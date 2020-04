Mittelmark

Ein Abflauen der Corona-Pandemie in Potsdam-Mittelmark ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: am Donnerstag meldet der Krisenstab der Kreisverwaltung insgesamt vier verstorbene Personen. In Werder ( Havel) gibt es jetzt eine zweite verstorbene Person zu beklagen.

Immer mehr Infizierte

Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen geht weiter nach oben. Sie liegt jetzt bei 145 (+8). Neben Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf ist inzwischen auch Werder ( Havel) in den Kreis jener Gemeinden aufgerückt, die die meisten Ansteckungen zu verzeichnen haben. In Werder ( Havel) sind derzeit nachweislich 13 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. In Kleinmachnow 35. Das Amt Ziesar ist weiterhin coronafrei.

Keine Osterfeuer

In Krankenhäusern müssen aktuell 13 Mittelmärker behandelt werden. 198 Menschen befinden sich auf Veranlassung des Gesundheitsamtes in häuslicher Quarantäne (+21) . Die Zahl der Verdachtsfälle ist auf 980 gestiegen. Das sind 112 mehr als am Mittwoch. Bei Bedarf kann der Landkreis jetzt Verwaltungspersonal der Bundeswehr zur Unterstützung anfordern. Dieses könnte unter anderem für Telefonabfragen oder andere Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Corona-Krise im Landratsamt eingesetzt werden. Wie Kreisverwaltung am Donnerstag ferner mitteilte, werden keine Osterfeuer erlaubt.

Von Frank Bürstenbinder