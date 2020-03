Auch wenn Kinder am wenigsten gefährdet sind, an Corona schwer zu erkranken, so sind sie doch besonders davon betroffen: Ihr kompletter Tagesablauf wurde verändert, sie können ihre Freunde nicht mehr sehen, viele ihrer Hobbys wurden ihnen vorübergehend genommen und vieles, worauf sie vielleicht monatelang hingearbeitet haben, wurde abgesagt – Aufführungen, Prüfungen oder andere Ziele. Oft können sie ihre geliebten Großeltern nicht mehr besuchen, Spielplätze sind plötzlich verboten und die Eltern sind angespannt.

Kinder haben jetzt viele Fragen – und wir Erwachsene wissen oft nicht, wie wir diese am besten beantworten sollen. Hier ein paar Tipps, die vielleicht helfen.

Wer fängt mit dem Gespräch an?

Wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Kind hat Gesprächsbedarf, weiß aber nicht, wie es anfangen soll, können Sie Ihr Kind fragen, was es denn schon selbst über Corona mitbekommen hat. Greifen Sie das auf, machen Sie von dort weiter und nehmen Sie seine Sorgen ernst. Es ist normal, wenn es sich vor Dingen fürchtet.

Wie führe ich das Gespräch?

Bleiben Sie ruhig und sachlich, sonst wird Ihr Kind durch Sie verunsichert. Drängen Sie es aber nicht zum Gespräch, wenn Sie merken, es möchte sich nicht mit dem Thema beschäftigen.

Soll ich mein Kind schonen?

Seien Sie ehrlich, aber erklären Sie alles kindgerecht. „Kinder haben ein Recht darauf zu wissen, was in der Welt vor sich geht. Die Erwachsenen haben die Verantwortung, sie vor Gefahren zu schützen, ihnen aber auch ehrlich davon zu berichten“, sagt die Unicef.

Wie erkläre ich meinem Kind, was eine Epidemie oder eine Pandemie ist?

Nehmen Sie als Beispiel eine grippale Infektion, die Ihr Kind vermutlich schon einmal gehabt hat. Diese wird auch durch einen Virus ausgelöst und die Erkrankung hat ähnliche Auswirkungen. Wenn man hier nicht auf Hygiene achtet, steckt man sich ebenfalls an und trägt die Krankheit weiter – wie bei Corona. Wenn viele Menschen sich anstecken, spricht man von einer Epidemie, wenn diese in vielen Ländern auf der ganzen Welt auftritt, von einer Pandemie.

Wie kann es verstehen, dass es derzeit nicht in die Kita oder Schule darf, dass viele Geschäfte geschlossen haben und viele Menschen von zuhause arbeiten?

Um die Ausbreitung in der ganzen Welt zu unterbrechen, müssen die Menschen wieder gesund werden, ohne vorher jemand neuen anzustecken – daher sollen wir im Augenblick alle möglichst wenig Kontakt zu anderen haben.

Heimunterricht gehört zu den Maßnahmen, die das Leben der Kinder derzeit auf den Kopf stellen. Quelle: LEHTIKUVA

Was mache ich, wenn mein Kind Angst vor einer Ansteckung hat?

Erklären und zeigen Sie ihm, wie es sich schützen kann: Üben Sie mit ihm das richtige Händewaschen und erinnern Sie es daran, das auch regelmäßig zu machen. Im Internet gibt es den Tipp, dem Kind morgens einen lustigen Virus mit Kugelschreiber auf den Handrücken zu malen, der bis zum Abend weggewaschen sein muss. Zeigen Sie Ihrem Kind außerdem, wie man in die Armbeuge oder in ein Taschentuch niest oder hustet. Letzteres wird anschließend in einen geschlossenen Mülleimer entsorgt.

Und wenn es befürchtet, an Corona zu sterben?

Überprüfen Sie am besten erst einmal gemeinsam, wie wahrscheinlich es ist, dass Kinder oder Jugendliche an dem Virus schwer erkranken oder gar daran sterben. So gibt es bisher unter allen an Corona erkrankten Kindern im Alter von bis zu neun Jahren keine bekannten Todesfälle, bei den 10- bis 19-Jährigen liegt die Sterberate bei 0,2 Prozent. Das bedeutet, dass von 1000 Erkrankten zwei sterben. In ganz Deutschland sind bisher insgesamt keine 30 Personen an dem Virus gestorben.

Vieles, was die Kinder derzeit mitbekommen, kann ihnen Angst machen. Quelle: dpa

Eine Möglichkeit ist auch, Vergleiche herzustellen, wie viele Menschen an der normalen Grippe oder bei Autounfällen ums Leben kommen. Im Straßenverkehr sind in Deutschland im Vorjahr 3059 Menschen ums Leben gekommen, an Influenza sind in dieser Saison schon rund 250 Personen gestorben. Mehr als 145 000 Fälle wurden vom Labor bestätigt, geschätzte 3,2 Millionen haben wegen des Influenza-Virus Ärzte aufgesucht.

Mein Kind hat Angst, dass seine Großeltern sterben könnten, weil sie als alte Menschen zur Risikogruppe gehören.

Nehmen Sie auch hier die Ängste Ihres Kindes ernst, erklären Sie ihm aber, dass genau das der Grund ist, weshalb jetzt alle zuhause bleiben sollen und die Hygiene nun besonders wichtig ist. Kinder fühlen sich weniger machtlos, wenn sie wissen, dass sie mit jedem Händewaschen und mit jedem Telefonat ein bisschen mithelfen können.

Was ist, wenn ich eine Frage nicht beantworten kann?

Das ist nicht schlimm. Niemand kann alles wissen. Am besten, Sie machen sich mit dem Kind gemeinsam auf die Suche nach der Antwort. Hilfe finden Sie zum Beispiel auf der Kinder-Nachrichtenseite „Logo“ unter https://bit.ly/3d9ty9m. Die Stadt Wien hat ein leicht verständliches Erklär-Video für Kinder ins Netz gestellt, das Sie gemeinsam mit Ihrem Kind ansehen können: https://youtu.be/_kU4oCmRFTw.

Von Konstanze Kobel-Höller