Mittelmark

Die Geltower Kita „Villa Sonnenschein“ ist bis zum 14. Dezember teilweise geschlossen. Das bestätigte Schwielowsees Bürgermeisterin Kerstin Hoppe ( CDU) auf MAZ-Nachfrage. Nach MAZ-Informationen gab es dort mindestens einen bestätigten Corona-Fall. Von der Schließung betroffen sind das Erd- und Dachgeschoss des Kita-Haupthauses. Schule, Krippe und auch der Kita-Container bleiben geöffnet. Mehr als neun Erzieher und damit die Hälfte des pädagogischen Personals befindet sich in Quarantäne.

Wie viele Kinder in häuslicher Isolierung oder wie viele Infektionen genau aufgetreten sind, konnte die Kreisverwaltung am Donnerstag nicht sagen. „Ich bin froh, dass die Eltern so großes Verständnis für die Situation hatten und ich hoffe, dass wir die Zeit bis zum 14. Dezember überstehen“, erklärt Kerstin Hoppe.

Küche bleibt weiter geschlossen

Damit noch nicht genug: Seit einer Woche ist auch die Küche geschlossen, in der täglich 400 Portionen für Schul- und Kitakinder gekocht und ausgegeben werden. „Das komplette Küchen-Personal ist in Quarantäne und die wurde nun sogar nochmal verlängert“, sagt Kerstin Hoppe. Unterstützung kommt vom Caterer Sodexo, der die Einrichtungen in der Zwischenzeit mit Essen beliefert hat und das auch weiterhin tun will, solange die Küche dicht bleiben muss.

Doch die jüngsten Corona-Fälle in Schulen und Kitas der Gemeinde ziehen noch größere Kreise. Vor drei Wochen musste bereits eine Schulklasse der Grundschule Geltow in Quarantäne, in der Fercher Kita wurden vorige Woche wegen eines positiven Corona-Tests unter Mitarbeitern 17 Kinder und fünf Erzieher in häusliche Isolation geschickt und nun folgt die Teilschließung der Geltower Kita. „Für unsere Verwaltung ist das eine große Herausforderung, denn viele Mitarbeiter fallen dann aus, nicht weil sie selbst krank sind, sondern weil sie ihre Kinder in Quarantäne zu Hause betreuen müssen“, schildert die Bürgermeisterin.

Homeoffice bringt Rettung

Pro Fachbereich fehlten in Spitzenzeiten deshalb ein bis zwei Mitarbeiter. „Unsere Verwaltung ist ja nicht groß und wir haben auch keine doppelt belegten Arbeitsplätze“, so Kerstin Hoppe. Homeoffice bringt Rettung: Die betroffenen Mitarbeiter hätten die erst seit Kurzem bestehende Möglichkeit der Telearbeit in der Schwielowseer Verwaltung gut angenommen. So konnten Ausfälle so gut wie möglich kompensiert werden.

Hort Glindow : 53 Schüler in Quarantäne

Seit Donnerstag ist der Hort „Sunshine Kids“ in Glindow wegen eines Corona-Falls vorerst geschlossen. Wie berichtet, war eine Erzieherin positiv auf das Virus getestet worden. Sie befindet sich laut Angaben des Kreises noch bis zum 9. Dezember in Quarantäne. 53 Schülerinnen und Schüler sind als Kontaktpersonen der Kategorie I ebenfalls in Quarantäne, wie Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert der MAZ auf Nachfrage sagte. Das Gesundheitsamt will am Donnerstag überprüfen, ob weitere Kontaktpersonen in Frage kommen.

Die Hortkinder, die direkten Kontakt zur Erzieherin hatten, sollen getestet werden sowie sieben Erzieherinnen, erklärte Stadtsprecher Henry Klix auf Nachfrage. Insgesamt werden 193 Kinder in der Einrichtung betreut – sie alle besuchen die Grundschule in Glindow. Die Testergebnisse entscheiden, wann der Hort wieder eröffnet werden kann.

Ein Corona-Fall im Hort der Rehbrücker Otto-Nagel-Grundschule

Einen Corona-Fall gibt es auch unter dem pädagogischen Personal des Hortes der Otto-Nagel-Grundschule in Bergholz-Rehbrücke. Das Gesundheitsamt ordnete an, alle Kinder der Jahrgangsstufe vier und Teile des pädagogischen Personals zu testen. Die Testung erfolgte am Donnerstag. Unabhängig davon sind die drei vierten Klassen und Teile des pädagogischen Personals bis 9. Dezember in Quarantäne. Nach Kreisangaben sind 75 Schüler betroffen. „Der Hort bleibt erst einmal offen“, sagte Nuthetals Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke). Ob das so bleibt, hängt von den Ergebnissen der Testung ab, mit denen am Montag gerechnet wird. Die Tests in der Grundschule Saarmund, die nach einem positivem Befund angeordnet wurden, fielen negativ aus. Eine Klasse und vier Lehrer sind dort bis 6. Dezember noch in Quarantäne

Von Luise Fröhlich