Mittelmark

Die erste Corona-Welle im Frühjahr hat zu einem Rückgang an Rettungseinsätzen geführt. Klaus-Dieter Hallex, Fachdienstleiter Rettungswesen in der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark, spricht sogar von einem deutlichen Rückgang. Rund 1000 Mal weniger als in den Vergleichsmonaten 2019 rückten Rettungs- und Notarztwagen zwischen März und Mai in Potsdam-Mittelmark aus.

Mehrere Gründe könnten dafür verantwortlich sein. „Es gab wesentlich weniger Unfälle und mehr Menschen, die entspannt zu Hause saßen“, sagt dazu Andrea Metzler, Sprecherin des Landratsamtes. Bundesweit sank die Zahl der Unfälle während des ersten Lockdowns um 26 Prozent. Das besagen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes.

Weniger Unfälle auch in Region

Möglich ist auch, dass sich weniger Menschen an den Rettungsdienst wandten aus Angst vor Ansteckung mit Corona. Bundesweit beobachteten Ärzte, das sich Schlaganfall- oder Herzpatienten trotz schwerer Symptome nicht in die Notaufnahmen trauten. Auch Metzler hält das als Erklärung für denkbar.

Für das laufende Jahr kann die Polizeipressestelle in Brandenburg nur Tendenzen bekannt geben. „Ich kann sowohl für den Landkreis Potsdam-Mittelmark als auch für die Stadt Brandenburg an der Havel aber bestätigen, dass die Unfallzahlen der Monate März bis Mai im Vergleich zu den Vorjahren deutlich rückläufig sind“, sagt Juliane Mutschischk von der Pressestelle der Polizeidirektion West. Der Grund dafür könne sein, dass während des Lockdowns weniger Verkehr auf den Straßen herrschte.

Der Rückgang der Rettungseinsätze beläuft sich Klaus-Dieter Hallex zufolge auf sechs Prozent. Im gesamten Jahr 2019 kam es zu 22.120 Einsätzen der Rettungstransporte des Landkreises. Hinzuzuzählen sind 2.000 Einsätze des Krankentransportes. 7.800 Mal rückte ein Notarzt-Einsatzfahrzeug mit aus.

Von Marion von Imhoff