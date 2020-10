Corona-Zahlen rund um Schwerpunkt-Dorf Marzahna erstmals stabil    

Treuenbrietzen

Nach zuletzt täglich deutlich gestiegenen Zahlen für aktive Corona-Fälle rund um das Schwerpunkt-Dorf Marzahna scheint der Anstieg jetzt gestoppt zu sein. Zumindest vermeldet das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark für den Bereich der Stadt Treuenbrietzen am Mittwochnachmittag keine neuen Fälle. Demnach gebe es weiterhin 19 aktive Infektionsfälle sowie 77 Personen in Quarantäne.

Im gesamten Landkreis steigen die Zahlen allerdings weiter. Aktuell sind zwölf neu Infizierte in Potsdam-Mittelmark gemeldet. Darunter je einer in Bad Belzig und Brück. Allein aus der Stadt Beelitz stammen fünf Personen, die sich neu mit dem Sars-Cov-2-Virus infiziert haben. Zwei neue Infizierte wurden in Teltow gemeldet. Dort und in Kleinmachnow liegen nun weitere Schwerpunktort mit 15 beziehungsweise 16 aktiven Fällen.

Gesundheitsamt überlastet

Aufgrund des anwachsenden Geschehens sei die Hotline des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung „derzeit leider nur eingeschränkt erreichbar“, informiert Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Für Anfragen sollte der elektronische Weg per E-Mail genutzt werden unter Gesundheitsamt@potsdam-mittelmark.de.

Für Verwirrung in den Rathäusern gesorgt hatten am Mittwochnachmittag unterschiedliche Zahlen was den kritischen Inzidenzwert angeht. Dieser stieg wohl nun auf 35,6, laut der offiziellen Internetseite des Landes. Der Landkreis vermeldete da aber noch einen niedrigen Wert unter der Grenze von 35 Infizierten pro 100.000 Einwohner.

„Wir hätten als Kommunen schon gerne gewusst, woran wir für die Region wirklich sind und ob der Landkreis womöglich schon eine Verschärfung der Vorsichtsregeln und Auflagen plant“, sagt Michael Knape (parteilos), der Bürgermeister der Stadt Treuenbrietzen. Mit diesen Fragen stehe er im engen Kontakt mit den fünf Bürgermeistern und Amtschefs aller Mittelzentrum-Kommunen Bad Belzig, Brück, Wiesenburg und Niemegk.

Bürgermeister nehmen Landrat in Pflicht

„Es ist für uns alle schwer, derzeit wechselnde Informationen vor Ort sicher zu verarbeiten“, sagt Knape am Mittwoch gegenüber der MAZ. Für Freitag dieser Woche sei nicht nur in dieser Fünfer-Runde eine Beratung geplant. Darüber hinaus wollen sich am gleichen Tag alle beraten, die im Arbeitskreis hauptamtlicher Verwaltungschef Potsdam-Mittelmarks unter Vorsitz von Reth Kalsow aus Groß Kreutz ( Havel) aktiv sind. „Wir sehen schon einen verstärkten Gcsprächsbedarf mit dem Landkreis und dem Landrat, was die neue Situation angeht“, erklärt Michael Knape (parteilos).

Von Thomas Wachs