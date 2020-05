Illegaler Müll: Corona-Zeit hinterlässt in den Wäldern um Potsdam heftige Spuren

Mittelmark

Die Corona-Krise geht auch an den Wäldern in der Region nicht spurlos vorüber. Dort suchen mehr Menschen Ruhe und Entspannung, sie stoßen zwischen den Bäumen aber auch auf deutlich mehr Zivilisationsmüll als vor den Zeiten von Corona. Die illegale Müllentsorgung in den Wäldern hat derart zugenommen, dass die Förster jetzt Alarm schlagen. „In den vergangenen Wochen haben uns fast täglich Meldungen von Müll im Wald erreicht“, sagt Holger Hendtke, Leiter der Oberförsterei Potsdam, die sich um 30.000 Hektar Wald kümmert, der in einem Gebiet liegt, das von Werder bis Brück und von Bliesendorf bis Teltow reicht.

Waldarbeiter holen im ersten Quartal 100 Kubikmeter Müll aus dem Wald

„In diesem Jahr wurden bereits im ersten Quartal rund 100 Kubikmeter Müll eingesammelt“, sagt Hendtke. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres, also von Januar bis Ende März 2019, mussten 60 Kubikmeter Müll aus den Wäldern der Oberförsterei geholt und entsorgt werden. Dabei ging schon 2019 als ein dunkles Jahr in die Müll-Statistik ein. Denn im vergangenen Jahr wurden insgesamt 385 Kubikmeter Müll herausgeholt. Dass die Vermüllung der Wälder im ersten Quartal 2020 noch einmal deutlich zugenommen hat, hängt wahrscheinlich mit der Corona-Krise und ihren Folgen zusammen: Wertstoffhöfe waren für einige Wochen geschlossen und die Menschen hatten mehr Zeit. „Unsere Vermutung ist, dass der eine oder andere die Zeit genutzt hat, zuhause aufzuräumen, auszumisten oder zu renovieren“, sagt Hendtke. Denn gefunden wurden zum Beispiel Handwerksreste und Farbeimer.

Betroffen seien vor allem die Wälder im Speckgürtel von Potsdam und Berlin, in denen auch asbesthaltiges Material, Styropor und Elektroschrott illegal entsorgt wurden. Normalerweise gehört das auf die Deponie. Die Kosten, die Mülltäter sich für die Entsorgung sparen, kommen am Ende der Allgemeinheit und dem Landesforstbetrieb teuer zu stehen.

Illegale Müllablagerungen in einem Wald bei Buchholz, einem Ortsteil von Beelitz. Quelle: Polizei

Laut Hendtke haben Waldarbeiter der Oberförsterei allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres 524 Arbeitsstunden darauf verwendet, Unrat einzusammeln. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es im selben Zeitraum 186 Arbeitsstunden. Das ist fast eine Verdreifachung des Arbeitsaufwands. Die Oberförsterei setzt zwei Waldarbeiter ein, die Kleinmüll auf 30.000 Hektar Wald einsammeln. „Die Arbeitskraft könnten wir für andere Dinge viel sinnvoller einsetzen“, sagt Hendtke. Waldarbeiter sollten das tun, was sie gelernt haben und eigentlich tun wollen, fügt er hinzu: zum Beispiel den Wald pflegen und durch Neupflanzungen Mischwälder schaffen.

Entsorgungskosten für herrenlosen Müll zahlen alle über die Müllgebühr

Wenn ganze Lkw-Ladungen mit Baustellenabfällen im Wald abgeladen werden, reicht die Kraft der Waldarbeiter nicht mehr aus. Dann kommen die Entsorger schon direkt vor Ort ins Spiel, um den Unrat abzutransportieren. Klein- und Groß-Müll werden am Ende in jedem Fall an die Entsorger übergeben, die diese Kosten auf die Kunden im Einzugsgebiet umlegen. Die Entsorgungskosten für herrenlosen Müll, dessen Verursacher nicht ermittelt werden können, „zahlen am Ende alle über die Müllgebühren“, sagt der Leiter der Oberförsterei. Die Forstbehörde arbeitet bei der Abfallbeseitigung mit der Step in Potsdam und mit der APM in Potsdam-Mittelmark zusammen.

Dieser Müll lag in einem Wald bei Neuseddin Quelle: Polizei

Förster stellen schon seit zwei Jahren eine Zunahme vor allem von illegal abgeladenen Gewerbemüll fest. „Hier gibt es wohl schwarze Schafe in der Branche, die anbieten, als Entsorgungsunternehmen Baustellen aufzuräumen, und sich das Geld dann sparen und den Bauschutt in den Wald kippen“, sagt Hendtke. Das sei kriminell. „Wenn umweltgefährdende Stoffe dabei sind, liegt möglicherweise eine Straftat vor. Da geht es nicht glimpflich ab.“ In solchen Fällen informiert die Forstbehörde die Polizei. Aber auch unterhalb dieser Schwelle blühen saftige Geldbußen. Ist es eine Ordnungswidrigkeit, können nach Waldgesetz bis zu 20.000 Euro fällig werden. Sünder müssen zudem den Müll einsammeln und entsorgen.

Gartenabfälle schaden dem Wald

Auch Gartenabfälle landen laut Hendtke immer häufiger im Wald. Wer denke, das würde dem Wald nicht schaden, irre gewaltig. Gehölzschnitt von Obstbäumen und Gartensträuchern könne zum Beispiel Pilzkrankheiten in den Wald einschleppen. Und über Gartenabfälle wie Wurzeln, Knollen oder Samen breiten sich nicht einheimische Pflanzen aus und verdrängen die heimische Flora im Wald, sagt er.

Schutt im Schutzgebiet: Polizei sucht Zeugen Die Polizei hat jüngst mehrfach Zeugen zu illegalen Müllablagerungen in Wäldern von Potsdam-Mittelmark gesucht. Am Montag meldete sie einen Erfolg: Ein Jagdpächter hatte sie informiert, dass in einem Wald unweit des Bahnübergangs Ferch zwei Männer Abfall entsorgten. Die Beamten erwischten zwei Berliner, die Müll aus ihrem Fahrzeug in den Wald kippten. Sie mussten den Unrat wieder aufladen, gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Am Freitag sollen zwei Männer, die mit einem gelben Transporter kamen, am helllichten Tag Bauschutt mit Putzresten und Mauerziegeln in einem Wald am Dahmelanger Naturschutzgebiet bei Brück in Mittelmark abgeladen haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter Tel. 03381/56 00 entgegen.

