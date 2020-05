Mittelmark

Die Zahl der Corona-Fälle ist in Potsdam-Mittelmark binnen 24 Stunden nicht gestiegen. Bisher haben sich 512 Menschen im Landkreis infiziert. Das teilte der Pressesprecher des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Kai-Uwe Schwinzert, am Dienstag mit. Die Zahl der genesenen Mittelmärker stieg von 263 auf 271 binnen eines Tages. Sechs von ihnen leben in Werder, wo es weiterhin die meisten Corona-Fälle gibt. Dort sind bisher 164 Menschen erkrankt. Von ihnen starben 23. Insgesamt fielen Covid 19 in Potsdam-Mittelmark 41 Menschen zum Opfer. 84 Männer, Frauen und Kinder sind in häuslicher Isolation, das sind zwei mehr als am Vortag.

Von Marion von Imhoff