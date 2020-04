Mittelmark

Die Zahl der im Zusammenhang mit der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 verstorbenen Mittelmärker hat sich über das Wochenende auf insgesamt fünf Personen erhöht. Das teilte der Krisenstab der Kreisverwaltung mit Stand Sonntag 17.30 Uhr mit. Zuletzt erlag ein älterer Mann aus Beelitz, der im städtischen Klinikum von Brandenburg behandelt wurde, seiner Erkrankung.

Elf neue Fälle

Auch bei der Ansteckungsgefahr ist keine Entspannung in Sicht. Der Landkreis geht mit so vielen Infizierten in die neue Woche, wie noch nie in der Corona-Krise. Nach den Daten des Gesundheitsamtes gibt es aktuell insgesamt 199 laborbestätigte Fälle. Binnen 24 Stunden sind elf nachweislich infizierte Mittelmärker hinzugekommen. Ein Grund ist das gehäufte Auftreten von Infektionen im Seniorenpflegeheim „Am Zernsee“ in Werder ( Havel), wo sich 15 Bewohner und sechs Mitarbeiter angesteckt haben.

Keine neuen Verdachtsfälle

Im Landkreis gab es am Sonntag 231 (-3) Fälle von angeordneter häuslicher Quarantäne. Die Zahl der Verdachtsfälle ist mit 1088 gleich geblieben. Von den erkrankten Mittelmärkern gelten nach Angaben der Kreisverwaltung 13 als genesen. An diesem Montag erwartet der Landkreis eine erneute Teillieferung von Schutzausrüstungen, Desinfektionsmitteln und Masken.

Von Frank Bürstenbinder