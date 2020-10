Potsdam-Mittelmark

Jetzt hat es auch die mittelmärkische Kreisverwaltung getroffen: Zwei Mitarbeiter des Gesundheitsamtes haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. Das bestätigte Kreissprecherin Andrea Metzler. Mehrere Kontaktpersonen im Gesundheitsamt mussten deshalb in Quarantäne. Eine genaue Zahl nannte sie nicht. Betroffen ist die Corona-Hotline, die wegen des personellen Engpasses am Mittwoch nicht besetzt war. Am Donnerstag ist die Hotline zumindest wieder mit drei Kolleginen besetzt, sagte die Kreissprecherin.

Eine Mitarbeitende steckte sich in Marzahna an

„Auch Kollegen der Kreisverwaltung sind nicht davor gefeit, angesteckt zu werden“, sagte Metzler. Eine betroffene Person im Gesundheitsamt soll sich bei einer Veranstaltung in Marzahna infiziert haben.

Das kleine Dorf bei Treuenbrietzen ist zu einem Corona-Brennpunkt im Landkreis geworden. In dem Ort hatten sich mehrere Menschen bei einer privaten Feier infiziert.

Kontaktpersonen in Quarantäne

Wo sich der zweite betroffenen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes angesteckt hat, ist unklar. Diese Infektion wurde laut Kreissprecherin später festgestellt und führte dazu, das Kontaktpersonen des Betroffenen im Gesundheitsamt in Quarantäne geschickt werden mussten.

Von Jens Steglich