coronavirus infiziert haben, auf 1295. Vier Fälle konnten nach Kreisangaben zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht eindeutig zugeordnet werden und sind deshalb in der Zahl nicht enthalten.

Unterdessen sind dem Gesundheitsamt weitere Infektionen im Oberstufenzentrum in Werder bekannt geworden. Drei Lehrer und ein Schüler sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Tests waren veranlasst worden, nachdem sich eine Lehrerin angesteckt hatte. „Das Gesundheitsamt prüft derzeit weitere Maßnahmen“, sagte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert.

In der Zille-Grundschule in Stahnsdorf hat sich ein Verdachtsfall bestätigt, teilte die Gemeinde auf ihrer Homepage mit. Ein Kind der fünften Klasse wurde positiv getestet. Die Schule habe neben den Eltern das Gesundheitsamt informiert, das gegebenenfalls weiterführende Maßnahmen hinsichtlich des Infektionsschutzes treffen werde, heißt es auf der Homepage. Nach Kreisangaben war das Kind bereits vorsorglich daheim geblieben, nachdem ein Elternteil positiv getestet worden war.

Auch in einer Kita in Brück wurden zwei weitere Erziehende und ein Kind positiv getestet. Mehrere Infizierte gibt es nach Kreisangaben in zwei Einrichtungen für behinderte Menschen in Bad Belzig. Am Freitag sollen die Bewohner und Betreuer der Wohngruppen vor Ort getestet werden, hieß es.

Von den 1295 Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert hatten, gelten 1007 inzwischen als genesen. 248 Menschen sind bekannt, die aktuell infiziert sind. Die meisten aktuell Infizierten werden mit 62 aus Teltow gemeldet. 32 sind es in Stahnsdorf und 28 in Kleinmachnow. Aus Werder werden 16 aktuelle Corona-Fälle gemeldet, in Beelitz 15 und in Michendorf und Treuenbrietzen jeweils 14. Momentan befinden sich 428 Mittelmärker in angeordneter Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Potsdam-Mittelmark am Donnerstagmorgen auf 110,8 gestiegen, wie das Land Brandenburg via Dashboard meldet.

Kreis verfügt Maskenpflicht auf Märkten

Mittelmärker müssen ab dem 15. November auf Wochen-, Frische- und Adventsmärkten Mund-Nasen-Schutz tragen. Eine entsprechende Verfügung hat der Landkreis erlassen. In einer Allgemeinverfügung werden zudem neue Quarantäne-Regeln festgelegt. Unter anderem haben sich Menschen mit Corona-Verdacht oder Menschen, die einen direkten Kontakt mit einem Infizierten hatten, auch ohne Anordnung selbstständig in Quarantäne zu begeben.

Die Lage am Mittwoch, 11. November

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hat für den Mittwoch 36 neue Corona-Fälle gemeldet. Damit erhöht sich die bekannte Gesamtzahl der Mittelmärker, die sich seit Beginn der Pandemie mit dem Virus infiziert haben, auf 1282. Wobei nach Kreisangaben zwei Fälle zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht eindeutig zugeordnet werden konnten und deshalb darin noch nicht enthalten sind. Von den bislang Infizierten gelten 988 als inzwischen genesen. Neue Corona-Fälle meldetet der Kreis aus zwei Schulen in Werder und in Michendorf sowie aus einer Gemeinschaftsunterkunft in Teltow.

Nach Kreisangaben sind derzeit 253 Mittelmärker bekannt, die aktuell mit dem Virus infiziert sind. 424 Menschen aus Potsdam-Mittelmark befinden sich in angeordneter Quarantäne. 46 Mittelmärker sind bisher in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Nach Angaben des Landes ist die Sieben-Tage-Inzidenz, die bei der Einstufung von Risikogebieten herangezogen wird, in Potsdam-Mittelmark leicht auf 92,81 gesunken. Am Vortag lag der Wert bei 98,35. Es war die bislang höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis.

Corona-Hotline des Landkreises

Der Landkreis erinnert an die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes: 033841/91 11 1. Diese ist Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr zu erreichen. Am Wochenende ist die Hotline zwischen 9 und 14 Uhr besetzt. Alternativ ist das Gesundheitsamt per Mail an gesundheitsamt@potsdam-mittelmark.de erreichbar.

Von MAZonline